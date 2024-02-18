BAPTIST HEALTH MEDICAL CENTER-LITTLE ROCK
Feb. 7
Kelsey and Britni Padilla-Dumas, Little Rock, daughter.
Susanna and Estevan Padilla, Benton, daughter.
Feb. 8
Natalie and Brock Gresham, Stuttgart, twin sons.
Feb. 9
Ashley and Matthew Chaffin, Little Rock, son.
Elizabeth and Devin Pittinger, Benton, son.
Emily and Seth Hooker, Bryant, daughter.
Feb. 10
Dominique Plummer, Little Rock, daughter.
Feb. 12
Jada Encalade, Little Rock, daughter.
Feb. 13
Mercedes and Travis Anderson, daughter.
Feb. 14
Alexis and Dyllan Tazelaar, Benton, daughter.
UAMS MEDICAL CENTER
Jan. 24
Nakydra Paskel and Tayshaun Griffin Jr., Crossett, son.
Feb. 7
Jacy Darlin and Michael Cagle, Little Rock, son.
Feb. 10
Taylor Mairelynn and Matthew Benton, Benton, daughter.
Feb. 12
Erin McKinney and Joseph Holly Sr., Little Rock, daughter.
Merit Jennings and Landon Turner, Little Rock, daughter.
Feb. 13
Katherine and Chandler Ferrell, Hensley, son.