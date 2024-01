PGA Tour scores

PGA TOUR

The Sentry Tournament of Champions

At The Plantation Course at Kapalua Resort

Kapalua, Hawaii

Purse: $20 million

Par 73, 7,596 yards

Second of four rounds

130 (-16)

Scottie Scheffler66-64

131 (-15)

Tyrrell Hatton69-62

Sungjae Im65-66

Brendon Todd67-64

132 (-14)

Byeong Hun An68-64

Viktor Hovland65-67

Chris Kirk67-65

Collin Morikawa65-67

133 (-13)

Akshay Bhatia69-64

Matt Fitzpatrick69-64

Brian Harman67-66

Jordan Spieth66-67

Sepp Straka67-66

Sahith Theegala64-69

134 (-12)

Patrick Cantlay66-68

Jason Day65-69

Emiliano Grillo66-68

Patrick Rodgers69-65

Adam Schenk69-65

135 (-11)

Tony Finau69-66

Xander Schauffele66-69

Cameron Young68-67

136 (-10)

Taylor Moore71-65

Eric Cole70-66

Adam Hadwin70-66

Tom Hoge67-69

Max Homa67-69

Si Woo Kim70-66

Kurt Kitayama72-64

J.T. Poston68-68

Camilo Villegas65-71

137 (-9)

Nicolas Echavarria70-67

Sam Burns69-68

Harris English71-66

Rickie Fowler70-67

Lee Hodges72-65

Luke List67-70

Erik Van Rooyen72-65

138 (-8)

Lucas Glover72-66

Nick Hardy71-67

Mackenzie Hughes68-70

Tom Kim68-70

Adam Svensson70-68

Nick Taylor69-69

Matt Wallace68-70

139 (-7)

Ludvig Aberg69-70

Keegan Bradley69-70

Wyndham Clark71-68

Corey Conners69-70

Hideki Matsuyama71-68

Denny McCarthy70-69

140 (-6)

Tommy Fleetwood70-70

Justin Rose71-69

141 (-5)

Russell Henley69-72

Davis Riley70-71

142 (-4)

Seamus Power71-71

143 (-3)

Cameron Davis75-68

Vincent Norrman73-70

145 (-1)

Andrew Putnam74-71