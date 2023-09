Governor’s School announces program graduates for 2023

Arkansas Governor's School has announced the names of 359 students representing 91 High Schools who completed the 44th edition of the program during the summer of 2023.

The selected students were rising seniors from around the state during the summer. Arkansas Tech University in Russellville was the host site. ATU faculty members Peter Dykema and Jacob Grosskopf served as co-directors of Arkansas Governor's School for 2023.

The 359 graduates from the 44th Arkansas Governor's School, listed alphabetically by the High School they attend, are:

Acorn High School -- Kora Carter, Kenzie Daniels.

Alma High School -- Hailey Cook, Caleb Downs, Tiala Edwards, Tayla Gil, Abbi Hayden, Denver Kelly, Olivia Roller, Tyler Wilcox.

Arkansas Arts Academy High School -- Anais Bowerman.

Arkansas High School -- Sadie Coleman, Gaby Fowler, Oliver Gholson, Chrinasia Solomon.

Arkansas School for Mathematics, Sciences and the Arts -- May Barnett, Stella Bentley, Ivy Hong, Michelle Lin, Daniel Nkunga.

Arkansas School for the Blind and Visually Impaired -- Maddie Millwood, Katherine Thacker.

Arkansas Virtual Academy High School -- Heaven Ipina, May Litaker.

Bald Knob High School -- Ben Ino.

Beebe High School -- Kadence Balbo, Annie Mae DiFlorio, Kaden Richards, Elise Yannayon.

Bentonville High School -- MK Burgess, Jasmine Huerta, Renee Kelly, Winston Laughlin, Eden Nguyen, Dharshine Rajadurai, Sravya Ravipati, Ngu Satappagol, John Sellers, Rikhil Tadiparthi, Praneel Vakkalagadda, Samy Vimalraj, Harmonie Yang.

Bentonville West High School -- Noah Escoto, Neil Paruchuri, Kiera Sanders.

Bergman High School -- Hunter Brown, Aubrey Canady, Jeremiah Harris, Chris Schaffer.

Blytheville High School -- Gatsby Brown.

Bryant High School -- Dayne Coker, Paley Honeysuckle, Emeril Jones, Joules Margot, Emily Oppenhuizen, Jade Serna, Jameson Tate.

Cabot High School -- McKinley Ables, Meecah Collins, Matthew Conners, Austin Cress, Ryan Decker, AJ Duke, Sam Fiandt, Chandler Ford, Haleigh Hightower, Anna McPhail, Abigail Montgomery, Bethany Myrick, Isabella Parker, Mariangel Pedroza, Angelina Schriml, Warren Smith, Skyler Waltrip.

Camden Fairview High School -- Tae Lilly, Dorian Rice.

Catholic High School for Boys -- Isaiah Bordador, Riley Foley, Jackson Havel, Jameson Lang.

Centerpoint High School -- Nathan Rogers.

Central High School in Little Rock -- Mack Anderson, Naina Bose, Nandini Bose, Kylie Colter, Blake Davenport, Christian Dixon, Lilly Duffy, Denise Fulton, Cameron Green, Alex Harkins, Kaedan Hendrix, Hugh Jarvis, Charlotte Johnson, Kevin Kathi, Chloe Locke, Geordan Mays, Josh McNeil, Ritha Meenachi, Aayushi Modi, Suhana Mushtaq, Bhavi Patel, Kyndal Peel, Adhi Ram, Arden Robinson, Turner Seibert, Avery Smith, Sara Cate Smith, Nish Srivirason, Lamis Vattoth, Judith Wanasida, Chloe Wooten.

Clinton High School -- Erin Duhon.

Conway High School -- Chris Ablondi, Jillian Bradshaw, Keri Brewington, Kali Cresswell, Padraigh Easley, Sophie Francis, Jacorion Goodwin, MC Grimes, Devin Hemphill, Ben O'Conner, Natalie Stephens, Kiely Thomas, Ashton Tran, Kendall Watson, Timothy Yang.

Cutter-Morning Star High School -- Jacob Harbin.

Decatur High School -- Bianca Arana.

Don Tyson School of Innovation -- Benyamin Adams, Cooper Claussen, Coglin Dexter, Mila Karp, Gracie Mason, Kambria Nicholas, Savannah Noland, Mario Penaflor, Gio Zamora-Reyes.

eSTEM High School -- Harrison Davis, Kalashja Douglas, Sydney Franklin, Elowen Lytle, Nathan Mishra, Kailynn Oliver, Isa Prado, Makenzie Profit-Nash, Carrington Sams, Kylea Settlers.

Eureka Springs High School -- Tobie Berry, Cosmo Echelle, Avery Meyer.

Fayetteville High School -- Logan Caldwell, Isaac Cohen, Harper Combs, Addison Crawley, Linnea Erickson, Miriam Gomez, Elizabeth Lim, Albert Liu, Joseph Lo, Maddie Mullins, Luna Richter, Kane Schreckhise, Alicia Sosa.

Fayetteville Virtual Academy -- Eva Fowler.

Flippin High School -- Hayden Echols.

Forrest City High School -- Jahaven Hinton, Kagan Word.

Founders Classical Academy in Little Rock -- Lily Clark, Hannah Neal.

Gravette High School -- Skylar Hernandez.

Greenbrier High School -- Liam Johnson.

Greene County Tech High School -- Emma Stone, Katie Wenger.

Haas Hall Academy at the Jones Center -- Abigail Andrews, Kaylah Atungulu, Olivia Smith.

Haas Hall Academy at the Lane -- Ivan Freeman, Addyson Johnson, Kara Sperry, Kate Whitacre.

Haas Hall Academy Bentonville -- Jackson Corbin, Rishab Gaddam, Pranav Neupane, Rithvik Vannemreddy, Sid Vydyam, Ivan Wong.

Haas Hall Academy Fayetteville -- Tianxin Li, Maggie Touceda, Aroshe Wickramasinghe, Verena Willis.

Hall High School -- William Selva.

Har-Ber High School -- Ivy Shacklett.

Harrisburg High School -- Nadia Farmer.

Harrison High School Conversion Charter -- Mick McCormick, Ashton Weidrick.

Heber Springs High School -- Olivia Busby, Maddox Reed.

Hot Springs High School -- Genevieve Abel, Nathan Boyd, Elizabeth Clutter, Samantha Henderson, Ethan Jones, Paige Potter, Tessa Rivera.

Huntsville High School -- Cynthia Ramirez, Dane Spurlock.

Jacksonville High School -- Alayna Kleckley, Keya Marr, Keegan Miller.

Joe T. Robinson High School -- Lauryn Jackson, Madelyn McTigrit, Yash Vyas.

Lakeside High School -- Katie Brown, Rebekah Fulton, Emma Gross, Claire Hudnell, Jakob Moss, Katie Mueller.

LISA Academy High School -- Emily Barbosa, Mia Barragan-Ovalle, Ayushi Patel.

LISA Academy Hybrid -- Leah Hollinger, Leilani Serna.

LISA Academy North Middle and High School -- Elise Brown, Bryce Coleman, Vaidehi Desai, Mia Hanley, Marco Manrique Gomez, Chloe Smith.

Little Rock Southwest Magnet High School -- E'moni Alderson, Na'Kaiya Millen.

Little Rock West High School of Innovation -- Favour Diaku, Josephine Neukirch, Jillian Thorpe.

Maumelle Charter High School -- Drew Carrington, Kathryn High, Annika Pecanty, Paige Quast, Patrick Shultz, Olivia Sorg.

Maumelle High School -- Sammie Lee, Logan Luben, Marlowe Qualls.

Melbourne High School -- Val Aomi, Daylee Brightwell, Audrey Duncan, Gabby Gardner.

Mills University Studies High School -- Kalinda Loomis.

Monticello High School -- Matilda Henris.

Morrilton High School -- Justin Burguete.

Mount St. Mary Academy -- Savvy Straessle.

Nashville High School -- Luis Maya.

North Little Rock Center of Excellence -- Tyler Green, Sang Huynh, Carley Walker.

North Little Rock High School -- Callen Leonard, Lily Madden, Towns Passmore, Naethan Williams.

Ozark Catholic Academy -- Andrew Koch, Kate Menendez, Emma Stephens.

Ozark High School -- Emme-Lee Stewart.

Parkview Magnet High School -- Maryn Asbury, Breighah Bailey, Sam Hoffman, Erica-Grace Holmes, Mark Kamanga, Dana McCraw, Len Miles, Destiny Montgomery, Marionna Parker, Natalie Pearson, Addison Reagan-Smith, Chrys Seymore, Lydia Thomas.

Pea Ridge High School -- Grace Hendrix, Katie Jones, Kelsey Whitehill, Lacy Williams.

Pocahontas High School -- Kenan Ogden.

Poyen High School -- Jay Wingfield.

Prairie Grove High School -- Charlie Nunn, Livi Thompson.

Pulaski Academy -- Maralgoo Amarsaikhan, Sydney Crary, Nicco Duina, Jana Eid, Zoe Hu, Sarah Khalil, Eshaal Nadeem.

Rogers Heritage High School -- Michaela Bouchet, Charlee Davis, Jaden Park, Ivan Ramos.

Rogers High School -- Brayden Myers, Ruth Still.

Rogers New Technology High School -- Jahaira Cristobal, Ronald Fuentes Constanza, Jenny Garcia-Villegas, Stella Girenko, Nevaeh McLemore, Kelsey Valle, Elisa Vu.

Rose Bud High School -- Davis Walker.

Russellville High School -- Avy Dolph, Madeline Fithen, Heidi Hernandez, Nina Hernandez, Abigail Jondahl, Gabriel Melton, John Patton, Crawford Rash, Kale Rogers, Greg Simpson, Shiann Sinor, Joy Skaggs, Garren Skartvedt, Jack Tullos.

Salem High School -- Mallory Oliver.

Scranton High School -- Trinity Fox.

Siloam Springs High School -- Yuno Brenes, Caroline Buxton, Deni Diaz Cortez, Charley Hyde, Alisha Kahloon, Maddie Noll, Eliot Posey, Dominic Solis.

Southside High School -- Sanskruti Ghanti, Dipa Patel, Tzideny Romero.

Springdale High School -- Cinthia Gonzalez-Almaguer, Kenedi McCoy, Araceli Rodriguez.

Stuttgart High School -- Emily Mitchell.

Sylvan Hills High School -- Grace Burlison, Tyler Forst, Christian Holden.

Thaden School -- Finn Callander, Marlowe Hurst, Daniel Schwammlein.

The Academies at Jonesboro High School -- Isha Bhattachyrra, Laney Bower, Isabelle Hirsch, Stanford Johnson, Jude Qualls, Spencer Stutts.

The New School -- Grace Park.

Valley Springs High School -- Caroline Robison.

Valley View High School -- Jo Foster, Judy Kim, Karen Umeora.

Van Buren High School -- Eleanor Gordon, Star Sayarath.

Woodlawn High School -- Aubree Wright.

Wynne High School -- Mariah Dixon.