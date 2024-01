Thursday’s professional golf scores

PGA TOUR

The American Express

La Quinta, Calif.

a-La Quinta Country Club (Host Course): Par 72, 7,060 yards

b-PGA West Nicklaus Tournament Course: Par 72, 7,147 yards

c-Pete Dye Stadium Course: Par 72, 7,187 yards

Purse: $8.4 million

First of four rounds

62 (-10)

Zach Johnson29a-33a

Alex Noren31a-31a

63 (-9)

Christiaan Bezuidenhout32a-31a

Rico Hoey31b-32b

64 (-8)

Alexander Bjork30a-34a

Patrick Cantlay33a-31a

Nick Dunlap33b-31b

Si Woo Kim30a-34a

Chan Kim32b-32b

Justin Lower34b-30b

Xander Schauffele32a-32a

Hayden Springer29c-35c

Scott Stallings30c-34c

65 (-7)

Chesson Hadley33a-32a

Adam Hadwin33b-32b

Ryo Hisatsune33a-32a

Michael Kim34a-31a

Kyoung-Hoon Lee33a-32a

Min Woo Lee31b-34b

Mac Meissner33c-32c

Jimmy Stanger34b-31b

Justin Thomas30a-35a

66 (-6)

Bronson Burgoon34c-32c

Sam Burns33a-33a

Eric Cole36c-30c

Kevin Dougherty32a-34a

Wilson Furr33b-33b

Ben Griffin33a-33a

Joe Highsmith33b-33b

Sungjae Im32b-34b

Ben Kohles34a-32a

Andrew Putnam33b-33b

Chez Reavie35c-31c

Alex Smalley33b-33b

Alejandro Tosti34b-32b

Erik Van Rooyen34a-32a

Tom Whitney35c-31c

Kevin Yu34b-32b

67 (-5)

Nicolas Echavarria32a-35a

Zac Blair33b-34b

Jacob Bridgeman34a-33a

Tyler Duncan32c-35c

Will Gordon33a-34a

Max Greyserman33b-34b

Shane Lowry34a-33a

Matthew NeSmith34b-33b

Matthieu Pavon30b-37b

J.T. Poston36c-31c

Scottie Scheffler35a-32a

Kevin Streelman34a-33a

Davis Thompson32a-35a

Matt Wallace37b-30b

Vince Whaley33a-34a

68 (-4)

Erik Barnes35a-33a

Daniel Berger32c-36c

Parker Coody35a-33a

Joel Dahmen33b-35b

Cameron Davis34b-34b

Jason Day36a-32a

Adrien Dumont De Chassart33a-35a

Tony Finau34a-34a

Doug Ghim34c-34c

Bill Haas34a-34a

Seonghyeon Kim32c-36c

Chris Kirk35a-33a

Ben Martin33c-35c

Taylor Montgomery34b-34b

Ryan Palmer36a-32a

Taiga Semikawa34a-34a

Robby Shelton36b-32b

Ben Silverman33a-35a

Nick Taylor35b-33b

Josh Teater35b-33b

Jhonattan Vegas33c-35c

Carl Yuan32b-36b

Will Zalatoris36c-32c

69 (-3)

Joseph Bramlett35b-34b

Jason Dufner36b-33b

Austin Eckroat34b-35b

Patrick Fishburn34c-35c

James Hahn33c-36c

Garrick Higgo35c-34c

Charley Hoffman32a-37a

Tom Hoge34a-35a

Beau Hossler34c-35c

Stephan Jaeger33b-36b

Tom Kim35b-34b

Martin Laird34c-35c

Keith Mitchell35b-34b

John Pak35a-34a

Aaron Rai34a-35a

Sam Ryder35c-34c

Matti Schmid35b-34b

David Skinns34c-35c

Camilo Villegas35c-34c

Dylan Wu35b-34b

Brandon Wu34a-35a

Also

70 (-2)

David Lingmerth38b-32b

71 (-1)

Andrew Landry35b-36b

DP World Tour

Dubai Desert Classic

The Emirates Golf Club

Dubai, UAE

Purse: $9 million

Par 72, 7,428 yards

Partial first round

NOTE The first round was suspended because of darkness with nine golfers remaining on the course. The round will be completed today.

67 (-5)

Haotong Li, China PR33-34

Rasmus Hojgaard, Denmark33-34

Cameron Young, United States36-31

Andy Sullivan, England32-35

68 (-4)

Sebastian Garcia-Rodriguez, Spain35-33

Soren Kjeldsen, Denmark33-35

Nicolai Hojgaard, Denmark34-34

Adrian Meronk, Poland35-33

Richard Mansell, England32-36

Thorbjørn Olesen, Denmark33-35

Louis De Jager, South Africa34-34

69 (-3)

Ugo Coussaud, France36-33

Lukas Nemecz, Austria32-37

Joaquin Niemann, Chile34-35

Jeong weon Ko, France35-34

Adam Scott, Australia35-34

Alex Fitzpatrick, England34-35

Scott Jamieson, Scotland33-36

Tommy Fleetwood, England33-36

Richie Ramsay, Scotland34-35

70 (-2)

Jeff Winther, Denmark35-35

Rafa Cabrera Bello, Spain35-35

Daan Huizing, Netherlands34-36

James Morrison, England35-35

71 (-1)

M.J. Daffue, South Africa34-37

Johanes Veerman, United States35-36

Rory Mcilroy, England38-33

Angel Hidalgo, Spain36-35

Brian Harman, United States36-35

Romain Langasque, France35-36

Zander Lombard, South Africa35-36

Santiago Tarrio Ben, Spain36-35

Aaron Cockerill, Canada38-33

Manuel Elvira, Spain35-36

Callum Shinkwin, England38-33

Luke Donald, England34-37

Hennie Du Plessis, South Africa34-37

Matthew Jordan, England36-35

Clement Sordet, France35-36

72 (E)

Matthias Schwab, Austria36-36

Shubhankar Sharma, India36-36

Marcel Schneider, Germany35-37

Jamie Donaldson, Wales36-36

Dan Bradbury, England35-37

Francesco Molinari, Italy35-37

Tom Mckibbin, Northern Ireland35-37

Kevin Tway, United States35-37

Marcus Helligkilde, Denmark38-34

Alejandro Del Rey, Spain34-38

Mike Lorenzo-Vera, France33-39

Sebastian Soderberg, Sweden32-40

Joost Luiten, Netherlands37-35

Calum Hill, Scotland34-38

Marcel Siem, Germany37-35

Matthew Baldwin, England34-38

Eduardo Molinari, Italy35-37

Sean Crocker, United States36-36

Casey Jarvis, South Africa37-35

LPGA TOUR

Tournament of Champions

At Lake Nona Golf & Country Club

Orlando, Fla.

Purse: $1.5 million

Par 72, 6,608 yards

First of four rounds

65 (-7)

Ayaka Furue33-32

67 (-5)

Gaby Lopez36-31

Maja Stark33-34

68 (-4)

Ally Ewing33-35

Danielle Kang35-33

69 (-3)

Ashleigh Buhai37-32

Brooke Henderson36-33

Grace Kim34-35

Lydia Ko35-34

Andrea Lee35-34

Alexa Pano35-34

Rose Zhang36-33

70 (-2)

Gemma Dryburgh35-35

Nasa Hataoka37-33

Megan Khang35-35

Cheyenne Knight34-36

Jennifer Kupcho33-37

71 (-1)

Marina Alex34-37

Nelly Korda34-37

Hae-Ran Ryu35-36

Lilia Vu38-33

72 (E)

Pajaree Anannarukarn34-38

Leona Maguire38-34

73 (+1)

Jodi Ewart Shadoff35-38

Linn Grant37-36

Chanettee Wannasaen36-37

Amy Yang36-37

74 (+2)

In Gee Chun36-38

Allisen Corpuz39-35

Charley Hull38-36

Nanna Koerstz Madsen37-37

75 (+3)

Mone Inami39-36

Paula Reto37-38

Ruoning Yin35-40

77 (+5)

Elizabeth Szokol38-39

CHAMPIONS TOUR

Mitsubishi Electric Championship

At Hualalai GC

Kailua-Kona, Hawaii

Purse: $2 million

Par 72, 7,107 yards

First of three rounds

65 (-7)

Steven Alker35-30

Vijay Singh31-34

66 (-6)

K.J. Choi34-32

Ernie Els33-33

Brett Quigley34-32

Steve Stricker32-34

67 (-5)

Ken Duke35-32

Stewart Cink35-32

Harrison Frazar33-34

Mark Hensby34-33

Rocco Mediate32-35

Scott Parel35-32

68 (-4)

Lee Janzen33-35

Bernhard Langer34-34

Justin Leonard34-34

David Toms33-35

Mike Weir35-33

69 (-3)

Paul Broadhurst36-33

Alex Cejka33-36

Jay Haas35-34

Jerry Kelly36-33

Colin Montgomerie34-35

70 (-2)

Stephen Ames37-33

Fred Couples35-35

Marco Dawson36-34

Stephen Dodd38-32

Miguel Angel Jimenez35-35

Mark O'Meara36-34

Dicky Pride34-36