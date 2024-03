Divorces granted in Washington, Benton counties

The following divorces granted were recorded Feb. 29 - March 6 in Benton and Washington counties clerks' offices.

BENTON COUNTY

23-745. Andrea Radde v. Brett Radde

23-1201. Leana Dorsey v. Andrew Dorsey

23-1210. Jessica Muldoon v. Collin Muldoon

23-1266. Manuel Smiley v. Jessica Smiley

23-1323. Elizabeth Hagen v. Spencer Hagen

23-1389. Richard Spellins v. Patricia Spellins

23-1410. Timmothy Wicks v. Michelle Morrow

23-1537. Amanda Roberts v. Michael Roberts

23-1555. Casey Clark v. Amber Clark

23-1666. Giselle Medina v. Guillermo Gonzalez

23-1725. April Baxter v. Sean Bennett

23-1799. Alexis Finnie v. Meghan Pennington

23-1833. Thohmas Lutjen v. Jaclyn Lutjen

23-1907. Lucia Estrada v. Jaime Estrada

23-1923. Loren Hackler v. Nabil Trardi

23-1932. Kimberlee Feast v. Jeffrey Feast

23-1947. Marissa Trejo v. Jesus Armando

23-1958. Kylee Hevrdejs v. Jared Hevrdejs

23-1972. Julia Arnold v. Robert Arnold

23-1990. Kylee Tisdale v. Luke Isom

24-85. Holly Denton v. Adrian Denton

24-91. Marisol Cortes v. Cassandra Daniel

24-94. David Roberts v. Pamela Roberts

24-110. Jaden Rodarte v. Seth McCallister

24-221. Guadalupe Dominguez v. Angel Dominguez

WASHINGTON COUNTY

23-1088. Jeremias Martinez-Martinez v. Andrea Martinez

23-1162. Morgan Myers v. Michael Coogan

23-1191. Tierni Moffett v. Julian Moffett

23-1304. Stephany Weston-Rothfus v. Ethan Rothfus

23-1478. Eberechi Onyekachi v. Nathan McBride

23-1526. Martha Sanchez Vaquera v. Manuel Enriquez-Fraire

23-1528. Cory Staggs v. Grace Staggs

23-1539. Christina Lopez v. James Barca

23-1696 Lakeisha Oliver v. Aaron Oliver

23-1719. Brian Rice v. Abby Rice

23-1788. Lindsey Mathis v. Evan Mathis

23-1829. Blanca Novillo v. Byron Novillo

23-1849. Sierrah Alomran v. Ahmad Alomran

23-1857. Bertha Gutierrez-Berrum v. Daniel Chavez-Chavez

23-1861. Francisco Caballero v. James Johnson

24-39. Lucas Starr v. Lacey Starr

24-92. Andrew Ferguson v. Carley McGaugh

24-95. Sherry Sartain v. Steve Sartain

24-164. Patricia King v. Darrell King