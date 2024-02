Motor sports results

King of the 360s

TAMPA, Fla. -- Wednesday night's feature race top finishers at the King of the 360s Nationals sprint car event at East Bay Raceway Park with starting position in parentheses:

1. Aaron Reutzel (8), Clute, Texas

2. Tim Shaffer (2), Aliquippa, Pa.

3. Devon Borden (4), Raymond, Wash.

4. Terry McCarl (12), Altoona, Iowa

5. Justin Peck (17), Monrovia, Ind.

Heat winners -- A.J. Maddox, Mark Smith, Austin McCarl, Shaffer, Reutzel, Liam Martin. B-Main winners -- Peck, Dale Howard, Max Stambaugh, Ryan Timms. Nonqualifying Arkansan -- Landon Crawley, Benton.

INEX Winternationals

INVERNESS, Fla. -- Wednesday night's feature race top finishers in the Semi-Pro Legends class at Citrus County Speedway with starting place in parentheses:

1. Michael Crafton (1). Franklin, Tenn.

2. Chase VanHouten (10), Wading River, N.Y.

3. Tanton Woodridge (16), Summerside, Prince Edward Island

4. Hunter Jordan (15), Davidson, N.C.

5. London McKenzie (14), Asheboro, N.C.

Top qualifier -- Crafton, 14.981 seconds (90.114 mph). B-Main winners -- Nate Morris, Devin Deshaies. Nonqualifying Arkansan -- Tyler Garreston, Centerville.