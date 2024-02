Motor sports results

World of Outlaws

BARBERVILLE, Fla. -- Friday night's feature race top finishers from the World of Outlaws Sprint Car Series event at Volusia Speedway Park with starting position in parentheses:

1. Tyler Courtney (3), Indianpolis, $12,000

2. Rico Abreu (2), St. Helena, Calif., $8,000

3. Brad Sweet (10), Grass Valley, Calif., $5,000

4. Giovanni Scelzi (6), Fresno, Calif., $3,200

5. David Gravel (4), Watertown, Conn., $2,800

6. Donny Schatz (18), Fargo, N.D., $2,600

7. Logan Schochart (16), Hanover, Pa., $2,400

8. Brent Marks (5), Myerstown, Pa., $2,300

9. Sam Hafertepe Jr. (9), Sunnyvale, Texas, $2,200

10. Anthony Macri (14), Dillsburg, Pa., $2,000

Others

19. Landon Crawley (1), Benton, $1,200

Lap leaders -- Abreu 1-24, Courtney 25. Top qualifier -- Marks, 13.199 seconds (136.374 mph). Heat winners -- Marks, Scelzi, Brian Brown, Abreu. Dash winner -- Crawley. C-Main winner -- Chris Martin. B-Main winner -- Corey Day,