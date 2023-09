Divorces granted in Washington, Benton counties

The following divorces granted were recorded Sept. 7- 13 in the Benton and Washington county clerks' offices.

BENTON COUNTY

22-426. Abigail Shipman v. Eddie Shipman

22-1826. Martha Castor v. Andres Arroyo

22-1906. Hector Tobar v Melissa Tobar

22-1986. Tara Moore v. Asa Moore

23-233. Joe Martin v. Leadra Martin

23-375. Madalynn Palmore v. Dennis Isaac

23-445. Lawrence Holland v. Allison Holland

23-509. Stephen Nabors v. Paula Hobson

23-769. Randall Schade v. Norma Schade

23-771. Lisa Doba v. Heath Doba

23-1029. Kathy Perez v. Jhony Godinez

23-1095. Nichole Furchtsam v. Rachel Furchtsam

23-1104. Serenity Stevens v. Truman Stevens

23-1138. Ashleigh Perea v. Adam Perea

23-1155. Kellee Parker v. Jason Parker

23-1157. Vanessa Sixkiller v. Shaun Sixkiller

23-1163. Jason Hudson v. Karen Hudson

23-1166. Luis Mancias v. Maria Galdes Gomez

23-1177. Jon Post v. Petrita Post

23-1180. Nicholas Collins v. Megan Eastwood

23-1245. Angela Bookout v. John Bookout

WASHINGTON COUNTY

22-783. Diego Soto v. Marcelo Soto

22-909. Jennifer Claycomb v. Clifton Colwell

22-1492. Mark Willhite v. Carolyn Willhite

23-46. Julie Roblee v. Richard Roblee

23-840. Pamela Keith v. Robert Crossfield

23-919. Raiza Cristina Azevedo Da Silva v. Fernando Miranda

23-946. Hannah Kirkpatrick v. Jacob Kirkpatrick

23-1045. Elizabeth Leal v. Rafael Olivares

23-1051. Kami Wells v. Richard Wells

23-1117. Lillien Garcia v. Gustavo Garcia

23-1174. Priscilla Summers v. Jaimey Malone

23-1186. Sadie Briand-Kabua v. Patrick Kabua

23-1197. Kathryn Moore v. Brody Moore