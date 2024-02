Saturday’s professional golf scores

PGA TOUR

Phoenix Open

At Stadium Course

Scottsdale, Ariz.

Purse: $8.8 million

Par 71, 7,261 yards

Second of four rounds

NOTE Saturday's third round was suspended because of darkness and will be completed today.

129 (-13)

Sahith Theegala65-64

130 (-12)

Andrew Novak65-65

Nick Taylor60-70

132 (-10)

Maverick McNealy65-67

133 (-9)

Doug Ghim65-68

134 (-8)

Ryan Fox66-68

Scottie Scheffler68-66

Jordan Spieth68-66

Justin Thomas69-65

Cameron Young67-67

Also

139 (-3)

Taylor Moore69-70

LIV GOLF

LIV Golf Las Vegas

At Las Vegas Country Club

Las Vegas

Purse: $20 million

Par 70, 7,089 yards

Third and final round

198 (-12) $4,000,000

Dustin Johnson67-62-69

199 (-11) $1,875,000

Peter Uihlein66-65-68

Talor Gooch66-66-67

200 (-10) $1,000,000

Matthew Wolff65-66-69

201 (-9) $700,000

Jason Kokrak65-67-69

Paul Casey,63-70-68

Graeme McDowell66-70-65

202 (-8) $525,000

Jon Rahm68-63-71

203 (-7) $409,167

Sebastian Munoz67-68-68

Adrian Meronk67-68-68

Bryson Dechambeau67-62-74

DP WORLD TOUR

Qatar Masters

At Doha Golf Club

Doha, Qatar

Purse: $2.5 million

Par 72, 7,315 yards

Third of four rounds

206 (-10)

Ugo Coussaud, France71-68-67

R. Hojgaard, Denmark73-66-67

Rikuya Hoshino, Japan69-68-69

207 (-9)

Ewen Ferguson, Scotland70-71-66

T. McKibbin, N. Ireland69-70-68

N.N. Moller, Denmark68-70-69

208 (-8)

Sam Bairstow, England72-67-69

Paul Waring, England69-71-68

209 (-7)

Wu Ashun, China67-72-70

Haydn Barron, Australia68-67-74

Jorge Campillo, Spain70-70-69