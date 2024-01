Divorces granted in Washington, Benton counties

The following divorces granted were recorded Jan. 18-24 in the Benton and Washington counties clerks' offices.

BENTON COUNTY

22-1378. Camille Bell v. Zachary Bell

22-1897. Jacob Silver v. Elizabeth Silver

23-152. Priscila Podleski v. Jacob Podleski

23-194. Rachel Tolle v. Mark Tolle

23-264. Joanne Williams v. Rex Williams

23-852. Kristin Garling v. Sean Garling

23-902. Rebecca Geiss v. Jason Geiss

23-979. Chynell Hudson v. Michael Hudson

23-1263. Jeremy Rogers v. Jennifer Rogers

23-1318. Faith Shumate v. Christopher Considine

23-1607. Ana Palacios Torres v. Jan Caraballo Martinez

23-1789. Anglia Terry v. Harold Terry

23-1880. Maegan Erskin v. James Erskin

23-1882. Jack Hill v. Jennie Hill

23-1909. Tommy Crawford v. Lisa Crawford

23-1911. Linda Samuelson v. Thomas Samuelson

23-1919 Niala Decator Hingoo v. Zowe Decator

23-1941. Ashley Scroggins v. Triston Scroggins

WASHINGTON COUNTY

22-498. Logan Stover v. Morgan Starns

22-895. David Clayton v. Vivian Clayton

22-1005. Carla Gates v. Roger Gates

22-1306. Heidi Sarna v. Thomas Sarna

22-1381. Christina Kanistanaux v. Amos Blackwood

22-1575. Gabriel Kimbro v. Lyssa Kimbro

22-1732. Christine Beavers v. Jerod Beavers

22-1734. Carla Schrecengost v. Michael Ebra

22-1792. Dakota Smith v. Marli Smith

22-1827. Angela Autry v. Stewart Autry

22-1852. Maison Thomas v. Trenton Thomas

22-1854. Canndi Perez v. Jose Recendez-Castaneda

22-1861. Candida Varela Espana v. Araceli Fernandez Hernandez

22-1875. Laura Blackston v. Willie Blackston