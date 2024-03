Thursday’s professional golf scores

PGA TOUR

Cognizant Classic

At PGA National, Champions Course

Palm Beach Gardens, Fla.

Purse: $9 million

Par 71, 7,147 yards

First of four rounds

NOTE The first round was suspended because of darkness with six golfers remaining on the course. The round will be completed today.

64 (-7)

Chad Ramey30-34

S.H. Kim32-32

65 (-6)

Andrew Novak32-33

Ryan Moore32-33

Austin Eckroat34-31

Cameron Young34-31

Chesson Hadley32-33

David Skinns32-33

66 (-5)

C.T. Pan34-32

Billy Horschel33-33

Sam Ryder33-33

Bud Cauley36-30

Chandler Phillips32-34

Erik van Rooyen36-30

Kevin Yu32-34

Also

67 (-4)

Nicolas Echavarria31-36

DP WORLD TOUR

SDC Championship

At St. Francis Links

St Francis Bay, South Africa

Purse: $1.5 million

Par 72, 7,192 yards

First of four rounds

65 (-7)

Pieter Moolman, South Africa31-34

Shaun Norris, South Africa31-34

66 (-6)

Daniel Brown, England34-32

67 (-5)

Nick Bachem, Germany33-34

Malcolm Mitchell, South Africa32-35

Wilco Nienaber, South Africa33-34

Connor Syme, Scotland33-34

68 (-4)

Ugo Coussaud, France34-34

Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe35-33

Jordan Gumberg, United States33-35

Francesco Laporta, Italy36-32

Matteo Manassero, Italy33-35

James Nicholas, United States35-33

Jayden Trey Schaper, South Africa33-35

69 (-3)

Oliver Bekker, South Africa33-36

Nacho Elvira, Spain33-36

Rupert Kaminski, South Africa33-36

Jbe Kruger, South Africa37-32

Tom McKibbin, Northern Ireland33-36

Lyle Rowe, South Africa36-33

Lorenzo Scalise, Italy34-35

Ockie Strydom, South Africa33-36

Albert Venter, South Africa33-36

Stefan Wears-Taylor, South Africa33-36

Robin Williams, South Africa35-34

70 (-2)

Matthew Baldwin, England36-34

Haydn Barron, Australia35-35

Louis De Jager, South Africa34-36

Jamie Donaldson, Wales36-34

Manuel Elvira, Spain34-36

Gavin Green, Malaysia36-34

Angel Hidalgo, Spain36-34

Keith Horne, South Africa32-38

Anthony Michael, South Africa33-37

Adrian Otaegui, Spain36-34

Hennie Otto, South Africa35-35

Nikhil Rama, South Africa34-36

David Ravetto, France32-38

Matthias Schwab, Austria35-35

Andy Sullivan, England33-37

71 (-1)

Thomas Aiken, South Africa37-34

Marcus Armitage, England35-36

Julien Brun, France36-35

Ivan Cantero Gutierrez, Spain32-39

Sebastian Friedrichsen, Denmark36-35

Jack Hawksby, England34-37

Rikuya Hoshino, Japan32-39

Casey Jarvis, South Africa37-34

Anton Karlsson, Sweden34-37

Espen Kofstad, Norway37-34

Dylan Mostert, South Africa35-36

Marco Penge, England34-37

Jake Redman, South Africa35-36

JC Ritchie, South Africa37-34

Clement Sordet, France35-36

Keagan Thomas, South Africa35-36

Ryan Van Velzen, South Africa34-37

Jeff Winther, Denmark34-37

72 (E)

Sean Bradley, South Africa35-37

CJ Du Plessis, South Africa36-36

Dylan Frittelli, South Africa34-38

Ricardo Gouveia, Portugal36-36

Chase Hanna, United States36-36

Thriston Lawrence, South Africa38-34

Stuart Manley, Wales35-37

James Morrison, England38-34

Hennie O'Kennedy, South Africa35-37

Richie Ramsay, Scotland34-38

Santiago Tarrio, Spain35-37

MJ Viljoen, South Africa35-37

LPGA TOUR

HSBC Women's World Championship

At The New Tanjong

Sentosa Island, Singapore

Purse: $1.8 million

Par 72, 6,775 yards

First of four rounds

68 (-4)

Sarah Schmelzel31-37

69 (-3)

Linn Grant34-35

Esther Henseleit34-35

Lilia Vu34-35

70 (-2)

In Gee Chun35-35

Hyo Joo Kim35-35

Andrea Lee35-35

Leona Maguire34-36

Chanettee Wannasaen34-36

71 (-1)

Hye Jin Choi34-37

Allisen Corpuz35-36

Ayaka Furue37-34

Nasa Hataoka36-35

Jin Young Ko36-35

Stephanie Kyriacou37-34

Yuna Nishimura34-37

Bianca Pagdanganan34-37

Madelene Sagstrom35-36

Jenny Shin35-36

Albane Valenzuela35-36

Amy Yang34-37

Ruoning Yin34-37

72 (E)

Aditi Ashok36-36

Peiyun Chien37-35

Gemma Dryburgh37-35

Muni He35-37

Ariya Jutanugarn35-37

Cheyenne Knight36-36

Hae-Ran Ryu35-37

Also

74 (+2)

Gaby Lopez35-39

KORN FERRY TOUR

Argentina Open

At Olivos Golf Club

Buenos Aires, Argentina

Purse: $1 million

Par 70, 6,795 yards

First of four rounds

62 (-8)

Ryan Blaum29-33

63 (-7)

Brandon Hagy33-30

64 (-6)

Alvaro Ortiz31-33

John Augenstein32-32

Brian Campbell31-33

Cristobal Del Solar33-31

William Mouw32-32

Mason Andersen32-32

Augusto Nunez33-31

Matt McCarty33-31

Also

67 (-3)

Luke Long33-34

71 (+1)

Tag Ridings35-36