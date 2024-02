UAPB men’s advance box

UAPB men at Miss. Valley St.

WHEN 6 p.m. Central

WHERE R.W. Harrison HPER Complex, Itta Bena, Miss.

RECORDS UAPB 9-11, 4-3 Southwestern Athletic Conference; Miss. Valley State 0-21, 0-8

SERIES UAPB leads 18-8.

RADIO/TV None

INTERNET uapblionsroar.com

PROBABLE STARTING LINEUPS

UAPB

POS. NAME, HT, YRPPGRPG

G Kylen Milton, 6-4, Jr.19.15.4

G Joe French, 6-5, Sr.15.63.6

G Rashad Williams, 6-2, Sr.17.21.8

F Lonnell Martin, 6-4, Sr.11.33.4

F Ismael Plet, 6-8, Jr.7.06.8

COACH Solomon Bozeman (27-56 in third season at UAPB and overall)

Mississippi Valley State

POS. NAME, HT, YRPPGRPG

G Arecko Gipson, 6-7, Sr.9.84.7

G Rayquan Brown, 6-6, Sr.16.86.4

G Donovan Sanders, 5-11, Jr.10.63.0

F Earnest Minton, 6-6, Sr.1.41.8

F Reginald Reynolds, 6-5, Sr.4.02.0

COACH George Ivory (5-48 in second season at MVSU, 145-317 in 15th season overall)

TEAM COMPARISON

UAPBMVSU

83.1Points for52.5

84.7Points against80.6

-4.5Rebound margin-6.7

0.1Turnover margin-6.1

45.3FG pct.37.7

38.33-pt pct.26.3

77.7FT pct.63.3

CHALK TALK UAPB has beaten Mississippi Valley State 13 times in their past 16 meetings. The Delta Devils did outlast the Golden Lions 78-74 in their last outing on Feb. 25, 2023, in Itta Bena.

-- Erick Taylor