Thursday’s professional golf scores

PGA Tour

Puerto Rico Open

At The Grand Reserve Golf Club

Rio Grande, Puerto Rico

Purse: $4 million

Par 72, 7,506 yards

a-amateur

Partial first round

NOTE The round was suspended because of darkness with 56 golfers remaining on the course and will be completed today.

65 (-7)

Scott Piercy32-33

Joe Highsmith32-33

66 (-6)

Brice Garnett33-33

Garrick Higgo31-35

Erik Barnes32-34

67 (-5)

Satoshi Kodaira33-34

Rasmus Højgaard33-34

Richy Werenski33-34

Martin Laird33-34

Matti Schmid34-33

68 (-4)

Austin Cook36-32

Nico Echavarria33-35

S.Y. Noh33-35

Sangmoon Bae33-35

Troy Merritt31-37

Kelly Kraft33-35

Angel Ayora34-34

David Skinns35-33

Hayden Springer31-37

Cody Gribble36-32

Roger Sloan34-34

69 (-3)

William McGirt34-35

Chris Stroud34-35

Daniel Berger35-34

Tommy Gainey32-37

Harrison Endycott34-35

Harry Hall34-35

70 (-2)

Ben Martin36-34

Patton Kizzire34-36

Jim Herman35-35

Aaron Baddeley36-34

Alejandro Tosti35-35

Trace Crowe34-36

Evan Harmeling37-33

Paul Barjon36-34

a-Jackson Van Paris35-35

Wilson Furr35-35

Kevin Chappell35-35

Also

73 (+1)

Andrew Landry36-37

PGA TOUR

Arnold Palmer Invitational

At Bay Hill Club

Orlando, Fla.

Purse: $20 million

Par 72, 7,466 yards

First of four rounds

66 (-6)

Shane Lowry35-31

67 (-5)

Justin Lower35-32

Hideki Matsuyama33-34

68 (-4)

Sam Burns35-33

Russell Henley35-33

Lee Hodges36-32

Sahith Theegala35-33

69 (-3)

Harris English36-33

Emiliano Grillo36-33

Adam Hadwin34-35

Brian Harman33-36

Chris Kirk33-36

Min Woo Lee35-34

Luke List34-35

Jordan Spieth36-33

Sepp Straka37-32

Nick Taylor36-33

Justin Thomas34-35

Will Zalatoris37-32

70 (-2)

Eric Cole36-34

Corey Conners36-34

Jason Day36-34

Collin Morikawa35-35

Scottie Scheffler35-35

71 (-1)

Byeong Hun An37-34

Keegan Bradley35-36

Wyndham Clark37-34

David Ford34-37

Max Homa37-34

Viktor Hovland37-34

Sungjae Im35-36

C.T. Pan37-34

J.T. Poston36-35

Andrew Putnam36-35

72 (E)

Taylor Moore37-35

Cameron Davis35-37

Nick Dunlap40-32

Austin Eckroat38-34

Tom Hoge36-36

Stephan Jaeger38-34

Denny McCarthy36-36

Grayson Murray37-35

Seamus Power37-35

Patrick Rodgers38-34

Justin Rose37-35

Xander Schauffele35-37

Adam Schenk37-35

Erik Van Rooyen36-36

DP WORLD TOUR

Jonsson Workwear Open

At Glendower Golf Club

Johannesburg

Purse: $1.5 million

Par 72, 7,542 yards

First of four rounds

64 (-8)

Ivan Cantero Gutierrez, Spain31-33

Keenan Davidse, South Africa33-31

65 (-7)

Oliver Bekker, South Africa34-31

Louis De Jager, South Africa32-33

Thriston Lawrence, South Africa33-32

66 (-6)

Jacques Kruyswijk, South Africa35-31

Shaun Norris, South Africa31-35

Jordan L. Smith, England33-33

Robin Williams, South Africa34-32

67 (-5)

Sam Bairstow, England33-34

Angel Hidalgo, Spain32-35

Casey Jarvis, South Africa34-33

Romain Langasque, France35-32

Alexander Levy, France35-32

Tom McKibbin, Northern Ireland33-34

Niklas Norgaard Moller, Denmark33-34

Pieter Moolman, South Africa33-34

Santiago Tarrio, Spain35-32

Paul Waring, England36-31

LPGA TOUR

Blue Bay LPGA

At Jian Lake Blue Bay Golf Club

Hainan, China

Purse: $2.2 million

Par 72, 6,722 yards

First of four rounds

65 (-7)

Minjee Lee33-32

66 (-6)

Ruixin Liu35-31

Sarah Schmelzel34-32

Miranda Wang33-33

67 (-5)

Hye Jin Choi31-36

Caroline Inglis37-30

Lucy Li33-34

68 (-4)

Olivia Cowan36-32

Lydia Ko36-32

Roberta Liti35-33

Hee Young Park34-34

Bailey Tardy34-34

69 (-3)

Ayaka Furue32-37

Kristen Gillman36-33

Savannah Grewal37-32

Lauren Hartlage33-36

Esther Henseleit35-34

Yuli Shi38-31

Xiang Sui36-33

70 (-2)

Na Rin An35-35

Lauren Coughlin33-37

Sandra Gal37-33

Eun-Hee Ji36-34

Yuai Ji36-34

Auston Kim35-35

Xiyu Lin37-33

Stephanie Meadow37-33

Wichanee Meechai35-35

Mao Saigo39-31

Albane Valenzuela34-36

71 (-1)

Gaby Lopez35-36

Xinyu Cao35-36

Sei Young Kim36-35

Nanna Koerstz Madsen39-32

Anna Nordqvist38-33

Emily Pedersen36-35

Yue Ren36-35

Yijia Ren34-37

Jennifer Song35-36

Yu Jin Sung36-35

Xiaowen Yin35-36

Weiwei Zhang35-36

72 (E)

Tong An35-37

Matilda Castren35-37

Karis Davidson36-36

Lindy Duncan36-36

Isi Gabsa37-35

Mone Inami34-38

Gina Kim34-38

Mi Hyang Lee37-35

Yuna Nishimura36-36

Gabriela Ruffels35-37

Lilia Vu35-37

Pavarisa Yoktuan34-38

Also

74 (+2)

Maria Fassi35-39