PGA Farmers Insurance Open scores

PGA TOUR

Farmers Insurance Open

La Jolla, Calif.

a-Torrey Pines - South: Par 72, 7,765 yards

b-Torrey Pines - North: Par 72, 7,258 yards

Purse: $9 million

First of four rounds

64 (-8)

Kevin Yu33-31b

65 (-7)

Patrick Cantlay32-33b

Ryo Hisatsune33-32b

66 (-6)

Thomas Detry34-32b

Shane Lowry31-35b

Hideki Matsuyama33-33b

Aaron Rai34-32b

Alejandro Tosti34-32b

67 (-5)

Bronson Burgoon34-33b

Emiliano Grillo35-32b

Chesson Hadley33-34b

Nick Hardy32-35a

Nicolai Hojgaard36-31a

Michael Kim35-32b

Maverick McNealy33-34b

Collin Morikawa35-32b

Matthew NeSmith34-33b

Justin Suh33-34b

68 (-4)

Ludvig Aberg32-36b

Jacob Bridgeman33-35a

Marcus Byrd33-35b

Adrien Dumont De Chassart33-35b

Austin Eckroat34-34a

Harris English34-34b

Chris Gotterup34-34b

Lee Hodges34-34b

Rico Hoey35-33b

Beau Hossler35-33b

Stephan Jaeger32-36a

Taylor Montgomery33-35b

Vincent Norrman34-34b

Chandler Phillips34-34b

Scott Stallings32-36a

Also

69 (-3)

Nicolas Echavarria32-37b

70 (-2)

Taylor Moore32-38a