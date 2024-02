THURSDAY

LITTLE ROCK

◼️ JJ's Grill

12111 W. Markham St.

(501) 414-0848; jjsgrsherwoodill.com

6-8 p.m.: Melbourne

◼️ Mosaic Templars Cultural Center

906 Broadway

(501) 683-3593

6 p.m.: The Smooth Sounds of West 9th: Rodney Block and the Cool Kids

◼️ The Oyster Bar

3003 W.