Divorces granted in Crawford, Sebastian counties

The following divorces granted were recorded in the Sebastian and Crawford County clerk's offices March 5-11.

CRAWFORD COUNTY

22-427. Leonard Franklin v. Hachya Franklin

23-367. Jacquelyn Hardesty v. Wesam Fahmy

23-444. Eugenie Tice v. Billy Tice

24-19. Makenzee Nixon v. Tyler Nixon

24-26. Andrea Winters v. Joseph Winters

24-31. Jayme Moon v. Dakotha Lyons

24-35. Daniel Turpin v. Sierra Turpin

24-42. Juana Mena-Arriola v. Luis Artero

SEBASTIAN COUNTY

22-537. Megan Newton v. William Newton

23-280. Brittany Strong v. David Strong

23-481. Erick Murrillo v. Roxana Murrillo Portillo

23-555. Marilyn Vallis v. Richard Vallis

23-900. Beverly Jo Hoffmeister v. James M. Hoffmeister

24-65. Russell Herren v. Ashley Herren