Wednesday's tennis results

ATP Tour

ASB Classic

At ASB Tennis Arena

Auckland, New Zealand

Purse: $527,880 (ATP250)

Surface: Hard-Outdoor

Singles

Second round

Taylor Fritz, United States, def. John Isner (1), United States, 7-6 (3), 7-6 (5).

Tennys Sandgren, United States, def. Marco Cecchinato (3), Italy, 6-3, 6-3.

Fabio Fognini (2), Italy, def. Peter Gojowczyk, Germany, 6-2, 3-6, 7-6 (5).

Leonardo Mayer, Argentina, def. Matteo Berrettini, Italy, 5-7, 7-6 (5), 6-3.

Cameron Norrie, Britain, def. Joao Sousa, Portugal, 7-6 (5), 6-4.

Philipp Kohlschreiber, Germany, def. Ugo Humbert, France, 6-4, 6-4.

Pablo Carreno Busta (4), Spain, def. David Ferrer, Spain, 1-1 retired.

Jan-Lennard Struff, Germany, def. Rubin Statham, New Zealand, 6-2, 6-1.

Doubles

First round

Marcus Daniell, New Zealand, and Wesley Koolhof, Netherlands, def. Philipp Oswald, Austria, and Tim Puetz, Germany, 6-4, 7-6 (1).

Quarterfinals

Oliver Marach, Austria, and Mate Pavic (1), Croatia, def. Henri Kontinen, Finland, and Frederik Nielsen, Denmark, 6-3, 7-6 (4).

ATP/WTA

Sydney International

At Olympic Park Tennis Centre

Sydney

Purse: Men, $527,880 (ATP250); Women, $823,000 (Premier)

Surface: Hard-Outdoor

Singles

Men

Second round

Yoshihito Nishioka, Japan, def. Andrey Rublev, Russia, 6-3, 6-1.

Alex de Minaur (5), Australia, def. Reilly Opelka, United States, 6-4, 7-6 (5).

Diego Schwartzman (3), Argentina, def. Guillermo Garcia-Lopez, Spain, 6-2, 6-3.

Stefanos Tsitsipas (1), Greece, def. Guido Andreozzi, Argentina, 6-3, 6-4.

Andreas Seppi (8), Italy, def. Martin Klizan, Slovakia, 7-6 (2), 6-2.

Gilles Simon (4), France, def. Sam Querrey, United States, 7-6 (5), 6-7 (6), 6-4.

John Millman, Australia, def. Marton Fucsovics (7), Hungary, 6-3, 6-4.

Women

First round

Anett Kontaveit, Estonia, def. Monica Puig, Puerto Rico, 2-6, 7-5, 6-1.

Elise Mertens (10), Belgium, def. Katerina Siniakova, Czech Republic, 7-6 (4), 2-6, 6-2.

Second round

Timea Bacsinszky, Switzerland, def. Sam Stosur, Australia, 5-7, 6-4, 6-3.

Ashleigh Barty, Australia, def. Simona Halep (1), Romania, 6-4, 6-4.

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, def. Priscilla Hon, Australia, 0-6, 6-3, 6-3.

Petra Kvitova (5), Czech Republic, def. Hsieh Su-wei, Taiwan, 7-6 (2), 6-2.

Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Sloane Stephens (4), United States, 3-6, 7-6 (4), 6-0.

Elise Mertens (10), Belgium, def. Anett Kontaveit, Estonia, 6-3, 6-1.

Doubles

Men

First round

Lleyton Hewitt and Jordan Thompson, Australia, def. Rajeev Ram, United States, and Joe Salisbury (4), Britain, 6-1, 6-3.

Quarterfinals

Jamie Murray, Britain, and Bruno Soares (2), Brazil, def. Ivan Dodig, Croatia, and Edouard Roger-Vasselin, France, 7-5, 6-3.

Ken and Neal Skupski, Britain, def. Alex Bolt and Matt Reid, Australia, 6-4, 7-6 (4).

Juan Sebastian Cabal and Robert Farah (1), Colombia, def. Matthew Ebden, Australia, and Robert Lindstedt, Sweden, 6-3, 7-6 (1).

Women

First round

Aleksandra Krunic, Serbia, and Katerina Siniakova, Czech Republic, def. Timea Bacsinszky, Switzerland, and Petra Martic, Croatia, 6-2, 6-3.

Quarterfinals

Miyu Kato and Makoto Ninomiya, Japan, def. Nadiia Kichenok, Ukraine, and Barbora Strycova (4), Czech Republic, 1-6, 6-3, 10-8.

Eri Hozumi, Japan, and Alicja Rosolska, Poland, def. Anna-Lena Groenefeld, Germany, and Vania King, United States, 6-3, 2-6, 10-8.

Andreja Klepac, Slovenia, and Maria Jose Martinez Sanchez (3), Spain, def. Bethanie Mattek-Sands, United States, and Demi Schuurs, Netherlands, 2-6, 6-1, 10-8.

WTA

Hobart International

At The Domain Tennis Centre

Hobart, Australia

Purse: $226,750 (Intl.)

Surface: Hard-Outdoor

Singles

Second round

Anna Karolina Schmiedlova, Slovakia, def. Alison Van Uytvanck (8), Belgium, 6-3, 6-2.

Kirsten Flipkens (7), Belgium, def. Viktoria Kuzmova, Slovakia, 6-7 (3), 6-4, 6-1.

Dayana Yastremska, Ukraine, def. Vera Lapko, Belarus, 6-1, 6-4.

Belinda Bencic, Switzerland, def. Zoe Hives, Australia, 6-2, 6-4.

Irina-Camelia Begu, Romania, def. Anna Blinkova, Russia, 4-6, 7-6 (2), 6-2.

Sofia Kenin, United States, def. Ons Jabeur, Tunisia, 7-6 (6), 6-3.

Greet Minnen, Belgium, def. Magda Linette, Poland, 6-1, 4-6, 7-6 (3).

Alize Cornet (6), France, def. Pauline Parmentier, France, 6-3, 6-0.

Doubles

Quarterfinals

Monica Niculescu, Romania, and Yang Zhaoxuan (3), China, def. Raluca Olaru, Romania, and Galina Voskoboeva, Kazakhstan, 6-1, 6-4.

Kirsten Flipkens, Belgium, and Johanna Larsson (4), Sweden, def. Darija Jurak, Croatia, and Desirae Krawczyk, United States, 6-1, 6-4.

Anastasia Potapova, Russia, and Dayana Yastremska, Ukraine, def. Irina-Camelia Begu and Mihaela Buzarnescu (2), Romania, 6-4, 7-6 (3).

Sports on 01/10/2019