Divorces granted in Washington, Benton counties

The following divorces granted were recorded Sept. 28-Oct. 4 in the Benton and Washington county clerks' offices.

BENTON COUNTY

22-1043. Lauren Watkins v. Austin Watkins

22-1472. Kriscia Amaya v. Raul Amaya

22-1528. Vicki Williams v. Keola Montez Williams

23-116. Caylie Alexander v. James Alexander

23-284. Trista Shaw v. Jordan Shaw

23-435. Seth Farmer v. Cheyenne Buck Mallow

23-589. Chelesa Enderson v. Logan Enderson

23-733. Angela Coats v. Mark Coats

23-775. Juan Gonzalez v. Pedro Gonzalez Martinez

23-913. Shelby Towne v. Alan Towne

22-959. Zachariah Echols v. Casey Echols

23-1005. Bradley Sickmiller v. Julie Sickmiller

23-1185. Joshua Nell v. Brianna Allred

23-1218. Smita Vadlamani v. Venkatesh Vadlamani

23-1238. Tesha Burrows v. Earl Burrows

23-1261. Clint Kester v. Brooklyn Kester

23-1270. Jennifer Karpinko v. Matthew Karpinko

23-1280. Poiema Evans v. Justin Evans

23-1301. Jonathan Woehr v. Summer Woehr

23-1316. Jessica Simmons v. Kirkland Simmons

23-1327. Joy Poynor v. Patrick Poynor

23-1333. Clayton Price v. Brittanie Libberton

WASHINGTON COUNTY

22-815. Courtney Cameron v. Sammie Cameron

23-173. Heather Islam v. Mohammad Islam

23-427. Noemy Diaz-Castro v. Guillermo Lemus-Pivaral

23-722. Ryan Clelland v. Anna Clelland

23-819. Katherine Juarez v. Uris Magana-Galdmamez

23-969. Blake Wood v. Morgan Wood

23-1133. Jill Turley v. Michael Turley

23-1151. Dustin Murphy v. Morgan George

22-1167. Brittney Laird v. Dakota Hice

23-1266. Emily Lewis Staires v. Jordan Staires

23-1274. Aruhur Cornett v. Connie Lawrence

23-1296. Jenna Felt v. Christopher Felt

23-1299. Mindy Mahan v. Matthew Mahan

23-1483. Savannah Stricklen v. Troy Stricklen