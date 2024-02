Divorces granted in Washington, Benton counties

The following divorces granted were recorded Feb. 1-7 in Benton and Washington counties clerks' offices.

BENTON COUNTY

23-120. Patricia Lachance v. Douglas Lachance

23-507. Kenneth Allen v. Susan Allen

23-825. Marilyn Hembry v. Terry Hembry

23-1259. Summer Chavez Narlock v. Christopher Narloch

23-1344. Julio Anaya Figueroa v. Ruth Lepe Paz

23-1351. Terra Gagner v. William Gagner

23-1377. Anthony Manley v. Kayte Anders

23-1594. Hayley Staten v. Robert Staten

23-1598. Ethan Ford v. Mchelle Ford

23-1748. Jeremy Ashlock v. Brittany Ashlock

23-1768. Casey Sawyer v. Jonathan Sawyer

23-1848. Veronica Doble v. Andrew Doble

23-1854. Keith Callis v. Acrissa Medley

23-1870. Amber Henderson v. Timothy Henderson

23-1872. Stephanie Fleet v. Joseph Fleet

23-1890. Claudia Galdamez v. Marlon Galdamez

23-1899. Shujuan Bankson v. Clyde Bankson

23-1952. Jennifer Mauck v. James Mauck

23-1959. McKynzee Shockley v. John Shockley

23-1973. Ashley Schmits v. Joseph Schmits

23-1982. Tessa Hidrogo v. Brandon Hidrogo

23-1986. Nicole Austin v. Brandon Gaither

24-10. Melanie Hurley v. Michael Hurley

24-13. Beth Markt v. Michael Markt

WASHINGTON COUNTY

23-768. Marie Morris-Cleveland v. Benjamin Cleveland

23-827. Korissa Pickett v. Blake Pickett

23-1335. Carrie Taylor v. Kevin Taylor

23-1638. Cherie Barker v. Cleo Hamilton

23-1654. Darcy Sikes v. Melanie Whitney

23-1673. Jordan Nichols v. Aaron Nichols

23-1707. Melody McIver v. Tracy Hutchens

23-1727. My Tran v. Cu Lieu

23-1809. Lorena Salas v. Jose Luis Garcia

23-1854. Alicia Meza v. Victor Meza

23-1877. Jason White v. Angelyn Brown

23-1909. Charita Reed v. Jonathan Reed

24-5. Jerry Lee v. Cathlene Lee

24-12. Jasmin Hortiz Sosa v. Salvador Galaviz Mendez

24-24. Bradley Berryman v. Brittany Berryman

24-27. Kayla Silvis v. Tracy Silvis