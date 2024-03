All-Great American Conference basketball teams

ALL-GREAT AMERICAN CONFERENCE TEAMS

WOMEN

FIRST TEAM

POS.YR.NAMESCHOOL

PGGr.Lauryn Reither*Southern Nazarene

CSr.Faith Simpson*NW Oklahoma State

GGr.Ashley FarrarHenderson State

FSr.Sage HawleyHarding

FSo.Jaedyn GetmanOklahoma Baptist

FSr.Hannah GIddeySouthern Nazarene

*denotes unanimous selection

SECOND TEAM

POS.YR.NAMESCHOOL

GSr.Mackenzie CrusoeEast Central (Okla.)

GJr.Rory GeerHarding

GJr.Aubrey IsbellHarding

GJr.Laney MearsOuachita Baptist

FJr.Caitlin KobiskeSE Oklahoma State

HONORABLE MENTION

POS.YR.NAMESCHOOL

PGJr.Carly CraigNW Oklahoma State

PGJr.Averi ZinnSW Oklahoma State

GGr.Tori GittensHenderson State

GJr.Bailey HarrisArk.-Monticello

GJr.Alex HillArkansas Tech

GSr.Maisa MarcalArkansas Tech

GGr.Emily MonaghanSouthern Nazarene

FSr.Dana ThompsonArkansas Tech

GSo.Madeleine TiptonOuachita Baptist

GSr.Addy TremieSouthern Arkansas

PLAYER OF THE YEAR Faith Simpson, NW Oklahoma State

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR Hannah Giddey, Southern Nazarene

FRESHMAN OF THE YEAR Josie Willliams, Harding

NEWCOMER OF THE YEAR Tori Gittens, Henderson State

COACH OF THE YEAR Trent May, Southern Nazarene

MEN

FIRST TEAM

POS.YR.NAMESCHOOL

GJr.Brennen Burns*SE Oklahoma State

GJr.Taelon Peter*Arkansas Tech

GGr.Kody ClouetSE Oklahoma State

GGr.Brian FreeNW Oklahoma State

GJr.Isaac JacksonArk.-Monticello

FSr.Ben SmithSW Oklahoma State

*denotes unanimous selection

SECOND TEAM

POS.YR.NAMESCHOOL

GSo.Rylie MarshallHarding

GSo.Camron McDowellNW Oklahoma State

GJr.Zane NelsonArk.-Monticello

GSr.Benno ZecicSouthern Nazarene

FJr.Carel Ray Jr.Southern Arkansas

HONORABLE MENTION

POS.YR.NAMESCHOOL

GJr.Cassius BrooksArkansas Tech

GJr.Ricky BrownOklahoma Baptist

GFr.Terry Coner Jr.Oklahoma Baptist

GSr.Gregory Hammond Jr.So. Arkansas

GSo.Cam SlaymakerSouthern Nazarne

GSr.Keyon ThomasEast Central (Okla.)

PGGr.Trevin WadeOklahoma Baptist

G/FSr.Zyon PattersonHenderson State

FGr.Tylar HaynesOuachita Baptist

FJr.Tommy KamaradArkansas Tech

FSr.Kyle LeslieSE Oklahoma State

PLAYER OF THE YEAR Taelon Peter, Arkansas Tech

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR Joshua Mitchell, Arkansas Tech

FRESHMAN OF THE YEAR Terry Coner Jr., Oklahoma Baptist

NEWCOMER OF THE YEAR Zane Nelson, Ark.-Monticello

COACH OF THE YEAR Mark Downey, Arkansas Tech