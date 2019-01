Bankruptcy Watch

ALTHEIMER Tashara Crater, P.O. Box 424, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

AMAGON Phyllis Sue Addington, P.O. Box 191, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

ASHDOWN Calvin L. and Amanda A. Thomas, 523 County Road 29, Jan. 23, 2019, Chapter 13.

Lakisha Lewis, 420 W. Cowling, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

BALD KNOB Travis W. and Heather E. Miller (aka Heather Maulvin, Heather Kircher, Heather Owens), 110 Baldridge Road, Jan. 18, 2019, Chapter 7.

BASSETT Cynthia Gayman, P.O. Box 82, Jan. 18, 2019, Chapter 7.

BATESVILLE Charles C. Moser, 50 Chambley Drive, Jan. 22, 2019, Chapter 13.

BAUXITE Stella and Donnie Wagner, 12281 Skyview Drive, Jan. 18, 2019, Chapter 7.

BEEBE Charles L. Keene, 310 Baker St., Jan. 18, 2019, Chapter 13.

Christian M. McLane, 807 N. Apple Road, Jan. 18, 2019, Chapter 7.

BELLA VISTA Chalo Dama and Kirk Mallory McMillen, 7 Sandon Lane, Jan. 22, 2019, Chapter 13.

BENTON Candice M. Hoffmann, 800 Kenwood Road, Jan. 17, 2019, Chapter 7.

Danniesha Murphy, 1216 Chatfield, Jan. 21, 2019, Chapter 7.

Deidre Anne Henson (aka Deidre Anne Diemer), 125 King Road, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

Rodney Gene and Mindy Jo Stuart, 7023 Rolling Meadow Loop, Jan. 22, 2019, Chapter 13.

BENTONVILLE Archibald N. and Alesia M. Anum, 2300 S.W. Wildwood Ave., Jan. 23, 2019, Chapter 13.

Tina L. Hall, 3707 S.W. Gibson Ave., Jan. 23, 2019, Chapter 13.

BLYTHEVILLE Aaron Kenton Yankaway, 2408 W. Rose St., Jan. 17, 2019, Chapter 7.

BONO Carmen Lynette Cobbs (aka Carmen Traylor), 208 N. Main, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

BOONEVILLE Scott O. Jones (dba SKC Trucking Inc.), 10927 S. Ark. 23, Jan. 23, 2019, Chapter 13.

BRINKLEY Chad J. and Stephanie G. Crawford, 1611 S. Grand Ave., Jan. 21, 2019, Chapter 13.

CABOT Carrie Ann McDaniel, 23 Barnwell Drive, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

Dianna L. Clevenger, 35 Dillon Drive, Jan. 18, 2019, Chapter 7.

Donnita Heird, 44 Shane Drive, Apt. 1, Jan. 22, 2019, Chapter 13.

Michael Webb, 9 Beechwood St., Jan. 18, 2019, Chapter 13.

CAMDEN Angela D. Amidan (aka Angela Wagner), 2817 County Road 453, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

Holly Marie Renfroe (aka Holly Braswell), 1550 California, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

Royce Brian and Mida Lisemby, 219 California Ave. S.W., Jan. 22, 2019, Chapter 13.

CAVE CITY William C. and Chelsey D. Haigwood (aka Cody Haigwood, Chelsey D. Perkey), 487 N. Ridge Road, Jan. 22, 2019, Chapter 13.

CHARLESTON Darren and Nanette Pullen (aka Nanette Bohannan, Nanette Binz), 707 Louis St., Jan. 22, 2019, Chapter 7.

CHERRY VALLEY Robert David and Vanetta Carol Karnes, 109 County Road 224, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

CHIDESTER Dante Sherodrick Monk, 4540 Ark. 24, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

CONWAY Ambokile H. Johnson, 1931 Martin St., Apt. 1, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

Markesha U. Layton, 1404 Donaghey Ave., Jan. 22, 2019, Chapter 7.

CROSSETT Nancy Carol Wallace (aka Nancy Carol Brown), 1603 Main St. A, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

Vivian L. Keys-Scott, 108 Sycamore Circole, Jan. 19, 2019, Chapter 13.

DE QUEEN Cynthia Long, 173 Union Road, Jan. 21, 2019, Chapter 7.

DE WITT Patricia Snyder (aka Patricia Bazarow, Patricia McDonald), 38 Hursel Road, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

DOVER Sandy L. Cox, 49 Hillcrest St., Jan. 22, 2019, Chapter 7.

DUMAS Mary Elizabeth and Bathel Allen Cupples Jr. (aka Allen Cupples), 753 Guy Road, Jan. 19, 2019, Chapter 13.

EARLE Kenneth Scott McNair, P.O. Box 22, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

EL DORADO Michael Lane Jinks, 800 Marrable Hill Road, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

EMERSON Connie S. Triplet, 4740 U.S. 79, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

ENGLAND Nathaniel L. Avery, 935 Warren Road, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

Sarah D. Apel, 401 S.E. Sixth St., Jan. 22, 2019, Chapter 7.

FAYETTEVILLE Hilary Kristen Sanchez (aka Hilary Kristen Chalmers, Hilary Kristen Todd), 1244 N. Futrall Drive, No. 6, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

FLIPPIN Scott Melvin Hicks, 744 County Road 7016, Jan. 18, 2019, Chapter 7.

FORT SMITH Ashley S. Farrish, 519 S. 17th St., Jan. 17, 2019, Chapter 7.

Michael S. and Jackie L. Williamson, 8606 S. 31st Terrace, Jan. 22, 2019, Chapter 7.

Phillip Matthew White (aka Matt White), 2100 Brooken Hill Drive, Apt. I-2, Jan. 18, 2019, Chapter 7.

GARFIELD James Craig Simmons (aka Jame Simmons, Craig Simmons; dba Simmons Moving), 18190 Marshall St., Jan. 18, 2019, Chapter 7.

GENTRY Christopher and Krystal Nicole Balli, P.O. Box 362, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

Jeremy Dale and Kristin JoAnn Ferguson, P.O. Box 835, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

GILLETT Brian Jenkins, P.O. Box 644, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

GRADY Sonja Antionette Daniel, P.O. Box 303, Jan. 21, 2019, Chapter 7.

HACKETT Kristie Fortson, 9520 Fox Pitt Road, Jan. 18, 2019, Chapter 7.

Trini McKee Harper, 105 Williams St./P.O. Box 294, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

HARRISBURG Dawn Tynette and Alvin Clem Bly Jr., 307 Southfield Drive, Jan. 18, 2019, Chapter 7.

HELENA-WEST HELENA Duwaine Edward Feltner, 77 Leonard St., Jan. 22, 2019, Chapter 7.

Kelvin and Senthia Sims (aka Cynthia Sims), P.O. Box 2393, Jan. 22, 2019, Chapter 13.

HINDSVILLE Richard and Jeanie Wilson, 427 County Road 7215, Jan. 17, 2019, Chapter 7.

HOPE Josh and Sharon Hill (aka Sharon Ellenwood), 1704 Summet Drive, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

HOT SPRINGS Carlos Brewer, 402 W. Belding St., Jan. 22, 2019, Chapter 13.

Jason Edward and Antoinette Marie Womack (aka Antoinette Phillips, Toni Phillips, Toni Womack), 231 Baywood Trail, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

Judy Ladd, 104 Noxon, Jan. 17, 2019, Chapter 7.

Patricia Carleen Wingfield, 2190 Higdon Ferry, Apt. A302, Jan. 23, 2019, Chapter 13.

HOT SPRINGS VILLAGE Kevin G. Collins, 1 Campeon Court, Jan. 17, 2019, Chapter 7.

HOXIE Deanna Weir Rash, 1101 Midway Road, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

Steven Michael and Tammy Elaine Vankirk, 300 Ringle St., Apt. D, Jan. 23, 2019, Chapter 13.

HUMNOKE Tony D. and Doris E. Rogers, P.O. Box 236, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

HUNTSVILLE Lisa D. Miller, 405 Missouri Place, Jan. 21, 2019, Chapter 7.

JACKSONVILLE Robin L. Jones, 85 Wildflower Drive, Jan. 22, 2019, Chapter 7.

Rosalind Elaine Mason, 5608 Aviator Drive, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

Sonja Williams, 9012 McCain Road, Apt. A, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

Vessie P. Brown, 819 Jane Drive, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

JONESBORO Austin D. and Kara E. Smith, 2202 Paul Drive, Jan. 21, 2019, Chapter 7.

Lena Crismon, 327 Sagewood, Jan. 22, 2019, Chapter 7.

Rhonda Lynn Hibbard, 6024 Beaver Run Lane, Jan. 17, 2019, Chapter 7.

Sheila Kay Lyles, 5190 County Road 912, Jan. 18, 2019, Chapter 7.

Sherrie D. Slater, 1202 Madera, Jan. 17, 2019, Chapter 7.

JUDSONIA Paul J. and Stephanie K. Eichholtz, 3937 Ark. 157, Jan. 17, 2019, Chapter 7.

JUNCTION CITY Shaun Banks, 267 County Road 283, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

LINCOLN Judy K. Seals, P.O. Box 195, Jan. 23, 2019, Chapter 13.

Preston Joe Davis, 16700 Kininon Lake Road, Jan. 21, 2019, Chapter 7.

LITTLE ROCK Anita B. Clash (aka Anita B. Piggee), 5300 Baseline Road, Apt. 218, Jan. 22, 2019, Chapter 7.

Betty J. Randolph, 15808 Ark. 365 South, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

Charles and Wonder Lowe, 16512 Otter Creek Parkway, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

Christopher Copeland, 3 Coffee Pot Lane, Jan. 22, 2019, Chapter 13.

Christopher White, 5002 Geyer Springs Road, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

Cloyd Lee Murphy Sr., 6 Connolly Court, Jan. 18, 2019, Chapter 7.

Courtney C. Tate, 20 Longwell Loop, Jan. 22, 2019, Chapter 13.

James R. Carvill, 515 Beckwood Drive, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

Joseph Charles Lee, 40 Westfield Court, Jan. 22, 2019, Chapter 7.

Kenneth Roland, 7201 Kentucky Ave., Apt. 1, Jan. 17, 2019, Chapter 7.

Khala P. Quarles, 7925 W. 22nd St., Jan. 22, 2019, Chapter 13.

Kiara N. Sheets, 5 Edgemont Drive, Jan. 23, 2019, Chapter 13.

Latrina D. Scott, 109 Greencrest Drive, Jan. 18, 2019, Chapter 7.

Nolan Hardnett III, 13715 Eagle Hawk Drive, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

Rachel Mitchell, 4012 Atwood Road, Jan. 17, 2019, Chapter 7.

Ravyn Aliese Towns, 2620 Scott St., Jan. 18, 2019, Chapter 13.

Schree Cooksey (aka Schree Evans, Schree Griffin, Schree Hill), 2300 Rebsamen Park Road, Apt. A 107, Jan. 21, 2019, Chapter 7.

Shirley Robinson (aka Shirley Gaines), 3422 W. 10th, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

Stephen P. Johnson, 10 Bob O. Link Circle, Apt. A, Jan. 17, 2019, Chapter 7.

Tasha Robinson, 2919 Fair Park Blvd., Jan. 21, 2019, Chapter 13.

Tracye T. Portwood (aka Tracey Portwood), 15 King Court, Jan. 23, 2019, Chapter 13.

LONDON Shawna Conaway, 5671 Ark. 359, Jan. 22, 2019, Chapter 7.

LONOKE Stacy A. and Hollie J. Black, 388 Sunnyvale Lane, Jan. 22, 2019, Chapter 13.

MABELVALE Shannon Williams (aka Shannon Littleton), 8225 Spann Road, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

MALVERN Bobby Gene Wagner II, 5406 Sand Road, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

Charles A. and Angela R. Wilson, 333 Woodland Cove, Jan. 23, 2019, Chapter 13.

Michele Earlene and Charles Edward Overton Jr., 270 Alpine Drive, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

MARION Annette West, 211 Cabriolet, Jan. 18, 2019, Chapter 7.

Rebecca Leigh Malone (aka Rebecca Leigh Collier), 348 LP Mann, Jan. 18, 2019, Chapter 7.

MAUMELLE Heather Cavanaugh Fletcher, 13 Piney Cove Manor, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

MENA Limetree Restaurant, Inc., 804 U.S. 71 North, Jan. 22, 2019, Chapter 7.

MINERAL SPRINGS Steven and Melissa Walls, P.O. Box 785, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

MONTICELLO Rona Renee Rush, 1499 U.S. 425, Apt. A6, Jan. 23, 2019, Chapter 13.

Tyren M. Lucas, 14 W. Oakland Ave., Jan. 23, 2019, Chapter 13.

Yasmeen Collins, 1215 Griffith St., Jan. 21, 2019, Chapter 13.

MOUNTAIN HOME Steven M. and Lisa M. Esposito (dba Steve Esposito Construction Inc, Exterior Specialties Inc., 6 Marian Way, Jan. 21, 2019, Chapter 7.

MOUNTAIN PINE William Eric Coston, 308 Bear Ridge Trail, Jan. 17, 2019, Chapter 7.

MOUNTAIN VIEW James Barnes (dba James A. Barnes & Associates Inc.), P.O. Box 63, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

Keith Dewayne and Lanya Gene Baysinger (dba Finishing Resources, Finishing Resources Inc.), 3892 Sugar Hill Road, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

MOUNTAINBURG Dustin and Alycia Graves (aka Alycia Pense), P.O. Box 379, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

NASHVILLE Dominique Lofton, No. 1 Dartwood, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

NEWARK Corrina Owens, 1157 N. Hill St., Jan. 17, 2019, Chapter 7.

NORTH LITTLE ROCK Angela F. Bledsoe (aka Angela Whitlow, Angela Gilmore, Angela Simpson), 5916 Willow Way, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

Kamara Durham, 620 Saunders Drive, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

Lashaunte Nakail Hackett, 1105 E. 46th, Jan. 19, 2019, Chapter 13.

Leon and Lachella Washington, 5802 Baucum Pike, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

Norman L. Evans Jr., 5625 Pin Oak Lane, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

Paula Love, 4916 Haywood, Jan. 17, 2019, Chapter 7.

Ricky Pleasants Jr., 615 Maple, Apt. 107, Jan. 18, 2019, Chapter 7.

Rodney Cardell Robinson, 7719 Saint Andrews Road, Jan. 22, 2019, Chapter 13.

Sheila Shepard, 407 Saunders Drive, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

Tamika L. Prosper, 2208 W. 38th St., Jan. 21, 2019, Chapter 13.

OXFORD Paula Jo Bone (aka Paula Bowers), P.O. Box 256, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

PARAGOULD Amy Nichole Cox, 503 Tech St., Jan. 18, 2019, Chapter 7.

Dennis Duckworth, 813 N. Fouth St., Jan. 23, 2019, Chapter 7.

Marvin Stephen Smith, 16 Sundance Circle, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

PINE BLUFF Darrius Clay, 1501 W. 34th, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

Eligha J. Lacy Jr., 3215 S. Elm, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

Johnny L. and Chasidy H. Carrington, 10100 Lee Springs, Jan. 23, 2019, Chapter 13.

Kathy E. Dockett, 1406 Arrowhead Place, Jan. 23, 2019, Chapter 13.

Laura Lynn Elliott, 1503 War Eagle, Jan. 17, 2019, Chapter 7.

Maurice Hopkins, 3206 Daffodil St., Jan. 18, 2019, Chapter 13.

Ronnie Reynolds, 3100 Lilac St., Jan. 22, 2019, Chapter 13.

Stephanie Lynn Courtney, P.O. Box 5032, Jan. 19, 2019, Chapter 13.

POCAHONTAS Alanna Carol Mullins, 1202 Dalton St., Apt. A, Jan. 17, 2019, Chapter 7.

PRATTSVILLE Troy A. and Loretta Clegg, 1534 County Road 44, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

QUITMAN Devin M. and Shayla N. Billington (aka Shayla N. Mooney), 105 Old Springfield Road, Jan. 17, 2019, Chapter 7.

Ricky David Strain (dba Rose-Ark Dairy LLC, Strains' Rose-Ark Farms), 3000 Rosebud Road, Jan. 18, 2019, Chapter 7.

REDFIELD Roy Baxter, 109 Honeysuckle Hills, Jan. 22, 2019, Chapter 13.

RISON Karen A. and Bobby R. Hyatt Jr., 9970 Ark. 35 North, Jan. 22, 2019, Chapter 13.

ROGERS Joseph Lee and Chela Analise Chapman (aka Joe Chapman), 400 Rader Road, Jan. 20, 2019, Chapter 13.

Karen Elizabeth Lankford (aka Karen Elizabeth Hicks), 1213 N. 34th St., Jan. 17, 2019, Chapter 13.

Pedro Vazquez, 1505 S. Fourth St., Jan. 21, 2019, Chapter 7.

Sonja Ann Butler, 2901 S. 26th St., Apt. 1521, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

RUDY Karen Diana Bushnaq (aka Diana Bushnaq), 4719 Old Hobbtown Way, Jan. 18, 2019, Chapter 7.

RUSSELLVILLE Andrew Berner, 1004 N. Detroit Ave., Jan. 22, 2019, Chapter 7.

Christopher W. Turner, 403 Shadow Drive, Jan. 18, 2019, Chapter 7.

SAGE Michael A. Haas, P.O. Box 59, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

SCRANTON Steven E. and Deborah J. Binkley, 1603 Koenigseder Road, Jan. 17, 2019, Chapter 7.

SEARCY Brian Theriault, 256 S. Gilliam, Jan. 21, 2019, Chapter 7.

Cadilius Slaughter, 401 E. Booth Road, Apt. 612, Jan. 22, 2019, Chapter 7.

Martha Loretta Merritt (aka Martha Loretta Coffman), 3 Evergreen, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

Robert S. and Kelly E. Wright (aka Scott Wright; dba Prestige Homes LLC), 4 Livingstone Drive, Jan. 22, 2019, Chapter 7.

Ryan Lee and Leigha Marie Coplen (dba Rhino Fitness), 112 Shawn Terrace, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

SHERWOOD Brian L. McGee, 10817 Jacksonville Conway Road, Jan. 22, 2019, Chapter 7.

Deborah Jo Smith, 8213 Fairview, Jan. 23, 2019, Chapter 13.

LaTavia D. Allen, 114 Manson Road, Apt. 109, Jan. 18, 2019, Chapter 7.

SILOAM SPRINGS David Ray and Lesha Renee Bias, 709 S. Elm St., Jan. 17, 2019, Chapter 7.

SPRINGDALE Jarrett Scott Johnson (aka Scott Johnson), 6576 Cutter Court, Jan. 23, 2019, Chapter 13.

Kathryn Marie Bien (aka Kathy Marie Bien), 7275 Napa Valley Lane, Apt. 106, Jan. 17, 2019, Chapter 7.

STAR CITY James Bryant Chapman, 805 Zachary Lane, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

STORY John D. and Phyllis L. Watson, 65 Farley Lane, Jan. 18, 2019, Chapter 7.

STUTTGART Dwight D. Hood Sr., 1201 E. Cleveland St., Jan. 18, 2019, Chapter 7.

Justin Wayne and Stacey Michelle Ward (aka Stacey Michelle Knoll), 905 N. Buerkle, Jan. 23, 2019, Chapter 13.

TAYLOR Thomas Jones, P.O. Box 7, Jan. 22, 2019, Chapter 7.

TRASKWOOD Ricki Gail Wood, 210 Beard Lane, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

VAN BUREN Curtis and Crystal Irby, 229 N. 43rd St., Jan. 18, 2019, Chapter 7.

Donald R. and Mary Louise Hunter (aka Don Hunter, Louise Hunter), 3828 Philadelphia Road, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

Hunter Cooksey, 1003 Bill Circle, Jan. 23, 2019, Chapter 7.

WALDO Alexis Carter-Foster (aka Alexis Carter), P.O. Box 459, Jan. 18, 2019, Chapter 13.

WARD Tanya Lynn Roe, 6 Geraldine St., Jan. 17, 2019, Chapter 13.

Zachary D. Johnson Jr., 29 Fawn Drive, Jan. 17, 2019, Chapter 13.

WEST MEMPHIS Janice A. Strong, 407 Princeton St., Jan. 23, 2019, Chapter 13.

WHITE HALL Adustan Wade Warriner (aka Wade Warriner), 602 West St., Jan. 21, 2019, Chapter 13.

WINSLOW Kelly Martin Robbins, 16989 Sunset Road, Jan. 22, 2019, Chapter 13.

WYNNE Joel Lendell Speed, 301 Languille, Jan. 23, 2019, Chapter 13.

