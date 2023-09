127 National Merit semifinalists in state

A total of 127 Arkansas high school seniors are among some 16,000 students nationally to be recently named National Merit Scholarship semifinalists.

The students will now compete for some 7,140 scholarships worth $28 million to be offered next spring.

The National Merit Scholarship Corp., a not-for-profit organization that was established in 1955, operates without government assistance. Scholarships are underwritten by the corporation with its own funds and by about 320 business organizations and higher education institutions.

High school juniors entered the 2024 scholarship program by taking the 2022 Preliminary SAT/National Merit Scholarship Qualifying Test, which served as an initial screen of program entrants.

The nationwide pool of semifinalists represents less than 1% of U.S. high school seniors. It includes the highest-scoring entrants in each state. The number of semifinalists in a state is proportional to the state's percentage of the national total of graduating seniors.

The Arkansas semi-finalists and their high schools are listed alphabetically by city:

Alma

Alma High: Caleb N. Downs.

Ashdown

Ashdown High: Bannon S. Price.

Batesville

Batesville High: Clara E. Nikkel.

Benton

Benton High: Tanner M. Holde, Kaleb M. Marshall.

Bentonville

Bentonville High: Spencer R. Bingham, Oliver C. Catagnus, Mya K. Negley, Devyn J. O'Daniel, Samuel J. Prakash, John T. Ring, Norah K. Rustad, Rohan Singh, Chandra K. Suda, Rikhil Tadiparthi.

Haas Hall Academy: Amber H. Chadwick, Rishab Gaddam, Alexander A. Moeller, Pranav Neupane.

Thaden School: Nathaniel C. Lehr, Noelle Y. Wilkinson.

Bryant

Bryant High: Logan G. Geissler, Julia A. Murray, Jonah R. Wagner.

Cabot

Cabot High: Ryan B. Decker, Chandler G. Ford, Katelin A. Kellar, Anna B. McPhail, Madalyn M. Peck, Gavin M. Reardon.

Centerton

Bentonville West High: Colin M. Sheehan.

Life Way Christian School: Immanuel J. Peter.

Conway

Conway High: Ellie Y. Feng, Kaylee R. Francis, Evangeline N. Montgomery, Jacob W. Regehr, Henry D. Ross, James H Xin, Tim J. Yang.

El Dorado

West Side Christian School: Elijah P. Narciso.

Fayetteville

Fayetteville High: Oscar B. Brewer, Christopher R. Cooper, June H. Dresel, Thomas R. Hart, Samantha F. Horax, Kelsey H. Jung, Elizabeth S. Lim, Albert Q. Liu, Keming Meng, Madeline N. Mullins, Ezra G. Van Horn.

Haas Hall Academy: Hemali Gauri, Katherine E. Henry, Queenie Lin, Joshua C. Ofodile, June L. Simmons, Eric G. Suarez, Aroshe R. Wickramasinghe.

New School: Henry Daut.

Fort Smith

Southside High: Kobe A. Gonzales, Serina Huang, Elizabeth H. Loe.

Greenwood

Greenwood High: Maleah E. Cole.

Hot Springs

Arkansas School for Mathematics, Sciences and the Arts: Nasya S. Choy, Melanie M. Holmes, Carter R. Horton, Kuhno D. Lee, Christian Lu, Andrew D. Nguyen, Rene Ramirez, Chiking Vang, Anna G. Wright.

Huntsville

Huntsville High: Cesar A. Castelan.

Jonesboro

The Academies at Jonesboro High: Jack Gruman, Spencer Stutts.

Little Rock

Baptist Preparatory School: James O. Norman.

Catholic High For Boys: William S. Aclin, Walker Williams-Frueauff.

Central High: Jackson Baker, Luke Beck, Venkata Saketha Bhrugubanda, John Davenport, Christian Dixon, Kevin Durden, Jaya Khullar, Shashitej Mummadi, Zachary Needham, Akul Shrivastava, Bhavana Sridharan, Nishanth Srinivasan, Ananya Uddanti, Rose Walters, Anne Zhan.

Episcopal Collegiate School: Andrew Jones, John Schuhmacher, Fiona Wolter.

LISA Academy: Hayati Sahin.

Little Rock Christian Academy: Witt Clements.

Mount St. Mary Academy: Rebecca L. Burnett, Savannah G. Eanes.

Parkview Arts and Science Magnet High: Samuel L. Hoffman.

Pulaski Academy: Rhea Choudhary, Evie M. Droste, Nicholas L. Nall, Savin Yoon.

Manila

Manila High: Matthew Murray.

Maumelle

Home school: Caleb J. Thomas.

Maumelle Charter High: Annika R. Pecanty.

Rogers

Haas Hall Academy: Mason M. Buras, Ivan A. Freeman.

Providence Classical Christian Academy: William Henley.

Rogers High: Elijah M. Anderson, Benjamin R. Goolsby, Nicholas B. Robinson.

Rogers Heritage High: Brett E. Gaffney, Carson S. Jackson, Ethan McCrary, Joshua D. Smart.

Russellville

Russellville High: Hayden Daniel, Crawford M. Rash, Joy Skaggs.

Searcy

Harding Academy: Stephen A. Mitchell.

Searcy High: Ellen G. Howell.

Sherwood

Sylvan Hills High: Leah R. LeVar.

Siloam Springs

Siloam Springs High: Eliot C. Posey.

Springdale

Har-Ber High: Lucas I. Foliart.

Springdale School of Innovation: Samuel M. Carrero.