State Overall golf results

State Overall results

Thursday's results from the state high school Overall golf tournament at Little Rock's Pleasant Valley Country (Par 72, 7,103 yards):

Boys

1. Max Gipson, West Side Greers Ferry;68

2. Jackson McLaughlin, Episcopal Collegiate;68

3. Adam Squires, LR Catholic;68

4. Willie Gordon, HS Lakeside;69

5. Paxton Lane, Benton;73

T-6. Gabe Hauslauer, Cabot;74

T-6. Cole Kirby, Brookland;74

8. Cobey Riddle, Trumann;75

9. Brooks Vangilder, Marmaduke;76

10. Cohen Kinnard, Rogers;77

11. Luke Kilough, Searcy;78

T-12. Rex Farmer, Manila;80

T-12. Jacob Katz, Episcopal Collegiate;80

14. Easton Griffin, Cedar Ridge;81

15. Landon Sawyer, Magnolia;84

16. Cade Griffin, Cedar Ridge;87

17. Braden Williams, Viola;89

18. Jackson Welch, Armorel;99

Girls

1. Anna Kate Nichols, Pulaski Academy;69

2. Yinyoe Yang, Conway;72

3. Susanna Manns, Russellville;76

4. Charlie Whorton, Springdale Har-Ber;78

5. Chloe Freville, Mount St. Mary;79

T-6. Tori Milton, Crossett;82

T-6. Dakota Redman, Brookland;82

8. Bella Frisby, Parkers Chapel;83

9. Isabella Curtis, Baptist Prep;91

T-10. Macy Cooper, Russellville;94

T-10. Annie Rush, Melbourne;94

12. Addy Morrison, Ouachita;96

13. Neci Hill, DeWitt;98

14. Cadee Glasgow, Horatio;99

15. Chloe McSpadden, Russellville;100

16. Lollie Parker, West Side Greers Ferry;106

17. Lainee Gentry, West Side Greers Ferry;108

18. Emerson Speight, Armorel;119