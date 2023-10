Divorces granted in Crawford, Sebastian counties

The following divorces granted were recorded in the Crawford and Sebastian County clerks' offices Sept. 19-25.

CRAWFORD COUNTY

22-559. Kelsey Austin v. Joseph Austin

23-12. Bryan Penix v. Destiny Penix

23-94. Tiara White v. Julius White

23-261. Alicia Rodriguez v. Mario Rodriguez

23-283. Sandra Duncan v. James Duncan

23-316. Hayley Rice v. Ashley Smith

23-328. Candace Johnson v. Wesley Johnson

23-386. Janie Will v. Brennan Will

23-398. Jane Wright v. Paul Wright

23-463. Chris Fears v. Courtney Fears

23-471. Phillip Grist v. Dovie Tabor

23-473. David Hadley v. Carolyn Hadley

SEBASTIAN COUNTY

23-167. Kaitlin Sandifer v. Garrett Sandifer

23-183. Haley Claphan v. Larry Claphan

23-194. Izabela Kindrick v. Aaron Kindrick

23-212 Margaret Jennings v. Michael Jennings

23-552. Lindsay Mical Wight v. Nicklaus Rham Cunningham

23-573. Aiman Bakhtiar v Ali Mian

23-586. Malinda Johnson v. Christopher Johnson

23-589. Katina Rudnick v. Myles Rudnick