Thursday’s professional golf scores

PGA TOUR

Farmers Insurance Open

La Jolla, Calif.

a-Torrey Pines - South (Host Course): Par 72, 7,765 yards

b-Torrey Pines - North: Par 72, 7,258 yards

Purse: $9 million

Second of four rounds

132 (-12)

Stephan Jaeger68a-64b

133 (-11)

Nicolai Hojgaard67a-66b

134 (-10)

Thomas Detry66b-68a

Matthieu Pavon69b-65a

135 (-9)

Tony Finau69a-66b

Michael Kim67b-68a

136 (-8)

Joseph Bramlett70b-66a

Emiliano Grillo67b-69a

Aaron Rai66b-70a

137 (-7)

Zac Blair69a-68b

Chesson Hadley67b-70a

Joe Highsmith70a-67b

Charley Hoffman70a-67b

Mackenzie Hughes70b-67a

Seonghyeon Kim69a-68b

Hideki Matsuyama66b-71a

Maverick McNealy67b-70a

Patrick Rodgers73a-64b

Xander Schauffele69a-68b

Scott Stallings68a-69b

Sami Valimaki70b-67a

Tom Whitney70a-67b

Also

141 (-3)

Taylor Moore70a-71b

Missed the cut

142 (-2)

Nicolas Echavarria69b-73a

DP WORLD TOUR

Ras Al Khaimah Championship

At Al Hamra Golf Club

Ras al Khaimah, United Arab Emirates

Purse: $2.5 million

Par 72, 7,410 yards

First of four rounds

62 (-10)

Callum Shinkwin, England31-31

64 (-8)

Richard Mansell, England35-29

Brandon Stone, South Africa30-34

65 (-7)

Ricardo Gouveia, Portugal33-32

Frederic Lacroix, France33-32

Freddy Schott, Germany34-31

66 (-6)

Rasmus Hojgaard, Denmark35-31

Daan Huizing, Netherlands34-32

Samuel Jones, New Zealand35-31

Zander Lombard, South Africa33-33

67 (-5)

Jorge Campillo, Spain34-33

Aaron Cockerill, Canada32-35

Ugo Coussaud, France32-35

Gavin Green, Malaysia32-35

Joshua Grenville-Wood, England34-33

Marcus Helligkilde, Denmark32-35

Yannik Paul, Germany32-35

Sebastian Soderberg, Sweden34-33

Johannes Veerman, United States34-33

68 (-4)

Filippo Celli, Italy35-33

Todd Clements, England34-34

Manuel Elvira, Spain34-34

Will Enefer, England35-33

Alex Fitzpatrick, England33-35

Angel Hidalgo, Spain34-34

David Law, Scotland35-33

Mike Lorenzo-Vera, France35-33

Eddie Pepperell, England32-36

Marcel Schneider, Germany35-33

Fabrizio Zanotti, Paraguay34-34

69 (-3)

Jamie Donaldson, Wales36-33

Dylan Frittelli, South Africa35-34

Stephen Gallacher, Scotland34-35

Joel Girrbach, Switzerland35-34

Maximilian Kieffer, Germany35-34

Tom McKibbin, Northern Ireland34-35

Niklas Norgaard Moller, Denmark35-34

Thorbjorn Olesen, Denmark35-34

Jayden Trey Schaper, South Africa34-35

Jason Scrivener, Australia33-36

Marcel Siem, Germany36-33

Jordan L. Smith, England35-34

Clement Sordet, France33-36

Matthew Southgate, England35-34

Paul Waring, England35-34

Dale Whitnell, England36-33

Bernd Wiesberger, Austria35-34

LPGA TOUR

Drive On Championship

At Bradenton (Fla.) Country Club

Purse: $1.8 million

Par 71, 6,557 yards

First of four rounds

65 (-6)

Lydia Ko32-33

Nelly Korda31-34

66 (-5)

Nanna Koerstz Madsen34-32

67 (-4)

MinJi Kang33-34

Sei Young Kim32-35

Lucy Li33-34

Chanettee Wannasaen34-33

Ruoning Yin32-35

68 (-3)

Marina Alex34-34

Ayaka Furue36-32

Nasa Hataoka36-32

Auston Kim35-33

Arpichaya Yubol34-34

69 (-2)

Gemma Dryburgh34-35

Isabella Fierro36-33

Wei-Ling Hsu33-36

Caroline Inglis34-35

Megan Khang36-33

Aline Krauter34-35

Somi Lee34-35

Xiyu Lin37-32

Azahara Munoz38-31

Yealimi Noh35-34

Jasmine Suwannapura34-35

Also

70 (-1)

Gaby Lopez34-36

72 (+1)

Maria Fassi35-37

77 (+6)

Stacy Lewis37-40