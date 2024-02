Thursday’s professional golf scores

PGA TOUR

AT&T Pebble Beach Pro-Am

Pebble Beach, Calif.

a-Pebble Beach Golf Links (Host Course): Par 72, 6,972 yards

b-Spyglass Hill Golf Course: Par 72, 7,041 yards

Purse: $20 million

First of four rounds

63 (-9)

Thomas Detry33-30b

64 (-8)

Patrick Cantlay31-33b

65 (-7)

Matthieu Pavon34-31a

66 (-6)

Emiliano Grillo33-33b

Si Woo Kim32-34a

67 (-5)

Rickie Fowler33-34b

Collin Morikawa33-34a

68 (-4)

Ludvig Aberg33-35b

Sam Burns36-32b

Eric Cole32-36a

Denny McCarthy34-34a

Justin Rose36-32b

Justin Thomas35-33b

69 (-3)

Christiaan Bezuidenhout34-35a

Jason Day34-35b

Matt Fitzpatrick35-34a

Tommy Fleetwood34-35b

Max Homa35-34a

Beau Hossler35-34b

Viktor Hovland34-35b

Mark Hubbard34-35a

Kurt Kitayama32-37a

Matt Kuchar34-35a

Peter Malnati35-34a

Taylor Montgomery35-34a

Scottie Scheffler35-34b

Sepp Straka34-35b

Erik Van Rooyen36-33a

70 (-2)

Taylor Moore34-36b

Keegan Bradley34-36b

Corey Conners35-35b

Cameron Davis37-33b

Lee Hodges34-36b

Seonghyeon Kim35-35a

J.T. Poston32-38b

Adam Svensson36-34a

Sahith Theegala36-34b

Brendon Todd35-35a

71 (-1)

Byeong Hun An36-35b

Nick Hardy35-36a

Tom Hoge38-33b

Tom Kim36-35a

Chris Kirk36-35b

Rory McIlroy37-34b

Alex Noren36-35a

Davis Riley37-34b

Sam Ryder34-37a

Nick Taylor37-34a

Cameron Young36-35b

72 (E)

Wyndham Clark36-36b

Tony Finau36-36a

Brian Harman36-36b

Russell Henley36-36a

Sungjae Im35-37a

Luke List36-36a

Maverick McNealy36-36a

Seamus Power35-37a

Andrew Putnam35-37b

Adam Scott37-35b

Jordan Spieth38-34b

Kevin Yu37-35b

DP WORLD TOUR

Bahrain Championship

At Royal Golf Club

Bahrain, Bahrain

Purse: $2.5 million

Par 72, 7,261 yards

First of four rounds

64 (-8)

Tom Vaillant, France33-31

65 (-7)

Joel Girrbach, Switzerland33-32

Zander Lombard, South Africa33-32

66 (-6)

Aaron Cockerill, Canada33-33

Alejandro Del Rey, Spain33-33

Sebastian Friedrichsen, Denmark33-33

Ockie Strydom, South Africa35-31

67 (-5)

Marcus Armitage, England34-33

Jens Dantorp, Sweden32-35

Dylan Frittelli, South Africa34-33

Rasmus Hojgaard, Denmark35-32

Scott Jamieson, Scotland34-33

68 (-4)

Guxin Chen, China34-34

Ugo Coussaud, France34-34

Sean Crocker, United States34-34

Rikuya Hoshino, Japan34-34

Matthew Jordan, England33-35

Jeong-Weon Ko, France34-34

Mike Lorenzo-Vera, France36-32

James Morrison, England34-34

Keita Nakajima, Japan34-34

Marcel Schneider, Germany33-35

Sebastian Soderberg, Sweden34-34

Connor Syme, Scotland33-35

Bernd Wiesberger, Austria32-36

69 (-3)

Matthew Baldwin, England35-34

Jamie Donaldson, Wales34-35

Manuel Elvira, Spain34-35

Harrison Endycott, Australia36-33

Will Enefer, England33-36

Calum Hill, Scotland33-36

Jacques Kruyswijk, South Africa33-36

Frederic Lacroix, France33-36

Cole Madey, United States35-34

Matteo Manassero, Italy37-32

Niklas Norgaard Moller, Denmark37-32

Renato Paratore, Italy36-33

Matthew Southgate, England34-35

Andy Sullivan, England35-34

Paul Waring, England36-33

70 (-2)

Kiradech Aphibarnrat, Thailand35-35

Sam Bairstow, England34-36

Adam Blomme, Sweden36-34

Dan Bradbury, England37-33

Filippo Celli, Italy36-34

Nicolas Colsaerts, Belgium34-36

Nacho Elvira, Spain36-34

Darren Fichardt, South Africa36-34

Ross Fisher, England33-37

Grant Forrest, Scotland36-34

Joshua Grenville-Wood, England37-33

Julien Guerrier, France35-35

Angel Hidalgo, Spain38-32

Daan Huizing, Netherlands36-34

Kristian Krogh Johannessen, Norway36-34

Masahiro Kawamura, Japan33-37

Espen Kofstad, Norway35-35

Tom Lewis, England36-34

David Micheluzzi, Australia35-35

Adrian Otaegui, Spain38-32

Yannik Paul, Germany34-36

Richie Ramsay, Scotland36-34

Max Rottluff, Germany34-36

Antoine Rozner, France34-36

Freddy Schott, Germany36-34

Clement Sordet, France32-38

Jesper Svensson, Sweden36-34

Santiago Tarrio, Spain35-35

71 (-1)

Wu Ashun, China36-35

Haydn Barron, Australia34-37

Julien Brun, France34-37

Om Prakash Chouhan, India36-35

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain35-36

Ricardo Gouveia, Portugal37-34

Casey Jarvis, South Africa34-37

Soren Kjeldsen, Denmark36-35

Romain Langasque, France36-35

Pablo Larrazabal, Spain36-35

David Law, Scotland35-36

Marco Penge, England33-38

Jason Scrivener, Australia36-35

Callum Shinkwin, England34-37

Marcel Siem, Germany36-35

Fabrizio Zanotti, Paraguay35-36

72 (E)

Thomas Bjorn, Denmark34-38

Louis De Jager, South Africa37-35

Daniel Gavins, England35-37

Gavin Green, Malaysia38-34

Chase Hanna, United States38-34

Hurly Long, Germany35-37

Andrea Pavan, Italy38-34

Johannes Veerman, United States35-37

KORN FERRY TOUR

Panama Championship

At Panama Golf Club

Panama City, Panama

Purse: $1 million

Par 72, 7,534 yards

First of four rounds

NOTE The first round was suspended because of darkness with 16 golfers remaining on the course. It will be completed today. Split scores were unavailable.

Trey Winstead65

Augusto Nunez65

Austin Hitt66

Cristobal Del Solar67

Jorge Fernandez Valdes68

Joey Garber68

Ross Steelman68

Adam Long68

Philip Knowles68

Jared Wolfe68

Davis Lamb68

Doc Redman69

Dimi Papadatos69

Ryan Gerard69

Jonathan Byrd69

Wil Bateman69

Tommy Gainey69

Charles Porter69

Thomas Walsh69

Rob Oppenheim69

Thomas Rosenmueller69

Quade Cummins69

Also

Tag Ridings71

Austin Cook72