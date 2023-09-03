BAPTIST HEALTH MEDICAL CENTER-LITTLE ROCK
Aug. 22
Monique and Terrence Jones, Little Rock, son.
Aug. 24
Kayla Anderson, Conway, son.
Aug. 25
Erin Deer and Philip Deer IV, Little Rock, daughter.
Whitney and Bryant Farmer, Little Rock, daughter.
Aug. 27
Lauren and Phillip Franklin, Cabot, son.
Aug. 28
Rachel and John Strange, Benton, daughter.
Aug. 29
Jordyn and Caleb McVay, Leola, son.
Sara and Cameron Ivie, Alexander, daughter.
UAMS MEDICAL CENTER
Aug. 23
Mirlenia Miranda and Harwin Escalante, North Little Rock, son.
Aug. 24
Tunisha and Timothy Wise, Little Rock, daughter.
Aug. 26
Haley Ashley and Todd Ashley Jr., Beebe, son.
Aug. 29
Annabeth and Zachary Johnson, Maumelle, daughter.