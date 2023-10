CONFERENCE STANDINGS

CLASS 7A

7A-CENTRAL CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Conway 3 0 39 6 0 0 284 74

Bryant 3 0 39 5 1 0 242 92

Cabot 2 1 26 3 3 0 138 167

North Little Rock 2 1 26 2 4 0 133 182

Jonesboro 1 2 13 2 4 0 146 182

FS Northside 1 2 13 1 5 0 125 263

LR Southwest 0 3 0 1 5 0 110 233

LR Central 0 3 0 0 6 0 38 299

7A-WEST CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Bentonville 3 0 39 4 2 0 308 140

Fayetteville 3 0 31 6 0 0 305 135

Springdale Har-Ber 2 1 26 2 4 0 227 286

Bentonville West 2 1 19 4 2 0 215 148

Springdale 1 2 8 2 4 0 136 219

Rogers 1 2 6 4 2 0 247 138

FS Southside 0 3 0 3 3 0 236 209

Rogers Heritage 0 3 0 1 5 0 91 272

CLASS 6A

6A-EAST CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Benton 5 0 59 5 1 0 283 121

West Memphis 5 0 59 5 1 0 221 95

Marion 4 1 52 5 1 0 241 129

LR Catholic 3 2 39 4 2 0 176 105

Searcy 3 2 34 4 2 0 240 202

Sheridan 2 3 17 2 4 0 170 217

Jacksonville 2 3 16 2 4 0 135 242

El Dorado 1 3 13 2 4 0 124 222

Greene Co. Tech 0 5 0 1 5 0 44 200

Sylvan Hills 0 5 0 0 6 0 63 209

6A-WEST CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Greenwood 4 0 52 6 0 0 304 66

LR Christian 4 0 52 5 1 0 273 77

Pulaski Academy 3 1 39 5 1 0 238 158

Greenbrier 3 1 39 4 2 0 202 126

Van Buren 2 2 14 3 3 0 200 257

Lake Hamilton 2 3 19 3 4 0 209 225

Russellville 1 4 13 2 5 0 200 214

Mountain Home 1 4 3 3 4 0 156 256

Siloam Springs 0 5 0 0 7 0 99 356

CLASS 5A

5A-CENTRAL CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Joe T. Robinson 4 0 49 5 1 0 197 105

Pine Bluff 4 1 45 6 1 0 229 123

Mills 4 1 36 6 1 0 255 138

Morrilton 4 1 35 5 2 0 190 143

White Hall 2 2 20 3 3 0 192 154

Maumelle 1 3 6 3 3 0 179 186

Beebe 0 4 0 3 4 0 192 173

Vilonia 0 4 0 0 6 0 68 215

Watson Chapel 0 4 0 0 6 0 50 270

5A-EAST CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Southside Batesville 3 0 39 6 0 0 250 76

Valley View 3 0 39 5 1 0 244 124

Nettleton 3 0 32 5 1 0 198 143

Batesville 2 1 16 2 4 0 131 222

Wynne 1 2 4 2 4 0 87 142

Brookland 0 3 0 2 4 0 113 132

Forrest City 0 3 0 1 5 0 108 203

Paragould 0 3 0 1 5 0 111 138

5A-SOUTH CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

LR Parkview 3 0 39 6 0 0 297 82

Hot Springs 2 1 26 5 1 0 188 126

Camden Fairview 2 1 26 4 2 0 181 126

HS Lakeside 2 1 16 4 2 0 208 187

Texarkana 1 2 13 4 2 0 199 90

Hope 1 2 13 2 4 0 141 193

Magnolia 1 2 7 3 3 0 142 161

De Queen 0 3 0 0 6 0 28 272

5A-WEST CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Alma 3 0 39 5 1 0 229 127

Shiloh Christian 3 0 39 5 1 0 281 106

Farmington 2 1 16 3 3 0 212 224

Pea Ridge 1 2 13 4 2 0 206 124

Dardanelle 1 2 13 3 3 0 162 179

Harrison 1 2 13 3 3 0 227 184

Prairie Grove 1 2 13 3 3 0 169 191

Clarksville 0 3 0 0 6 0 62 255

CLASS 4A

4A-1 CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Elkins 3 0 39 6 0 0 317 50

Gentry 3 0 39 5 1 0 272 153

Ozark 3 0 39 5 1 0 233 89

Gravette 2 1 15 3 3 0 184 171

Lincoln 1 2 13 4 2 0 229 180

Berryville 0 3 0 2 4 0 72 193

Green Forest 0 3 0 2 4 0 144 215

Huntsville 0 3 0 0 6 0 44 295

4A-2 CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Harding Academy 3 0 39 6 0 0 273 108

Heber Springs 2 0 26 3 2 0 171 99

Lonoke 2 1 26 3 3 0 154 148

Stuttgart 1 1 13 4 2 0 166 148

Riverview 1 2 13 1 6 0 130 245

Bald Knob 0 2 0 2 4 0 112 198

Cave City 0 3 0 0 7 0 45 266

4A-3 CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Blytheville 3 0 38 4 2 0 222 143

Rivercrest 3 0 38 4 2 0 263 164

Trumann 2 1 19 4 2 0 138 63

Highland 2 1 14 4 2 0 149 109

Gosnell 1 2 13 4 2 0 175 91

Pocahontas 1 2 13 1 5 0 113 173

Harrisburg 0 3 0 0 6 0 85 276

Jonesboro Westside 0 3 0 0 6 0 29 241

4A-4 CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Pottsville 4 1 46 5 2 0 210 176

Central Ark. Christian 4 1 32 6 1 0 318 214

Bauxite 3 2 27 4 3 0 212 197

Clinton 2 2 26 4 2 0 240 163

Lamar 2 2 16 4 2 0 179 86

Mayflower 2 2 14 4 2 0 191 156

Benton HG 2 3 14 3 4 0 188 173

LR Hall 1 3 13 1 4 0 108 170

Dover 0 4 0 2 4 0 53 167

4A-7 CONF ALL

W L PTS W L T PF PA

Malvern 2 0 26 4 2 0 233 139

Arkadelphia 2 0 26 2 3 0 143 116

Nashville 1 1 13 4 2 0 171 148

Ashdown 1 1 13 3 3 0 131 115

Mena 0 2 0 3 3 0 164 186

Waldron 0 2 0 0 7 0 56 313

4A-8 CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

DeWitt 5 0 62 7 0 0 292 153

Warren 4 0 46 6 0 0 273 103

Monticello 3 2 35 4 3 0 204 168

Crossett 2 2 20 3 3 0 180 205

McGehee 2 2 14 3 2 0 127 140

Hamburg 2 3 11 2 5 0 142 212

Dumas 1 3 13 3 3 0 122 132

Star City 1 4 13 1 6 0 148 243

Helena-WH 0 4 0 0 6 0 80 253

CLASS 3A

3A-1 CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Booneville 3 0 39 4 2 0 224 144

Charleston 3 0 33 3 3 0 143 135

Lavaca 2 1 26 5 1 0 260 88

Mansfield 2 1 26 5 1 0 261 37

Hackett 2 1 20 4 2 0 202 152

Greenland 0 3 0 2 4 0 101 267

West Fork 0 3 0 1 5 0 74 185

Cedarville 0 3 0 0 6 0 37 209

3A-2 CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Salem 3 0 37 7 0 0 298 136

Perryville 2 0 19 4 2 0 140 94

Newport 2 1 21 3 4 0 181 214

Melbourne 1 1 13 2 4 0 120 172

Quitman 1 1 13 3 3 0 217 207

Yellville-Summit 0 3 0 3 3 0 152 165

Atkins 0 3 0 0 7 0 109 235

3A-3 CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Walnut Ridge 2 0 26 5 2 0 236 124

Osceola 2 0 26 2 5 0 200 210

Hoxie 1 0 0 6 0 0 213 62

Manila 1 0 13 2 4 0 152 238

Palestine-Wheatley 0 3 0 2 4 0 79 198

Piggott 0 3 0 0 7 0 52 303

3A-4 CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Glen Rose 3 0 39 4 2 0 227 110

Centerpoint 3 0 27 3 3 0 153 177

Magnet Cove 2 1 26 5 1 0 289 98

Bismarck 2 1 26 4 2 0 211 115

Jessieville 1 2 13 3 3 0 150 165

Danville 1 2 13 1 5 0 117 206

Paris 0 3 0 2 4 0 98 222

Two Rivers 0 3 0 0 6 0 46 269

3A-5 CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Prescott 3 0 39 6 1 0 282 110

Junction City 2 1 26 4 3 0 224 214

Fouke 1 2 13 4 3 0 218 198

Smackover 0 1 0 3 3 0 90 140

Gurdon 0 1 0 2 3 0 73 154

Horatio 0 1 0 1 5 0 99 210

3A-6 CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Camden HG 2 0 26 5 2 0 282 154

Fordyce 2 0 14 3 3 0 154 149

Barton 1 1 13 4 3 0 276 166

Drew Central 1 2 13 2 5 0 172 225

Rison 0 1 0 0 6 0 85 263

Lake Village 0 2 0 1 4 0 70 206

CLASS 2A

2A-1 CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Bigelow 2 0 26 7 0 0 247 81

Conway Christian 1 0 7 5 1 0 137 96

Mountainburg 1 1 13 3 2 0 120 112

Johnson Co. WS 1 1 2 2 4 0 68 159

Hector 1 2 13 3 4 0 186 145

Magazine 0 2 0 1 5 0 71 201

2A-2 CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

East Poinsett County 3 0 39 5 1 0 258 127

Des Arc 3 0 28 5 1 0 254 173

Marked Tree 2 1 21 4 1 0 239 161

McCrory 2 1 19 3 3 0 118 138

Cross County 1 2 13 2 3 0 104 79

Earle 1 2 6 3 3 0 188 206

Clarendon 0 3 0 1 5 0 94 213

Marianna 0 3 0 1 5 0 84 242

2A-3 CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Mineral Springs 3 0 39 7 0 0 313 28

Murfreesboro 2 0 26 6 0 0 250 43

Poyen 2 1 26 3 4 0 181 161

Mount Ida 1 1 13 1 4 0 42 145

Lafayette County 1 2 4 2 4 0 102 195

Foreman 0 2 0 0 6 0 37 197

Dierks 0 3 0 2 5 0 132 175

2A-4 CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Hazen 3 0 39 6 1 0 346 96

Carlisle 2 0 26 5 1 0 194 53

Bearden 2 1 12 3 4 0 84 207

England 1 1 13 3 3 0 224 171

Baptist Prep 1 2 13 2 5 0 116 296

Episcopal Collegiate 0 2 0 0 5 0 44 180

Hampton 0 3 0 0 6 0 36 203

8-MAN

2A-NORTH CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Rector 2 0 26 5 0 0 212 62

Izard County 2 1 26 4 3 0 270 222

Brinkley 1 1 10 3 3 0 198 202

Guy-Perkins 0 0 0 0 0 0 0 0

Augusta 0 1 0 2 2 0 140 134

Midland 0 2 0 1 4 0 124 206

2A-SOUTH CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Strong 4 0 52 5 0 0 155 28

Mountain Pine 3 0 32 4 1 0 127 98

Spring Hill 2 1 26 5 3 0 157 110

Woodlawn 1 1 13 3 2 0 111 98

Dermott 0 2 0 1 4 0 154 220

Marvell 0 2 0 0 2 0 28 112

Hermitage 0 4 0 0 6 0 24 108

3A-NORTH CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Mountain View 2 0 26 6 0 0 244 76

Corning 2 1 26 4 3 0 218 140

Cedar Ridge 2 1 17 3 3 0 154 202

Marshall 0 2 0 1 5 0 176 245

Rose Bud 0 2 0 0 6 0 134 350

3A-SOUTH CONF. ALL

W L PTS W L T PF PA

Subiaco Academy 2 0 26 6 1 0 356 136

Genoa Central 2 1 26 3 2 0 158 110

Cutter-Morning Star 1 1 4 4 2 0 242 198

Parkers Chapel 1 3 6 3 4 0 220 258

Fountain Lake 0 2 0 1 6 0 118 209

NOTE Please send any updates and/or corrections to slane@adgnewsroom.com