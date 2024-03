2024 Bentonville Tiger Relays results

BENTONVILLE TIGER RELAYS

Wednesday

BOYS

TEAM SCORES 1. Bentonville 192.5; 2. Fayetteville 147; 3. Rogers 90; 4. Bentonville West 68; 5. Springdale Har-Ber 52; 6. Pea Ridge 42.5; 7. Rogers Heritage 40; 8. Fort Smith Southside 31; 9. Fort Smith Northside 15; 10. Springdale 13; 11. Don Tyson School of Innovation 6; 12. Siloam Springs 2.

100 1. Lucas Roblee, Fayetteville, 11.30; 2. Trace Foreman, Fayetteville, 11.52; 3. Cam Massey, FS Northside, 11.55; 4 Titus Cramer, Har-Ber, 11.64; 5. Karsten Pate, Bentonville, 11.69; 6. Isaiah Taylor, Fayetteville, 11.71; 7. Brooks Tomlinson, Rogers, 11.87; 8. Mason Meyer, Bentonville, 11.89.

200 1. Rex Krout, Rogers, 22.65; 2. Oliver Rosen, Fayetteville, 22.97; 3. Titus Cramer, Har-Ber, 23.16; 4. Carter Zimmerman, FS Southside, 23.46; 5. Mason Meyer, Bentonville, 23.67; 6. Tony Berry, Har-Ber, 23.76; 7. Harper Jones, Bentonville, 23.93; 8. John Eggleston, Bentonville, 23.95.

400 1. Anthony Hicks, Fayetteville, 49.38; 2. Marcus McCoy, Fayetteville, 49.97; 3. Harper Jones, Bentonville, 50.03; 4. Haden Means, Bentonville, 50.73; 5. Andrew Porta, Rogers, 51.01; 6. Zion Brown, Bentonville West, 51.55; 7. Qwentin Luginbill, Bentonville, 51.75; 8. Ryan Fernstrom, Bentonville, 51.77.

800 1. Jonathan Mendez, Har-Ber, 1:56.28; 2. Carter Beasley, Bentonville, 1:57.27; 3. Jackson Price, Bentonville, 1:57.51; 4. Grant TeBeest, Har-Ber, 1:58.90; 5. Eli Seavey, Bentonville, 2:01.98; 6. Hudsyn Boles, Rogers, 2:02.83; 7. Logan Hurley, Bentonville, 2:03.45; 8. Stetson Tiffin, Rogers, 2:03.54.

1,600 1. Tishan Abeyagunawardene, Bentonville, 4:32.31; 2. Payton Brack, Bentonville, 4:34.42; 3. David Marsh, Fayetteville, 4:36.38; 4. Noah Brothers, Rogers, 4:37.41; 5. Asher Heiner, Bentonville, 4:43.20; 6. Troy Ferguson, Pea Ridge, 4:43.36; 7. Wesley Marsh, Fayetteville, 4:43.84; 8. Miles Rush, Bentonville, 4:45.76.

3,200 1. Noah Gorden, Rogers, 10:07.61; 2. Caleb Morris, Bentonville West, 10:16.15; 3. Zane Le, Heritage, 10:21.74; 4. Henry Woods, Rogers, 10:33.44; 5. Aidan Van Lear, Har-Ber, 10:39.07; 6. Cash Guenther, Fayetteville, 10:45.08; 7. Maddox Beasley, Bentonville, 10:54.28; 8. Camren Smith, Pea Ridge, 10:57.29.

110 HURDLES 1. Sloan Jones, Fayetteville, 14.96 (meet record; previous mark 15.22 by Tony Roller, Rogers, 2016, and Bruce Payerli, Rogers Heritage, 2023); 2. Cooper Williams, Fayetteville, 15.42; 3. Bruce Payerli, Heritage, 15.61; 4. Marcus Myhan, Bentonville West, 16.01; 5. Christian Setzer, Fayetteville, 16.02; 6. Mohammad Shalabi, Bentonville West, 16.04; 7. Eli Brooks, Bentonville, 16.21; 8. Ryan Fernstrom, Bentonville, 17.12.

300 HURDLES 1. Sloan Jones, Fayetteville, 39.02; 2. Bruce Payerli, Heritage, 39.83; 3. Eli Brooks, Bentonville, 41.20; 4. Marcus Myhan, Bentonville West, 41.49; 5. Landon Proctor, Rogers, 43.62; 6. Christian Setzer, Fayetteville, 43.85; 7. Isaac Cruz, Pea Ridge, 45.45; 8. Devin Huggins, FS Southside, 46.34.

400 RELAY 1. Fayetteville, 43.23; 2. Bentonville, 43.40; 3. Rogers, 44.19; 4. FS Northside, 44.22; 5. Har-Ber, 45.36; 6. Pea Ridge, 46.10; 7. Siloam Springs 50.15.

800 RELAY 1. Bentonville (John Eggleston, Haden Means, Karsten Pate, Locklan Rohlwing), 1:31.14; 2. Fayetteville, 1:31.60; 3. Har-Ber, 1:32.86; 4. Rogers, 1:32.89; 5. Pea Ridge, 1:37.20; 6. FS Northside, 1:41.77; 7. Don Tyson School of Innovation, 1:51.68.

1,600 RELAY 1. Bentonville (Ryan Fernstrom, Haden Means, Qwentin Luginbill, Harper Jones), 3:29.69; 2. Fayetteville, 3:32.72; 3. Bentonville 'B,' 3:32.86; 4. Har-Ber, 3:37.70; 5. Rogers Heritage, 3:38.63; 6. Rogers, 3:42.33; 7. Pea Ridge, 3:44.76; 8. Bentonville West, 3:49.52

3,200 RELAY 1. Pea Ridge (Troy Ferguson, Camren Smith, Zachary Etzkorn, Cruz Porter), 8:54.66; 2. Springdale, 8:54.79; 3. Rogers Heritage, 9:11.49; 4. Rogers, 9:18.59; 5. FS Southside, 9:21.54; 6. Don Tyson School of Innovation, 9:31.90; 7. Fayetteville, 9:44.94

DISCUS 1. Ethan Dunn, FS Southside, 154-7; 2. Will Neumann, Bentonville, 149-0; 3. Collier Declerk, Bentonville West, 140-10; 4. Charles Ward, Bentonville West, 140-4; 5. Loagin Jacobs, Bentonville West, 139-4; 6. Riley Weatherly, Bentonville, 135-6; 7. Altavius Williams, Fayetteville, 135-4; 8. Cooper Anderson, FS Southside, 133-5.

HIGH JUMP 1. Rivers Wiseman, Bentonville, 6-0; 2. Liem Taylor, Bentonville, 5-10; 3. Chase Keller, Rogers, 5-10; 4. Enoch Fowler, Springdale, 5-8; 5. Brandon Simmons, Fayetteville, 5-8; 6. John Mays, Fayetteville, 5-8; 7. Nick Allen, Pea Ridge, 5-6; 7. Melchilzedec Fire, FS Southside, 5-6; 7. Oliver Primm, Bentonville, 5-6.

LONG JUMP 1. Cooper Williams, Fayetteville, 21-7.5; 2. Jaxson Swank, Pea Ridge, 21-4.5; 3. Christian Farrow, Bentonville, 21-3.25; 4. Rivers Wiseman, Bentonville, 21-3; 5. Grant Carmichael, Bentonville, 21-2.75; 6. Trace Foreman, Fayetteville, 20-11.25; 7. Kam Thornton-Mead, Bentonville, 20-7.75; 8. Chase Keller, Rogers, 20-5.5.

POLE VAULT 1. Zack Harrell, Bentonville, 15-0; 2. Mason Butler, Bentonville West, 13-0; 3. Isaac Chapracki, Rogers 13-0; 4. Shane Luttrell, Bentonville, 12-6; 5. (tie) Jackson Turner, Pea Ridge, and Cooper Trump, Bentonville, 12-6; 7. Logan Tucker, Pea Ridge, 12-6; 8. Ethan Vidal, Heritage, 12-0.

SHOT PUT 1. Isaac Chapman, Rogers, 51-11; 2. Cooper Anderson, FS Southside, 50-2; 3. Will Neumann, Bentonville, 48-11; 4. Loagin Jacobs, Bentonville West, 48-4; 5. Kellen Wrona, Bentonville, 47-6.25; 6. Asher Olsen, Bentonville West, 46-7.5; 7. John Brandenburg, Bentonville, 44-2; 8. Colin Jones, Rogers, 43-5.

TRIPLE JUMP 1. Marcus Myhan, Bentonville West, 44-1.25; 2. River Zanes, Heritage, 43-6; 3. Manuel David, Bentonville, 41-9; 4. Liam Bradney, Bentonville, 41-7; 5. Christian Setzer, Fayetteville, 39-9.5; 6. Titus Cramer, Har-Ber, 39-5.5; 7. Parker Schatzman, Bentonville, 38-8.75; 8. Harper Geren, Pea Ridge, 38-8.

GIRLS

TEAM SCORES 1. Bentonville 273.5; 2. Fayetteville 102; 3. Bentonville West 97; 4. Springdale Har-Ber 70; 5. Rogers 39.5; 6. Fort Smith Northside 31.5; 7. Pea Ridge 29.5; 8. Fort Smith Southside 18; 9. Rogers Heritage 17; 10. Siloam Springs 6; 11. Springdale 2; 11. Don Tyson School of Innovation 2.

100 1. Gressa Hoyord, Bentonville, 12.82; 2. Kari Carter, FS Northside, 12.98; 3. Leah Todorova, Bentonville, 13.19; 4. Sophie Burtis, Bentonville, 13.19; 5. Brianna Fogarty, Bentonville, 13.23; 6. Sydney Smith, Fayetteville, 13.24; 7. Shawntee Barker, Fayetteville, 13.44; 8. Korlynn Hall, Har-Ber, 13.45.

200 1. Gressa Hoyord, Bentonville, 25.81; 2. Sophie Burtis, Bentonville, 26.69; 3. Leah Todorova, Bentonville, 26.82; 4. Sydney Smith, Fayetteville, 26.96; 5. Korlynn Hall, Har-Ber, 27.14; 6. Malaya Johnson, Bentonville West, 27.32; 7. Shawntee Barker, Fayetteville, 27.67; 8. Payshince Stewart, Har-Ber, 27.93.

400 1. Helen Hesselgren, Fayetteville, 1:00.54; 2. Renee Kelly, Bentonville, 1:01.28; 3. Hadley Newell, Bentonville, 1:02.40; 4. Kayla Hurley, Bentonville, 1:02.98; 5. Kaiya Richter, Bentonville, 1:03.27; 6. Naomi Rojas, Bentonville West, 1:03.51; 7. Tabby Wilks, Har-Ber, 1:04.67; 8. Brianna Johnson, Bentonville West, 1:04.85.

800 1. Lillian Aicklen, Bentonville, 2:22.59; 2. Haley Loewe, Bentonville, 2:22.62; 3. Devyn O'Daniel, Bentonville, 2:23.67; 4. Passion Perez, Har-Ber, 2:26.52; 5. Marilyn Sanabria, Bentonville West, 2:27.63; 6. Samantha Schmersahl, Rogers, 2:29.77; 7. Macey Hurley, Bentonville, 2:30.77; 8. Riley Ammons, Bentonville, 2:31.69.

1,600 1. Haley Loewe, Bentonville, 5:12.36; 2. Macey Hurley, Bentonville, 5:24.27; 3. Emelia Hesselgren, Fayetteville, 5:33.94; 4. Ivette Garcia, Bentonville West, 5:35.49; 5. Caelynn Hodge, FS Southside, 5:38.03; 6. Ember Chariton, Bentonville, 5:40.41; 7. Elizabeth Decker, Bentonville West, 5:43.21; 8. Ella Snively, Fayetteville, 5:45.01.

3,200 1. Everly O'Daniel, Bentonville, 11:59.83; 2. Eliana Harter, Fayetteville, 12:09.63; 3. Elizabeth Decker, Bentonville West, 12:32.55; 4. Adison Siepielski, Fayetteville, 12:39.50; 5. Abigail Dinan, Rogers, 12:42.22; 6. Olivia Davis, Rogers, 12:45.20; 7. Gibson Graham, Bentonville, 12:52.80; 8. Brightyn Gulbransen, Bentonville, 12:57.73.

100 HURDLES 1. Solara Koser, Fayetteville, 15.27; 2. Paisley Hight, Bentonville, 16.04; 3. Ava Goetz, Fayetteville, 17.01; 4. Laney Dollar, Bentonville, 17.11; 5. Sydney Ferguson, Bentonville, 18.04; 6. Ella Fosse, Heritage, 18.18; 7. Leighton Keyes, Har-Ber, 18.43; 8. Zoey Timmons, Pea Ridge, 19.03

300 HURDLES 1. Paisley Hight, Bentonville, 46.17; 2. Ella Fosse, Heritage, 47.01; 3. Laney Dollar, Bentonville, 48.08; 4. Jordan Durham, Bentonville West, 49.57; 5. Eden Nguyen, Bentonville, 49.7; 6. Daisy Avalos, Rogers, 51.68; 7. Sydney Ferguson, Bentonville, 52.05; 8. Leighton Keyes, Har-Ber, 53.90.

400 RELAY 1. Bentonville, 48.77; 2. Fayetteville, 49.91; 3. Har-Ber, 50.20; 4. Pea Ridge, 50.99; 5. Rogers, 51.66; 6. FS Northside, 51.66.

800 RELAY 1. Har-Ber (Payshince Stewart, Leighton Keyes, Madison Huddleston, Korlynn Hall), 1:46.76; 2. Bentonville West, 1:47.67; 3. Pea Ridge, 1:49.23; 4. Fayetteville, 1:49.38; 5. Rogers, 1:49.44; 6. Bentonville, 1:50.58; 7. FS Northside, 2:07.09.

1,600 RELAY 1. Bentonville West (Malaya Johnson, Brianna Johnson, Yvonne Mbekenya, Naomi Rojas), 4:05.83; 2. Bentonville, 4:11.94; 3. Har-Ber, 4:20.32; 4. Pea Ridge, 4:45.56.

3,200 RELAY 1. Bentonville, 10:20.79; 2. FS Southside, 10:35.10; 3. Har-Ber, 11:04.51; 4. Pea Ridge, 11:08.25; 5. Rogers Heritage, 11:11.36; 6. Fayetteville, 11:18.32; 7. Springdale, 11:39.71; 8. Don Tyson School of Innovation, 12:10.92.

DISCUS 1. Jane Musengwa, Bentonville 131-8 (meet record; previous mark 121-1 by Ryann Goodsell, Springdale, 2015); 2. Ashley Rangel, Bentonville West, 121-9; 3. Nevaeh Taylor, Bentonville West, 117-2; 4. Nadia Clark, Bentonville, 111-11; 5. Hannah Gouvion, Bentonville West, 108-9; 6. Ryleigh Johnson, Rogers, 107-5; 7. Shaylee Howard, Bentonville, 105-7; 8. Reese Sutulovich, Siloam Springs, 104-7.

HIGH JUMP 1. Ava Goetz, Fayetteville, 5-9 (meet record; previous mark 5-5 by Rachel Wilson, Bentonville West, 2022); 2. Paisley Hight, Bentonville, 5-8; 3. Molly Sherron, Har-Ber, 5-2; 4. (tie) Lacy Williams, Pea Ridge, and Brianna Fogarty, Bentonville, 5-0; 6. Leighton Keyes, Har-Ber, 5-0; 7. Ava Erck, Fayetteville, 5-0; 8. (tie) Cherish Blackmon, FS Northside, and Kaiya Richter, Bentonville, 4-8.

LONG JUMP 1. Celeste Puga, Bentonville, 16-10; 2. Cherish Blackmon, FS Northside, 16-7; 3. Brianna Fogarty, Bentonville, 16-6.5; 4. Maitalyn Moore, Fayetteville, 16-5; 5. Ava Erck, Fayetteville, 16-0; 6. Kayla Ryan, Rogers, 15-5.75; 7. Claudia Simen, FS Southside, 15-4.75; 8. Kaiya Richter, Bentonville, 15-3.

POLE VAULT 1. Kayla Ryan, Rogers, 10-6; 2. Mazzy Hatch, Har-Ber, 10-0; 3. Harper Clow, Bentonville West, 9-6; 4. (tie) Tia Keehn, Bentonville West, and Norah Basket, Bentonville, 9-6; 6. (tie) Brinlee Bailey, Rogers, and Elspeth Clifton, Bentonville West, 9-0; 8. Josianne Gentry, FS Southside, 9-0

SHOT PUT 1. Jane Musengwa, Bentonville, 40-10.5; (meet record; previous mark 36-3.75 by Jasmin Franklin, Fayetteville, 2016; 2. Ashley Rangel, Bentonville West, 38-6; 3. Nadia Clark, Bentonville, 37-11.5; 4. Reese Sutulovich, Siloam Springs, 34-4.; 5. Hannah Gouvion, Bentonville West, 33-9.; 6. Emerson Netherland, Bentonville West, 33-6; 7. Izzy Ulepich, Heritage, 33-1; 8. Shaylee Howard, Bentonville, 32-3.5.

TRIPLE JUMP 1. Cherish Blackmon, FS Northside, 35-8.5; 2. Celeste Puga, Bentonville, 34-9.5; 3. Mckenzie Krebs, Bentonville, 34-9; 4. Molly Sherron, Har-Ber, 34-2; 5. Maitalyn Moore, Fayetteville, 34-2; 6. Kennedy Williams, Pea Ridge, 33-10; 7. Jordan Durham, Bentonville West, 32-9.5; 8. Brylie Brummett, Bentonville, 32-1.