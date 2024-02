Motor sports results

Clash on the Coast

BAKER, Fla. -- Tuesday night's feature race top finishers from the Clash at the Beach event at Northwest Florida Speedway with starting position in parentheses:

IMCA MODIFIED

1. Trevor Fitz (3), Camarillo, Calif.

2. Jeff Larson (5), Freeport, Ill.

3. Austen Becerra (8), Carthage, Ill.

4. Jadin Fuller (6), Memphis, Mo.

5. Collin Thirlby (4), Traverse City, Mich.

Others

11. Jeff Taylor (15), Locust Grove

18. Jacob Campbell (25), Hackett

20. Chuck Sanders (9), Little Rock

22. Spencer Hartman (20), Quitman

25. Tanner Barnhart (1), North Little Rock

Nonqualifying Arkansans -- Matt Arnold, Beebe; Donnie Barnhart, North Little Rock; Keith Brown Jr., Greenbrier; Jacob Davison, Paragould; Drake Findley, Bryant; Brint Hartwick, Quitman; Pappie Leonard, Ravenden; Andrew Moreno, Jonesboro; Chanley Purtteman, Paragould; Dennis Schoenfeld, Van Buren; Wesley Wise, Perryville.

IMCA STOCK CAR

1. Gage Neal; (4), Anamosa, Iowa

2. Devin Snellenberger (23), Pulaski, Wis.

3. Dallon Murty (21), Chelsea, Iowa

4. John Oliver Jr. (12), West Burlington, Iowa

5. Mike Albertson (18), Audubon, Iowa

Others

23. Hayden Hartwick (3), Tumbling Shoals

Nonqualifying Arkansans -- Tony Anglin, Walnut Ridge; Stephen Morrow, Batesville; Hunter Rasdon, Jonesboro; Creed Slater, Jonesboro.