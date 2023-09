Major league leaders Through Wednesday’s games

Corey Seager of the Texas Rangers leads the American League with a .339 batting average through Wednesday’s games. He’s also among the AL leaders in home runs (28). (AP/Tony Gutierrez)

National League BATTING Arraez, Miami .355 Freeman, Los Angeles .334 Acuña Jr., Atlanta .330 Bellinger, Chicago .321 Betts, Los Angeles .313 Harris II, Atlanta .294 Stott, Philadelphia .294 Harper, Philadelphia .293 L.Thomas, Washington .285 Carroll, Arizona .280 RUNS Acuña Jr., Atlanta123 Betts, Los Angeles117 Freeman, Los Angeles111 Olson, Atlanta107 Carroll, Arizona101 Riley, Atlanta100 Yelich, Milwaukee97 Lindor, New York92 Schwarber, Philadelphia92 L.Thomas, Washington91 RBI Olson, Atlanta115 Alonso, New York102 Betts, Los Angeles99 Muncy, Los Angeles91 Albies, Atlanta91 C.Walker, Arizona91 Schwarber, Philadelphia90 Freeman, Los Angeles90 Arenado, St. Louis87 Bellinger, Chicago86 Bohm, Philadelphia86 Acuña Jr., Atlanta86 HITS Acuña Jr., Atlanta185 Arraez, Miami185 Freeman, Los Angeles182 Betts, Los Angeles161 L.Thomas, Washington153 Riley, Atlanta152 Hoerner, Chicago151 Stott, Philadelphia150 Castellanos, Philadelphia149 Turner, Philadelphia147 HOME RUNS Olson, Atlanta46 Alonso, New York42 Schwarber, Philadelphia41 Betts, Los Angeles38 Soler, Miami35 Riley, Atlanta34 Ozuna, Atlanta33 Muncy, Los Angeles32 Acuña Jr., Atlanta32 C.Walker, Arizona30 STOLEN BASES Acuña Jr., Atlanta63 Carroll, Arizona41 Abrams, Washington40 Hoerner, Chicago36 Kim, San Diego31 Stott, Philadelphia27 Yelich, Milwaukee27 E.De La Cruz, Cincinnati26 Lindor, New York26 McCarthy, Arizona26 PITCHING Steele, Chicago16-3 Strider, Atlanta16-5 T.Walker, Philadelphia15-5 Gallen, Arizona14-7 Morton, Atlanta14-11 Kershaw, Los Angeles12-4 Aa.Nola, Philadelphia12-9 Snell, San Diego12-9 Wacha, San Diego11-3 Elder, Atlanta11-4 ERA Snell, San Diego2.50 Steele, Chicago2.55 Senga, New York3.08 M.Kelly, Arizona3.22 Morton, Atlanta3.32 Elder, Atlanta3.42 Gallen, Arizona3.48 Wheeler, Philadelphia3.49 Webb, San Francisco3.51 Luzardo, Miami3.59 STRIKEOUTS Strider, Atlanta250 Snell, San Diego201 Wheeler, Philadelphia192 F.Peralta, Milwaukee191 Keller, Pittsburgh187 Gallen, Arizona186 Luzardo, Miami181 Aa.Nola, Philadelphia179 Senga, New York176 Burnes, Milwaukee174 American League BATTING Seager, Texas .339 Y.Díaz, Tampa Bay .320 Bichette, Toronto .314 Ohtani, Los Angeles .304 Yoshida, Boston .292 Tucker, Houston .290 Merrifield, Toronto .283 Ju.Rodríguez, Seattle .282 Turner, Boston .282 Franco, Tampa Bay .281 Hays, Baltimore .281 RUNS Semien, Texas104 Ohtani, Los Angeles102 A.García, Texas97 Bregman, Houston92 Arozarena, Tampa Bay86 Ju.Rodríguez, Seattle86 Y.Díaz, Tampa Bay83 Tucker, Houston83 RBI A.García, Texas100 Tucker, Houston99 Ohtani, Los Angeles95 Ju.Rodríguez, Seattle93 Bregman, Houston92 Turner, Boston91 Devers, Boston91 Paredes, Tampa Bay87 T.Hernández, Seattle86 Witt Jr., Kansas City85 Semien, Texas85 HITS Semien, Texas160 Ju.Rodríguez, Seattle159 Witt Jr., Kansas City153 Bichette, Toronto152 Ohtani, Los Angeles151 Kwan, Cleveland149 N.Lowe, Texas149 Bregman, Houston148 Y.Díaz, Tampa Bay147 T.Hernández, Seattle145 Tucker, Houston145 HOME RUNS Ohtani, Los Angeles44 Robert Jr., Chicago35 A.García, Texas34 Judge, New York31 Devers, Boston29 Seager, Texas28 Paredes, Tampa Bay28 Witt Jr., Kansas City28 Ju.Rodríguez, Seattle27 Raleigh, Seattle26 Tucker, Houston26 Santander, Baltimore26 STOLEN BASES E.Ruiz, Oakland58 Witt Jr., Kansas City39 Ju.Rodríguez, Seattle36 Castro, Minnesota30 Franco, Tampa Bay30 J.Lowe, Tampa Bay28 Mateo, Baltimore27 Tucker, Houston26 PITCHING Bassitt, Toronto14-7 Cole, New York13-4 Gilbert, Seattle13-5 Gibson, Baltimore13-8 Eflin, Tampa Bay13-8 Kremer, Baltimore12-5 McClanahan, Tampa Bay11-2 Eovaldi, Texas11-4 L.Castillo, Seattle11-7 Bello, Boston11-8 ERA Cole, New York2.90 S.Gray, Minnesota2.98 Bradish, Baltimore3.03 L.Castillo, Seattle3.19 F.Valdez, Houston3.30 Gausman, Toronto3.39 Kirby, Seattle3.39 Eflin, Tampa Bay3.47 Gilbert, Seattle3.61 Kikuchi, Toronto3.63 STRIKEOUTS Gausman, Toronto207 P.López, Minnesota199 Cole, New York195 L.Castillo, Seattle183 Cease, Chicago183 Gilbert, Seattle171 J.Ryan, Minnesota169 Giolito, Cleveland168 F.Valdez, Houston168 Ohtani, Los Angeles167

Print Headline: Major league leaders Through Wednesday’s games

