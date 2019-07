MLB All-Star Game rosters

At a glance

All-Star Game rosters

Tuesday at Progressive Field, Cleveland

p-voted by players; m-selected by MLB; i-injured will not participate; r-replacement; h-healthy scratch

American League

Manager Alex Cora, Boston

Starters

Catcher Gary Sanchez, NY Yankees

First Baseman Carlos Santana, Cleveland

Second Baseman DJ LeMahieu, NY Yankees

Shortstop Jorge Polanco, Minnesota

Third Baseman Alex Bregman, Houston

Outfield Mike Trout, LA Angels

Outfield George Springer, Houston

Outfield Michael Brantley, Houston

i-Designated Hitter Hunter Pence, Texas

Reserves

Catchers

p-James McCann (Razorbacks), Chicago White Sox

Infielders

p-Jose Abreu, Chicago White Sox

r-Xander Bogaerts, Boston

p-Matt Chapman, Oakland

ip-Tommy La Stella, LA Angels

p-Francisco Lindor, Cleveland

r-Brandon Lowe, Tampa Bay

m-Daniel Vogelbach, Seattle

Outfielders

p-Mookie Betts, Boston

p-Joey Gallo, Texas

p-Austin Meadows, Tampa Bay

m-Whit Merrifield, Kansas City

Designated Hitter

p-J.T. Martinez, Boston

Pitchers

Starters

r-Shane Bieber, Cleveland

r-Jose Berriios, Minnesota

p-Gerritt Cole, Houston

p-Lucas Giolito, Chicago White Sox

r-Liam Hendriks, Oakland

m-John Means, Baltimore

m-Mike Minor, Texas

p-Charlie Morton, Tampa Bay

ip-Jake Odorizzi, Minnesota

m-Marcus Stroman, Toronto

r-Masahiro Tanaka, NY Yankees

p-Justin Verlander, Houston

Relievers

p-Aroldis Chapman, NY Yankees

m-Shane Greene, Detroit

p-Brad Hand, Cleveland

p-Ryan Pressly, Houston

National League

Manager Dave Roberts, LA Dodgers

Starters

Catcher Wilson Contreras, Chicago Cubs

First Baseman Freddie Freeman, Atlanta

Second Baseman Ketel Marte, Arizona

Shortstop Javier Baez, Chicago Cubs

Third Baseman Nolan Arenado, Colorado

Outfield Christian Yelich, Milwaukee

Outfield Cody Bellinger, LA Dodgers

Outfield Ronald Acuña Jr., Atlanta

Reserves

Catchers

m-Yasmani Grandahl, Milwaukee

p-J.T. Realmuto, Philadelphia

Infielders

m-Pete Alonso, NY Mets

p-Josh Bell, Pittsburgh

m-Kris Bryant, Chicago

m-Paul DeJong, St. Louis

p-Mike Moustakas, Milwaukee

r-Max Muncy, LA Dodgers

p-Anthony Rendon, Washington

p-Trevor Story, Colorado

Outfielders

p-Charlie Blackmon, Colorado

p-David Dahl, Colorado

p-Jeff McNeil, NY Mets

Pitchers

Starters

m-Sandy Alcantara, Miami

p-Walker Buehler, LA Dodgers

p-Luis Castillo, Cincinnati

p-Jacob deGrom, NY Mets

m-Zach Greinke, Arizona

m-Clayton Kershaw, LA Dodgers

p-Hyun-Jin Ryu, LA Dodgers

ph-Max Scherzer, Washington

m-Mike Soroka, Atlanta

r-Brandon Woodruff, Milwaukee

r-Sonny Gray, Cincinnati

Relievers

p-Josh Hader, Milwaukee

p-Will Smith, San Francisco

r-Felipe Vázquez, Pittsburgh

p-Kirby Yates, San Diego

