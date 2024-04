Divorces granted in Washington, Benton counties

The following divorces granted were recorded April 18-24 in Benton and Washington county clerks' offices:

BENTON COUNTY

23-1426. Bryan Looney v. Nichole Looney

23-1655. Joshua Raymo v. Barbara Raymo

23-1830. Rodney Snoxhill v. Rachael Mathews

23-1857. Evan McHone v. Shantelle McHone

23-1884. Alison Porter v. Mark Porter

23-1976. Hector Penate v. Aracely Penate

24-188. Tara Scott v. Charles Scott

24-243. Robert Adcox v. Stephanie Adcox

24-248. Samantha Millsap v. Randy Millsap

24-272. Norma Solorzano v. Mario Solorzano

24-321. Heather Smith v. Christopher Smith

24-332. Dale Hutson v. Jan Hutson

24-388. Lacy Haag v. Cody Haag

24-399. Dezirae Hooper v. Ethan Hooper

24-425. Haley Dunlap v. Matthew Dunlap

24-430. Sheila Anderson v. Nathan Elwood

24-441. Tristin Chandler v. Jason Fulks

24-450. Sheila Piha v. Brian Piha

24-460. Melissa Oros v. Adam Oros

WASHINGTON COUNTY

23-132. Cody Daley v. Cheyenne Daley

23-981. Juan Dorado v. Maria Sanchez

23-1145. Michael Janusz v. Victor J. Harjo

23-1286. Melissa Pliler v. Kyle Pliler

23-1330. Jennifer Ralston v. Roger Hayden

23-1422. Stephanie Gonzalez v. Emmanuel Barroso-Araujo

23-1736. Matthew McLeod v. Georgia Stewart

23-1893. Robert Browder v. Leah Browder

24-80. Bryan Hill v. James Di Loreto-Hill

24-103. Witney Branch v. James Branch

24-146. Karla Ramirez Mendoza v. Omar Mendoza Aristondo

24-184. Silvia Martinez-Patino v. Horacia Almaras-Hernandez

24-222. Isela Miranda v. Diego Aguilar

24-223. Michelle Ruberte v. Cruz Torres-Diaz

24-245. David Gilmore v. Heather Gilmore

24-281. Juan Garcia-Medina v. Jasmine Arzate

24-306. Casey Watson v. Tara Watson

24-339. Heather Dorsey v. James Dorsey

24-342. Lisa Gray v. Joseph Gray

24-373. Alexis Marshall Jones v. Treyvrouis Jones

24-387. Joseph Tartaglia v. Sandra Tartaglia

24-409. Janna Elsik v. Leslie Elsik

24-497. Amanda Steed v. Joey Steed

24-547. Taresa Adams v. Hunter Adams