Thursday’s professional golf scores

PGA TOUR

Mexico Open

At The Norman Course at Vidanta Vallarta

Vallarta, Mexico

Purse: $8.1 million

Par 71, 7,456 yards

First of four rounds

63 (-8)

Erik Van Rooyen29-34

64 (-7)

Sami Valimaki33-31

65 (-6)

MJ Daffue31-34

Cristobal Del Solar31-34

David Lipsky34-31

Henrik Norlander34-31

66 (-5)

Joseph Bramlett32-34

Cameron Champ36-30

Lanto Griffin33-33

Chan Kim33-33

Andrew Novak33-33

Thorbjorn Olesen32-34

Patrick Rodgers32-34

Matt Wallace32-34

67 (-4)

Nicolas Echavarria32-35

Jorge Campillo32-35

Santiago De la Fuente32-35

Doug Ghim31-36

Jake Knapp34-33

Alvaro Ortiz34-33

Robby Shelton34-33

68 (-3)

Aaron Baddeley33-35

Nicolai Hojgaard32-36

Stephan Jaeger34-34

Vincent Norrman32-36

Aaron Rai32-36

Jimmy Stanger33-35

Dylan Wu33-35

69 (-2)

Matt Atkins34-35

Trace Crowe33-36

Zecheng Dou34-35

Austin Eckroat33-36

Tony Finau35-34

Wilson Furr34-35

Chris Gotterup34-35

Emiliano Grillo33-36

Chesson Hadley32-37

Harry Hall35-34

Ryo Hisatsune33-36

Mark Hubbard35-34

Michael Kim34-35

Patton Kizzire34-35

Stuart Macdonald33-36

Ryan Moore32-37

Chandler Phillips34-35

Chez Reavie34-35

Hayden Springer34-35

70 (-1)

Erik Barnes33-37

Alexander Bjork35-35

Rafael Campos35-35

Max Greyserman34-36

Scott Gutschewski35-35

James Hahn36-34

Garrick Higgo35-35

J.B. Holmes35-35

Justin Lower35-35

Ryan McCormick35-35

Maverick McNealy36-34

Omar Morales34-36

Victor Perez34-36

Ben Silverman35-35

Ben Taylor34-36

Davis Thompson34-36

Martin Trainer36-34

71 (E)

Fred Biondi33-38

Ryan Brehm35-36

Jacob Bridgeman35-36

Roberto Diaz34-37

Ryan Fox37-34

Blaine Hale34-37

Rico Hoey36-35

Robert Macintyre36-35

Troy Merritt35-36

Keith Mitchell33-38

Ryan Palmer35-36

C.T. Pan34-37

Greyson Sigg35-36

Roger Sloan35-36

Alex Smalley35-36

Austin Smotherman35-36

Sam Stevens34-37

Sebastian Vazquez37-34

Jhonattan Vegas37-34

Vince Whaley35-36

Brandon Wu35-36

Carson Young36-35

Carl Yuan36-35

DP WORLD TOUR

Kenya Open

At Muthaiga Golf Club

Nairobi, Kenya

Purse: $21.7 million

Par 71, 7,228 yards

First of four rounds

66 (-5)

Darius Van Driel, Netherlands33-33

67 (-4)

Daan Huizing, Netherlands36-31

Frederic Lacroix, France38-29

Tapio Pulkkanen, Finland34-33

Yannick Schuetz, Germany35-32

Connor Syme, Scotland33-34

Ryan Van Velzen, South Africa35-32

68 (-3)

Joe Dean, England36-32

Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark35-33

Craig Howie, Scotland34-34

Samuel Jones, New Zealand36-32

Pieter Moolman, South Africa35-33

Lorenzo Scalise, Italy34-34

Jesper Svensson, Sweden36-32

Daniel Young, Scotland34-34

69 (-2)

Marcus Armitage, England35-34

Ivan Cantero Gutierrez, Spain36-33

John Catlin, United States35-34

Ashley Chesters, England36-33

Nacho Elvira, Spain34-35

Ewen Ferguson, Scotland36-33

Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe37-32

Nicolo Galletti, United States34-35

Joel Girrbach, Switzerland35-34

Gavin Green, Malaysia37-32

Angel Hidalgo, Spain34-35

Sam Hutsby, England34-35

Casey Jarvis, South Africa35-34

Masahiro Kawamura, Japan35-34

Joel Moscatel, Spain36-33

Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark36-33

Adrian Otaegui, Spain37-32

John Parry, England36-33

Adrien Saddier, France35-34

Matthias Schwab, Austria36-33

Santiago Tarrio, Spain36-33

Lucas Vacarisas, Spain37-32

70 (-1)

Joshua Berry, England38-32

Pietro Bovari, Italy35-35

Om Prakash Chouhan, India37-33

Aaron Cockerill, Canada37-33

Louis De Jager, South Africa37-33

Manuel Elvira, Spain36-34

Alex Fitzpatrick, England34-36

Ricardo Gouveia, Portugal37-33

Jordan Gumberg, United States36-34

Rikuya Hoshino, Japan36-34

Frank Kennedy, England33-37

Marcus Kinhult, Sweden37-33

Jacques Kruyswijk, South Africa37-33

Thriston Lawrence, South Africa36-34

Guido Migliozzi, Italy37-33

Eddie Pepperell, England37-33

Andy Sullivan, England36-34

Nicolai Von Dellingshausen, Germany35-35

71 (E)

Thomas Aiken, South Africa37-34

Oliver Bekker, South Africa35-36

Alejandro Del Rey, Spain38-33

Oliver Farr, Wales36-35

Simon Forsstrom, Sweden36-35

Deon Germishuys, South Africa38-33

Philipp Katich, Germany35-36

Njoroge Njonge Kibugu, Kenya38-33

Romain Langasque, France35-36

Tom Lewis, England36-35

Connor McKinney, Australia36-35

Edoardo Molinari, Italy34-37

Andrea Pavan, Italy38-33

Marcel Schneider, Germany37-34

Shubhankar Sharma, India37-34

Greg Snow, Kenya35-36

Clement Sordet, France36-35

Julian Suri, United States36-35

LPGA TOUR

LPGA Thailand

At Pattaya Old Course

Chon Buri, Thailand

Purse: $1.7 million

Par 72, 6,576 yards

First of four rounds

64 (-8)

Peiyun Chien31-33

66 (-6)

Sei Young Kim33-33

67 (-5)

Ayaka Furue34-33

Brooke Henderson34-33

Hyo Joo Kim33-34

Mi Hyang Lee33-34

Madelene Sagstrom35-32

Jenny Shin32-35

Patty Tavatanakit33-34

Natthakritta Vongtaveelap34-33

68 (-4)

Jaravee Boonchant34-34

Erika Hara34-34

Esther Henseleit36-32

Jin Young Ko34-34

Nanna Koerstz Madsen33-35

Pornanong Phatlum33-35

Elizabeth Szokol34-34

Suvichaya Vinijchaitham34-34

69 (-3)

Jodi Ewart Shadoff34-35

Hannah Green34-35

Nasa Hataoka36-33

Danielle Kang34-35

Grace Kim35-34

A Lim Kim33-36

Xiyu Lin37-32

Emily Pedersen34-35

Yuka Saso35-34

Linnea Strom34-35

Ruoning Yin33-36

70 (-2)

Celine Borge35-35

Hye Jin Choi34-36

Allisen Corpuz31-39

Perrine Delacour36-34

Eila Galitsky35-35

Linn Grant35-35

Chisato Iwai34-36

Andrea Lee34-36

Lucy Li35-35

Leona Maguire35-35

Sarah Schmelzel36-34

Albane Valenzuela35-35

71 (-1)

Aditi Ashok36-35

Georgia Hall37-34

Akie Iwai37-34

Eun-Hee Ji36-35

Stephanie Kyriacou37-34

Bianca Pagdanganan36-35

Alexa Pano38-33

Hae-Ran Ryu33-38

Maja Stark34-37

Also

72 (E)

Gaby Lopez37-35

CHAMPIONS TOUR

Trophy Hassan II

At Royal Golf Dar Es Salam - Red Course

Rabat, Morocco

Par 73, 7,349 yards

First of four rounds

67 (-6)

Steve Pate34-33

68 (-5)

Steve Allan33-35

Mark Hensby32-36

69 (-4)

Ken Duke34-35

Ricardo Gonzalez33-36

Scott Parel35-34

70 (-3)

Jose Maria Olazabal36-34

Y.E. Yang34-36

71 (-2)

Stuart Appleby39-32

Shane Bertsch36-35

Thomas Bjorn35-36

Brian Gay36-35

72 (-1)

Paul Broadhurst34-38

Tom Gillis38-34

Timothy O'Neal35-37

Michael Wright38-34

73 (E)

Stephen Ames37-36

David Bransdon36-37

Alex Cejka37-36

Joakim Haeggman37-36

Thongchai Jaidee36-37

Miguel Angel Jimenez38-35

Ken Tanigawa36-37

Duffy Waldorf37-36

Also

75 (+2)

Glen Day35-40

76 (+3)

John Daly39-37