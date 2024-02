Motor sports results

INEX Winternationals

INVERNESS, Fla. -- Tuesday night's feature race top finishers in the Semi-Pro Legends class at Citrus County Speedway with starting place in parentheses:

1. Michael Crafton (1), Franklin, Tenn.

2. Brody Gunter (2), Starke, Fla.

3. Cooper Gaul (4), Seminole, Fla.

4. Ayden Christensen (6), Windsor Junction, Nova Scotia

5. Dylan Faulkner (5), Goodlettsville, Tenn.

Top qualifier -- Crafton, 14.950 seconds (90.301 mph). B-Main winners -- Hunter Jordan, Josh Lowe. Nonqualifying Arkansan -- Tyler Garreston, Centerville.