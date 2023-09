1990s redux: 3 Doors Down, Candlebox to play Friday at Simmons Bank Arena

TODAY

LITTLE ROCK

◼️ First Thursday

2814 Kavanaugh Blvd.

(501) 960-9777; hillcrestmerchants.net

5-8 p.m.: Lark in the Morning

◼️ The Hall

721 W. Ninth St.

(501) 406-1364; littlerockhall.com

8 p.m.: Sister Hazel, with Townsend ($15-$20)

◼️ The Oyster Bar

3003 W. Markham St.

(501) 666-7100; lroysterbar.com

6-9 p.m.: Nick Flora

◼️ The Rail Yard

1212 E. Sixth St.

(501) 372-9273; therailyardlr.com

7:30 p.m.: Acansa Arts Festival of the South: Greasy Greens ($15)

◼️ White Water Tavern

2500 W. Seventh St.

(501) 375-8400;

whitewatertavern.com

4 p.m.: Blues Jam Happy Hour: Gil Franklin & Tommy Branch Jr. (no cover)

8 p.m.: Zilla, Jimmy Stigma, Skull of the Americas ($5)

◼️ Willy D's

322 President Clinton Ave.

(501) 244-9550; willydspianobar.com

8 p.m.: Matteo Ellis, Matt Sammons, Susan Prowse

◼️ WXYZ Bar

Aloft Hotel

716 Rahling Road

(501) 791-9999; wxyz-events.com

7-10 p.m.: Brian Ramsay

MAUMELLE

◼️ Tavern Round the Bend

26611 Arkansas 365

(501) 800-1123; tavern-round-the-bend.business.site

7:30-10:30 p.m.: Ashley Morris hosts open mike

BENTON

◼️ Revival

226 W. South St.

(501) 317-1251; eatrevival.com

6-9 p.m.: Mike Oregano

CAMDEN

◼️ Native Dog Brewing

125 Madison Ave. SE

(870) 231-3451

7 p.m.: Sean Harrison

EL DORADO

◼️ Mad House 101

101 E. Locust St.

(870) 444-3008

8 p.m.: Second Hand Jacket

HOT SPRINGS

◼️ Bourbon in the Bay

5321 Central Ave.

(501) 520-5522

6:30-9 p.m.: Jerry Lewis

◼️ Copper Penny Pub

711 Central Ave.

(501) 622-2570; copper-penny-pub.com

7-10 p.m.: Christine DeMeo

◼️ J&S Italian Villa

4332 Central Ave.

(501) 525-1121; jandsitalian.com

6-9 p.m.: Gavin Harper

◼️ Jose's Mexican Grill & Cantina

5361 Central Ave.

(501) 525-9797; josesmexicangrill.com

5:30-8:30 p.m.: Jacob Flores

◼️ The Ohio Club

336 Central Ave.

(501) 627-0702; theohioclub.com

7-10 p.m.: The Clyde Pound Trio, with The Campbell Brothers

TEXARKANA

◼️ 1923 Banana Club

223 E. Front St.

(903) 824-7674

6-9 p.m.: The Piano Man

◼️ Fat Jack's Oyster and Sports Bar

3324 N. State Line Ave.

(870) 774-5225

9 p.m.: Steve Boyster

FRIDAY

LITTLE ROCK

◼️ Camp Taco

822 E. Sixth St.

(501) 353-0884; camptaco.com

7:30 p.m.: Some Guy Named Robb

◼️ Dugan's Pub

401 E. Third St.

(501) 244-0542; duganspublr.com

9 p.m.: Brian Nahlen

◼️ Hibernia Irish Tavern

9700 N. Rodney Parham Road

(501) 246-4340; hiberniairishtavern.com

7 p.m.: Saffron

◼️ Historic Arkansas Museum

2nd Friday Art Night

200 E. Third St.

(501) 324-9351; arkansasheritage.com

5-8 p.m.: Fire and Brimstone

◼️ JJ's Grill

12111 W. Markham St.

(501) 414-0848; jjsgrsherwoodill.com

8:30-11:30 p.m.: Maximum Overdrive

◼️ The Oyster Bar

6-9 p.m.: Jason Lee Hale

◼️ Ron Robinson Theater

Acansa Arts Festival

100 River Market Ave.

(501) 663-2287; Acansa.org

7:30 p.m.: Scythian ($35)

◼️ White Water Tavern

8:30 p.m.: Modeling, Tiny Towns, The Odyssey ($12)

◼️ Willy D's

8 p.m.: Matteo Ellis, Susan Prowse, Brad Perkins, Cliff Prowse

NORTH LITTLE ROCK

◼️ Four Quarter Bar

Dogtown Throwdown

415 Main St.

(501) 313-4704; fourquarterbar.com

6:30-9:30 p.m.: Woody & Sunshine (free)

◼️ The Joint

301 Main St., #102

(501) 372-0210; thejointargenta.com

8 p.m.: Foul Play Cabaret ($15 advance, $20 at the door)

◼️ Rose City VFW #10442

6101 U.S. 70

(501) 945-4116

8 p.m.: Jack Fancy

◼️ Simmons Bank Arena

1 Simmons Bank Arena Drive

(501) 340-5660; simmonsbankarena.com

8 p.m.: 3 Doors Down, with Candlebox ($35-$89.50)

MAUMELLE

◼️ Tavern Round the Bend

9 p.m.: Psychedelic Velocity

JACKSONVILLE

◼️ Hot Tails & Cocktails

7607 John Harden Drive

(501) 501-2729

9 p.m.: Whiskey Bent Rebels

CALICO ROCK

◼️ Juniper's Back Door

131 Main St.

(870) 916-2220

7 p.m.: Mark Wiklund

CLARKSVILLE

◼️ Wrecked Canoe

1101 E. Main St.

(479) 754-0092

7-10 p.m.: Josey John

CONWAY

◼️ JJ's Grill

1010 Main St.

(501) 336-0100; jjsgrill.com

8:30-11:30 p.m.: Tooter & Payton

◼️ Kings Live Music

1020 Front St.

(501) 205-8512; kingslivemusic.com

8 p.m.: Jet 420 ($5)

◼️ Reynolds Performance Hall

Beatrice Powell Street

(501) 450-3265; uca.edu

7:30 p.m.: Folkloric Dance of Mexico ($25 adults, $10 students)

◼️ Rogue Roundabout

804 Chestnut St.

(501) 358-6500; therogueroundabout.com

6-8:30 p.m.: Townsend

◼️ Skinny J's

2235 Dave Ward Drive

(501) 358-6586; skinnyjs.com

7-10 p.m.: Summertime Jazz

◼️ Taylor's Made Café

283 Arkansas 365

(501) 470-3322

7:30 p.m.: Mama Tryde

◼️ TC's Midtown Grill

1611 E. Oak St., Suite 19

(501) 205-0576

9 p.m.-1 a.m.: The Resistance

DANVILLE

◼️ Yell County Fair

1988 E. Eighth St.

8-11 p.m.: Almost Guilty

DARDANELLE

◼️ Front Street Grill

115 S. Front St.

(479) 229-4458

9 p.m.-1 a.m.: Unraveled

EL DORADO

◼️ The Mink Eye

117 Main St.

(870) 862-9500

9 p.m.: Colton Gleghorn

FAIRFIELD BAY

◼️ Bayside Restaurant

Lost Creek Parkway

(501) 825-3090

8 p.m.: Nick Flora

FORT SMITH

◼️ The Majestic

817 Garrison Ave.

(479) 551-2424; majesticfortsmith.com

6 p.m.: Shane Smith & The Saints ($30-$100)

HATTIEVILLE

◼️ Vinson Chapel Community Center

Arkansas 95

(501) 208-7189

6-10 p.m.: Picking Party

HOT SPRINGS

◼️ 420 Eats Food Truck Court

420 Malvern Ave.

(501) 420-3286

6-9 p.m.: Josh Stewart

◼️ Arlington Resort Hotel & Spa

239 Central Ave.

(501) 623-7771; arlingtonhotel.com

7:30 p.m.: Parker Francis Band

◼️ Copper Penny Pub

9 p.m.-12 a.m.: Brian Ramsay

◼️ The Heist (above The Vault)

723 Central Ave.

(501) 596-8800; heist723.com

7-10 p.m.: Mary Allison

◼️ J&S Italian Villa

6:30-9:30 p.m.: Luke Ferguson

◼️ The Ohio Club

8 p.m.-12 a.m.: Ohio Club Players

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn Racing Casino Resort

2705 Central Ave.

(800) 625-5296; oaklawn.com

9 p.m.-1 a.m.: Gavin Harper

◼️ The Rooftop Bar

340 Central Ave.

(501) 321-0001; thewatershs.com

7-10 p.m.: Jacob Flores

◼️ Trejo's Del Lago

4904 Central Ave.

(501) 463-4640; trejosdellago.com

6:30-9:30 p.m.: D Harp

HOT SPRINGS VILLAGE

◼️ The Beehive

220 Minorca Road

(501) 777-8176; beehivehsv.com

7-10 p.m.: Encore Band

MAGNOLIA

◼️ Mulekick

2158 N. Jackson

(870) 562-2600; mulekick.square.site

7-10 p.m.: Derrick McLendon

SEARCY

◼️ Elks Lodge #2247

3708 Evans Drive

(501) 268-9737

8 p.m.-12 a.m.: 90 Proof with Ritchie Varnell

TEXARKANA

◼️ 1923 Banana Club

8 p.m.: Split Decision

◼️ Fat Jack's Oyster and Sports Bar

9 p.m.: Alex & Liv

◼️ Hopkins Icehouse

301 E. Third St.

(870) 774-3333

8 p.m.: Sean Harrison

WILSON

◼️ Wilson Theater

4 N. Jefferson

(870) 655-0102; wilsonarkansas.com

8 p.m.: The Jake Lung Band

SATURDAY

LITTLE ROCK

◼️ Dugan's Pub

9 p.m.: Josh Stewart

◼️ The Hall

721 W. Ninth St.

(501) 406-1364; littlerockhall.com

8 p.m.: Nothing More, with Dead Poets Society, Hyro the Her0, Post Profit ($15-$64.50)

◼️ JJ's Grill

7 p.m.: Jack Fancy

◼️ The Oyster Bar

3-6 p.m.: Ashley Morris

6-9 p.m.: Larry Deno

◼️ Rev Room

300 President Clinton Ave.

(501) 398-1323; revroom.com

8-11:45 p.m.: Wyatt Flores, with Kaitlyn Kilian ($20)

◼️ River Bottom Winery

13810 Combee Lane (Roland)

(501) 519-5666; bobrookfarms.com

4 p.m.: Ten Penny Gypsy

◼️ Stickyz Rock 'n' Roll Chicken Shack

107 River Market Ave.

(501) 372-7707; stickyz.com

8:30-11:45 p.m.: The Georgia Thunderbolts ($12-$90)

◼️ White Water Tavern

8:30 p.m.: Sister Dynamite ($10)

◼️ Willy D's

8 p.m.: Matteo Ellis, Susan Prowse, Brad Perkins, Cliff Prowse

◼️ WXYZ Bar

Aloft Hotel

8 p.m.: Corey Fontenot

NORTH LITTLE ROCK

◼️ Four Quarter Bar

Dogtown Throwdown

7-10 p.m.: Mayday by Midnight (free)

◼️ The Joint

3:30 p.m.-1 a.m.: JointStock (National MS Society benefit) with Wigwam, Queen Ann's Revenge, Birds with Teeth, Secondhand Cannons, Trafficking Melodies and The Big Dam Horns

BENTON

◼️ Revival

6:30-9:30 p.m.: Nick Flora

CADDO VALLEY

◼️ Betty's Big Country Dance Hall

102 Crystal Palace Drive

(870) 403-0373; bettysbigcountrydance.com

8 p.m.: Alan Hunt

CONWAY

◼️ JJ's Grill

8 p.m.: Rick Shaw

◼️ Kings Live Music

8 p.m.: Chris Baker Band ($5)

◼️ Skinny J's

7-10 p.m.: Cameron Davis

◼️ TC's Midtown Grill

9 p.m.-1 a.m.: Tina Cossey Band

HOT SPRINGS

◼️ 420 Eats Food Truck Court

420 Malvern Ave.

(501) 420-3286

6-9 p.m.: Roots to Branches

◼️ Arlington Resort Hotel & Spa

7:30 p.m.: Parker Francis Band

◼️ Copper Penny Pub

9 p.m.-12 a.m.: Trey Stevens

◼️ Farmers Market

121 Orange St.

(501) 385-8176; hotspringsfarmersmarket.com

9 a.m.-12 p.m.: Eric Gomance and Zac Walthall

◼️ The Heist

(501) 596-8800; heist723.com

7-10 p.m.: Noah Donoho

◼️ J&S Italian Villa

6:30-9:30 p.m.: Savannah Maybrey

◼️ Kuntry's Blue Collar Bar & Grill

6480 Central Ave.

(501) 293-1571; kuntrys-blue-collar-bar.business.site

7 p.m.: Nate Turner

◼️ Maxine's Live

700 Central Ave.

(501) 321-0909; maxineslive.com

9 p.m.: Makeshift Tapedeck, with Sonic Fuzz

◼️ The Ohio Club

8 p.m.-12 a.m.: Ohio Club Players

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn

9 p.m.-1 a.m.: Gavin Harper

◼️ Trejo's Del Lago

6:30-9:30 p.m.: John Jordan

HOT SPRINGS VILLAGE

◼️ The Beehive

7-10 p.m.: Wonderpus (Amie Bishop) ($5)

HUNTINGTON

◼️ ADEE Diner

112 E. Broadway

(479) 597-6940

8-10 p.m.: Adam Short of Jug Hill Annie

MAGNOLIA

◼️ Mulekick

7-10 p.m.: Greg "Big Papa" Binns

MORRILTON

◼️ Cedar Lounge Bar and Grill

1222 E. Broadway St.

(501) 215-3243

8-11:30 p.m.: Get Off My Lawn

MOUNTAIN VIEW

◼️ Ozark Folk Center State Park

1032 Park Ave.

(870) 269-3851; arkansasstateparks.com

7 p.m.: Blind Boy Paxton

NEW BLAINE

◼️ VFW Post #8383

898 Arkansas 197 North

8 p.m.-12 a.m.: Live Wire

PARAGOULD

◼️ Collins Theater

120 W. Emerson St.

(870) 236-6252; collinstheatre.com

7 p.m.: Arkansas Symphony Orchestra Quapaw String Quartet ($25; free for students)

PINE BLUFF

◼️ Arts & Science Center of Southeast Arkansas

701 S. Main St.

(870) 536-3375; asc701.org

1-3 p.m.: Tinkerfest: Musicfest with percussionist Stephin Booth

RUSSELLVILLE

◼️ The Old Bank Sports Grill

218 W. Main St.

(479) 219-5181; theoldbankrussellville.com

7-10 p.m.: Josey John

TEXARKANA

◼️ 1923 Banana Club

8 p.m.: Texarkana Jazz Collective

◼️ Fat Jack's Oyster & Sports Bar

9 p.m.: Noches Latinas

TRASKWOOD

◼️ Malvern Hill Vineyards

551 Thunderbird Loop

(501) 366-2140

1 p.m.: Caden McKim

2:30 p.m.: Bailey Rhea

4:30 p.m.: Jason Lee Hale and the Personal Space Invaders, with Caden McKim and Bailey Rhea

SUNDAY

LITTLE ROCK

◼️ Hibernia Irish Tavern

2:30 p.m.: Traditional Irish session

◼️ River Bottom Winery

4 p.m.: Cliff and Susan

◼️ White Water Tavern

7 p.m.: Louis Michot of Lost Bayou Ramblers ($15)

HOT SPRINGS

◼️ Arlington Resort Hotel & Spa

10 a.m.-1 p.m.: Jacob Flores (Venetian Room)

◼️ Central Cabaret & Nightclub

1008 Central Ave.

(501) 627-4075; centraltheatrehs.com

4-7 p.m.: Memphis Jones ($10-$250)

◼️ The Ohio Club

7-10 p.m.: Larry Womack

◼️ Oaklawn Event Center

8 p.m.: Nitty Gritty Dirt Band ($45-$75)

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn Racing Casino Resort

8 p.m.-12 a.m.: DJ Kramer

◼️ Quetzal Authentic Mexican Cuisine

1105 Albert Pike Road

(501) 881-4049; quetzalauthentic.com

5:30-8:30 p.m.: Jacob Flores

MONDAY

LITTLE ROCK

◼️ White Water Tavern

7 p.m.: Mutilation Barbeque ($15)

MAUMELLE

◼️ Tavern Round the Bend

5 p.m. Puddinhead

HOT SPRINGS

◼️ Trejo's Del Lago

6:30-9:30 p.m.: Jacob Flores

TUESDAY

LITTLE ROCK

◼️ Hibernia Irish Tavern

7 p.m.: James Kersey hosts open mic

◼️ JJ's Grill

8 p.m.: Jason Campbell

◼️ Rusty Tractor Vineyards

10 Rusty Tractor Lane

(501) 916-2294; rustytractorvineyards.com

12-4 p.m.: Christine DeMeo

◼️ Willy D's

8 p.m.: Matteo Ellis, Matt Sammons

CONWAY

◼️ JJ's Grill

8 p.m.: Chuck & Justin

HOPE

◼️ Hempstead Hall

2500 S. Main St.

(870) 722-8565

4-7 p.m.: 61st annual Spaghetti Supper with Wyatt Putman and Brody McKinney

WEDNESDAY

LITTLE ROCK

◼️ River Market Pavilion

400 President Clinton Ave.

(501) 376-4781; littlerock.com

6-8 p.m.: Dee Dee Jones

◼️ WXYZ Bar

Aloft Hotel

8 p.m.: Christine DeMeo

BENTON

◼️ Chepe's Mexican Grill

17324 I-30 Frontage Road

(501) 794-6656; chepesgrill.com

5:45-8:45 p.m.: Jacob Flores

PINE BLUFF

◼️ RJ's Sports Grill

8-11 p.m.: Wednesday Night Blues Jam

