High school statistics

RUSHING

NAME, SCHOOL ATT. YDS YPC TDS

Collin Smith, Mountain Pine 195 1748 9.0 26

Draven Smith, Vilonia 149 1630 10.9 21

Kadarius Akins, Forrest City 155 1551 10.0 16

Brandon Sanchez, Poyen 182 1538 8.5 18

Landon Stone, Magnet Cove 139 1485 10.7 16

Jermel Woods, Blytheville 200 1403 7.0 12

Logan Miller, Riverview 165 1353 8.2 19

Logan McPherson, Jonesboro WS 132 1317 10.0 13

Owen Miller, Lake Hamilton 134 1268 9.5 16

Daylon Powell, Hoxie 79 1157 14.6 16

Blake Chambers, Dardanelle 98 1106 11.3 16

Gabe Huskey, Harrison 112 1099 9.8 21

Davian Mayo, Drew Central 103 1091 10.6 13

Erik Hall, Camden Fairview 151 1082 7.2 6

Hunter Smith, Joe T. Robinson 114 1073 9.4 11

Kyren Harrison, Arkadelphia 116 1028 8.9 22

Peyton Barker, Salem 123 1028 8.4 12

Keontae Ogelsby, Foreman 94 999 10.6 9

Brayden Hines, Paragould 162 977 6.0 8

Spencer Sipes, Quitman 195 970 5.0 8

Tevin Woodley, Lake Hamilton 132 963 7.3 18

Cole Manning, Walnut Ridge 127 940 7.4 13

Samuel Beard, Pea Ridge 116 930 8.0 13

Jett Dennis, Greenland 159 927 5.8 9

Jaxson Carter, Poyen 112 921 8.2 10

Malachi West, Mountainburg 100 913 9.1 11

Harper Faulkenberry, Ozark 152 910 6.0 15

Matthew Huff, Jessieville 150 896 6.0 10

Drew Rust, Pottsville 145 893 6.2 12

Julio Rubio, Heber Springs 136 887 6.5 13

PASSING

NAME, SCHOOL COMP. ATT. YDS TDS

Braden Bratcher, Pul. Academy 186 276 3122 28

Bryce Dixon, Searcy 180 297 2534 25

Elijah Roberson, Atkins 134 202 2297 31

Jace Presley, Greenwood 198 274 2246 27

Hunter Loyd, Rogers 185 327 2169 21

Jonathan Reyes, Maumelle 95 177 2120 31

Blaise Wittschen, Spr. Har-Ber 131 218 2113 26

Austin Ledbetter, Bryant 113 175 2056 25

Caden Sipe, Harding Academy 130 169 1971 32

Tyler Gee, Cabot 125 213 1895 1

Palmer Gilbrech, CAC 117 195 1885 18

Hank Gibbs, Fayetteville 133 210 1869 21

Jacolby Criswell, Morrilton 127 195 1819 16

Gabe Lawrence, Melbourne 119 190 1725 18

Carson Hair, Jessieville 78 137 1714 19

Seth Courtney, DeWitt 111 212 1701 14

Eli Shepherd, El Dorado 121 204 1695 12

Garrett Brown, Benton 127 226 1690 13

Daedrick Cail, Marion 116 196 1689 19

Buddy Gaston, Joe T. Robinson 101 172 1685 22

Tanner Bryant, Johnson Co. WS 123 224 1650 12

Cade Carter, Nettleton 86 142 1647 20

Ethan Stovall, Mansfield 111 161 1624 21

Kain Johnson, Elkins 90 146 1602 19

Eli Reece, Shiloh Christian 110 147 1598 17

Isaac Shelor, Hot Springs 118 193 1525 15

Hunter Lansdell, Fouke 127 230 1518 11

Justin Stokes, Crossett 106 180 1486 16

Dawson Chester, Pocahontas 93 157 1462 18

Preston Rains, E. Poinsett Co. 72 128 1457 18

Brandon Atwood, Gentry 102 180 1440 14

Landon Rogers, LR Parkview 82 164 1436 17

RECEIVING

NAME, SCHOOL REC YDS TDS

Demetress Williams, Maumelle 42 1031 16

Tanner Leonard, Searcy 60 1005 9

Mason Ross, Rogers 68 967 14

De'Kairo Rudolph, Cabot 44 906 13

Ladarius Wonsley, Springdale 62 854 10

Hunter Wood, Spr. Har-Ber 52 848 12

Caleb Profitt, Hector 36 811 13

Kreed Stubbs, Atkins 42 805 16

Zyon Slade, Maumelle 37 800 12

Truitt Tollett, Shiloh Christian 48 778 12

Layton Howard, Mansfield 45 775 11

Mason Kolb, Pul. Academy 44 770 8

Chris Hightower, LR Christian 32 760 11

Joesee Perkins, Nettleton 30 729 9

Ty Dugger, Harding Academy 51 717 13

Connor Flannigan, Fayetteville 48 714 9

Cody Drummond, Elkins 33 712 7

Drew Sturgeon, Farmington 45 705 10

Tyler Moran, Vilonia 41 693 8

Steven Tollette, El Dorado 41 687 6

Jatterion Brown, Forrest City 29 670 8

Amarion Partee, Gosnell 34 670 7

C.J. Palmer, Pocahontas 29 660 8

Braylon Walker, Bauxite 30 653 5

DJ Feemster, LR Parkview 29 651 8

Johnta Wright, DeWitt 47 647 6

Kanon Garrett, Fouke 37 644 7

Malik Brewer, Hot Springs 42 638 7

Connor Watson, Valley View 26 610 7

Marlon Crockett, Searcy 36 609 7

TACKLES

NAME, SCHOOL TOT

Reed Hughes, Conway 114

Quentin Frazier, El Dorado 113

Chandler McIntosh, Joe T. Robinson 109

Carter Winters, Valley View 103

Derek Whiley, Pocahontas 95

Logan Moss, DeWitt 90

Emiliano Torres, Pottsville 90

Zach Howell, SS Batesville 90

Dayton Smith, Lonoke 89

Jydarian Young, Gosnell 89

Brooks Both, Harrison 87

DaJuan Robinson, LR Fair 87

Parker Prock, Conway 86

Travon Westbrook, Springdale 86

Zavior Taylor, Pocahontas 86

Keystan Durning, Ozark 85

William Litton, Quitman 85

Devin Johnson, Hot Springs 84

Fate Berry, Heber Springs 84

Shawn Bell, Magnolia 83

Chris Randle, Forrest City 83

William Pyburn, Gentry 82

Gentry Miller, CAC 81

James Nowden, Lake Village 80

Jashaud Stewart, Jonesboro 80

SACKS

NAME, SCHOOL TOT

Demarlon Rudolph, Dumas 11

Andre Sparks, Springdale 10

Terrian Harris, Conway 10

Chance Godwin, Mountain Pine 9

River Dean, Valley View 9

Jashaud Stewart, Jonesboro 9

Slade Skeets, Charleston 8.5

Brett Barbaree, Benton 8

Rodrick Clark, Helena-W. Helena 8

Chris Haywood, Foreman 8

Jordan Hanna, Greenwood 8

Caldreekious Harrell, Helena-W. Helena 7

Cole Hathcote, Russellville 7

Mason Summers, Harrisburg 7

Adrian Conway, Hot Springs 7

INTERCEPTIONS

NAME, SCHOOL TOT

Josiah Walpole, Mountain Pine 7

Cade Clark, Benton 6

Ethan Blocker, Hoxie 6

Matthew Cook, Cutter Morning Star 6

Braden Oliver, Harding Academy 6

Kane Griffin, Bauxite 5

Montay Park, FS Northside 5

Tyler Holmes, Mansfield 5

Michael Dunagan, Atkins 5

Clay James, Pulaski Academy 5

Zach Jarnagan, Gentry 5

Ethan White, Sheridan 5

Nick Lewis, Vilonia 5

Ja'quez Cross, Fordyce 5

SCORING OFFENSE

SCHOOL GP PTS P/G

Pulaski Academy 8 457 57.1

Harding Academy 8 403 50.3

LR Christian 8 402 50.2

Shiloh Christian 8 420 52.5

Bryant 8 385 48.1

Camden HG 8 378 47.2

Newport 8 378 47.2

Junction City 8 361 45.1

Hoxie 8 358 44.7

Searcy 8 352 44.0

Fordyce 8 350 43.7

SCORING DEFENSE

SCHOOL GP PTS P/G

Foreman 8 47 5.8

Ozark 8 61 7.6

Bryant 8 65 8.1

Valley View 8 65 8.1

Rison 8 67 8.3

Shiloh Christian 8 76 9.5

Harrison 8 82 10.2

Junction City 8 84 10.5

Gurdon 8 93 11.6

Dardanelle 8 105 13.1

