Divorces granted in Crawford, Sebastian counties

The following divorces granted were recorded in the Crawford and Sebastian County clerks' offices Sept. 19-25.
CRAWFORD COUNTY
22-559. Kelsey Austin v. Joseph Austin
23-12. Bryan Penix v. Destiny Penix
23-94. Tiara White v. Julius White
23-261. Alicia Rodriguez v. Mario Rodriguez
23-283. Sandra Duncan v. James Duncan
23-316. Hayley Rice v. Ashley Smith
23-328. Candace Johnson v. Wesley Johnson
23-386. Janie Will v. Brennan Will
23-398. Jane Wright v. Paul Wright
23-463. Chris Fears v. Courtney Fears
23-471. Phillip Grist v. Dovie Tabor
23-473. David Hadley v. Carolyn Hadley
SEBASTIAN COUNTY
23-167. Kaitlin Sandifer v. Garrett Sandifer
23-183. Haley Claphan v. Larry Claphan
23-194. Izabela Kindrick v. Aaron Kindrick
23-212 Margaret Jennings v. Michael Jennings
23-552. Lindsay Mical Wight v. Nicklaus Rham Cunningham
23-573. Aiman Bakhtiar v Ali Mian
23-586. Malinda Johnson v. Christopher Johnson
23-589. Katina Rudnick v. Myles Rudnick