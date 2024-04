Divorces granted in Washington, Benton counties

The following divorces granted were recorded April 11-17 in Benton and Washington county clerks' offices.

BENTON COUNTY

23-714. Sonnet Slaveski v. Flip Slaveski

23-869. Natalie Inmon v. Davis Rodney

23-1248. Judianne Doyle v. Ricky Doyle

23-1360. Kary Mills v. Richard Mills

23-1440. Amalia Malagon v. Ivan Trujillo

23-1515. Amanda Adams Light v. Eric Light

23-1593. Lindsey Bailey v. Edward Bailey

23-1609. Pedro Silva Angeles v. Ana Salinas Cano

23-1623. Henry Case v. Kathleen Lee Case

23-1791. Ana Islas Estrado v. Fernando Vazquez Guadarrama

23-1961. Joshua Moll v. Rebecca Moll

24-68. Bryon Lee v. Allisa Lee

24-81. Brenden Orullian v. Brittany Orullian

24-108. Cynthia Requa v. Jimmy Requa

24-127. Beneralda Young v. Michael Young

24-132. Kelley Thomas v. Ryan Thomas

24-148. Raven Robinson v. Ronnie Hernandez

24-201. Alexis Centrone v. Gregory Betzold

24-236. Gabriela Caceres v. Martin Resendiz

24-250. Ekkarin Khunsirinanthakun V. Summer Vang

24-257. Makailah Greenfield v. Tyler Greenfield

24-304. Yanet Trejo v. Alejandro Munoz

24-305. Audrianna Palmer v. Benjamin Palmer

24-318. Diana Aguayo v. Sierra Aguayo

24-331. Jovan Spencer v. Sharda Chuniesingh

24-355. Eddie Leroy v. Margoth Leroy

24-386. Jose Benitez Marquez v. Elvia Salgado

24-418. Veronica Ortiz v. Angel Everastico

24-421. Karen Tennison v. Billy Tennison

24-455. Jose Torres Figueroa v. Yessica Aguilar Medina

WASHINGTON COUNTY

23-1337. Whitney Romanoff v. Stephen Romanoff

23-1715. Jonathan Tuck v. Megan Tuck

23-1850. Michael Post v. Angela Post

23-1875. Jeffrey Luper v. Ashley Luper

23-1905. Samuel Preciado v. Brianna Preciado

24-190. Matthew Wier v. Shalena Wier

24-314. Elizabeth Woods v. William Woods

24-328. Carly Gierke v. Trevor Bloomfield

24-349. Chase Campbell v Aaryn Campbell

24-353. Dolores Garcia v. Jesus Garcia

24-364. Kimbraly Hale v. Kylie Hale