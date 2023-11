Marriages

Austin Richardson, 23, and Macia Marks, 27, both of North Little Rock.

Bryan Hall, 55, and Shonna Enizo, 43, both of North Little Rock.

Sherry Harris, 51, and Sharunda Pulliman, 46, both of Little Rock.

Divorces

FILED

23-4048. Tori Harris v. Johnathon Harris.

23-4049. Kathryn Bowren v. Nickolus Bowren.

23-4050. Cal Jarrett II v. Asia Jackson.

23-4052. Demarcus Roberts v. Cheyenne Lark.

23-4054. Sherry Scoggins v. James Scoggins.

23-4055. Oties Ross Sr. v. Jacqueline Ross.

23-4058. Brittnay Stalnaker v. Hampton Stalnaker.

GRANTED

22-3393. Carol Golden v. Lawrence Golden.

23-2431. Jenna Adams v. Cody Adams.

23-3098. Michelle Moon v. Leland Goston.

23-3601. Hannah White v. Jeff White.