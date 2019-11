High school statistics

RUSHING

NAME, SCHOOL ATT. YDS YPC TDS

Collin Smith, Mountain Pine;240;2192;9.1;31

Landon Stone, Magnet Cove;187;2031;10.9;22

*Jermel Woods, Blytheville;267;2027;7.6;20

Kadarius Akins, Forrest City;208;1962;9.4;22

Draven Smith, Vilonia;194;1920;9.9;27

Logan McPherson, Jonesboro WS;215;1842;8.6;20

Logan Miller, Riverview;205;1725;8.4;23

Brandon Sanchez, Poyen;206;1641;8.0;19

Owen Miller, Lake Hamilton;176;1546;8.8;20

*Darryl Kattich, Cedarville;171;1511;151.1;2

Davian Mayo, Drew Central;134;1490;11.1;18

Peyton Barker, Salem;183;1455;NA;16

Cole Manning, Walnut Ridge;181;1403;7.8;15

Gabe Huskey, Harrison;132;1386;10.5;27

Donte Buckner, White Hall;169;1350;8.0;18

Blake Chambers, Dardanelle;134;1344;10.0;19

Daylon Powell, Hoxie;98;1277;13.0;18

Kyren Harrison, Arkadelphia;145;1242;8.6;28

Matthew Huff, Jessieville;179;1212;6.8;13

Jett Dennis, Greenland;195;1205;6.2;12

Malachi West, Mountainburg;144;1200;8.3;14

Spencer Sipes, Quitman;250;1196;4.8;8

Keontae Ogelsby, Foreman;116;1178;10.2;10

Erik Hall, Camden Fairview;164;1143;7.0;7

Hunter Smith, Joe T. Robinson;120;1133;9.4;11

PASSING

NAME, SCHOOL COMP. ATT. YDS TDS

Braden Bratcher, Pul. Academy;226;325;3706;36

Bryce Dixon, Searcy;214;364;2982;31

Hunter Loyd, Rogers;233;405;2815;28

Austin Ledbetter, Bryant;163;254;2775;36

Jace Presley, Greenwood;245;336;2749;35

Eli Reece, Shiloh Christian;184;252;2676;27

Elijah Roberson, Atkins;159;256;2675;36

Jonathan Reyes, Maumelle;129;230;2638;36

Blaise Wittschen, Spr. Har-Ber;153;259;2608;32

Jacolby Criswell, Morrilton;168;250;2436;24

Caden Sipe, Harding Academy;152;196;2361;40

Daedrick Cail, Marion;157;266;2283;28

Hank Gibbs, Fayetteville;162;271;2272;25

Garrett Brown, Benton;166;280;2266;18

Seth Courtney, DeWitt;146;272;2229;19

Gabe Lawrence, Melbourne;146;228;2188;26

Carson Hair, Jessieville;94;164;2130;19

Ethan Stovall, Mansfield;142;214;2122;28

Palmer Gilbrech, CAC;138;224;2108;19

Buddy Gaston, Joe T. Robinson;121;202;1996;28

Tanner Bryant, Johnson Co. WS;138;255;1962;14

Kain Johnson, Elkins;112;189;1886;22

Eli Shepherd, El Dorado;129;224;1872;15

*Brayden Whitford, Russellville;209;357;1837;16

Justin Stokes, Crossett;125;217;1833;21

RECEIVING

NAME, SCHOOL REC YDS TDS

Truitt Tollett, Shiloh Christian;82;1336;21

Demetress Williams, Maumelle;58;1271;18

Mason Ross, Rogers;88;1242;18

Tanner Leonard, Searcy;70;1194;11

Zyon Slade, Maumelle;48;1001;14

Johnta Wright, DeWitt;67;1000;9

Layton Howard, Mansfield;58;995;13

Kreed Stubbs, Atkins;48;979;19

Connor Flannigan, Fayetteville;58;957;13

Caleb Profitt, Hector;41;931;14

Hunter Wood, Spr. Har-Ber;57;901;13

*Ladarius Wonsley, Springdale;67;883;10

Jaterrion Brown, Forrest City;41;876;10

Chris Hightower, LR Christian;38;873;11

*Malik Brewer, Hot Springs;55;868;9

Mason Kolb, Pul. Academy;50;848;8

*Drew Sturgeon, Farmington;51;845;12

PJ Hall, Joe T. Robinson;38;818;13

*Kanon Garrett, Fouke;48;805;7

Cole Griffin, Perryville;36;798;7

Ty Dugger, Harding Academy;55;791;14

Steven Tollette, El Dorado;44;768;7

Shane Hester, Perryville;33;765;11

Ja'quez Cross, Fordyce;39;761;11

Cody Drummond, Elkins;35;759;8

TACKLES

NAME, SCHOOL TOT

Dayton Smith, Lonoke;144

Chandler McIntosh, Joe T. Robinson;139

Reed Hughes, Conway;139

Randy Claude, Mansfield;138

Isaac Cothran, Mansfield;131

Derek Whiley, Pocahontas;128

Quentin Frazier, El Dorado;126

Zavior Taylor, Pocahontas;122

Carter Winters, Valley View;119

Logan Moss, DeWitt;119

Zach Howell, SS Batesville;118

*William Litton, Quitman;115

Jydarian Young, Gosnell;110

*Devin Johnson, Hot Springs;110

Davont'e Witherspoon, Nashville;109

*Jett Silor, Quitman;106

William Perrigo, HS Lakeside;105

Hayden Miles, Searcy;105

Branden Benson, Searcy;105

Brooks Both, Harrison;104

Parker Prock, Conway;102

Shawn Bell, Magnolia;101

Emiliano Torres, Pottsville;100

Reggie Lee, PB Dollarway;100

Logan Walker, Magnet Cove;100

SACKS

NAME, SCHOOL TOT

Terrian Harris, Conway;15

Jashaud Stewart, Jonesboro;15

Demarlon Rudolph, Dumas;14

*Andre Sparks, Springdale;14

Chance Goodwin, Mountain Pine;11

Brett Barbaree, Benton;10

Chris Haywood, Foreman;10

Slade Skeets, Charleston;9.5

Cole Shoemaker, CAC;9

Jordan Hanna, Greenwood;9

River Dean, Valley View;9

*Rodrick Clark, Helena-W. Helena;8

Zuriel Barton, Lamar;8

Jace Chacon, Mountain Pine;8

INTERCEPTIONS

NAME, SCHOOL TOT

Tyler Holmes, Mansfield;8

*Montay Parks, FS Northside;7

Clay James, Pul. Academy;7

Josiah Walpole, Mountain Pine;7

Zach Jarnagan, Gentry;7

Alex Ordonez, Magnet Cove;7

Michael Dunagan, Atkins;7

Cade Clark, Benton;6

Ethan Blocker, Hoxie;6

Matthew Cook, Cutter Morning Star;6

Nick Lewis, Vilonia;6

Caleb Gray, Russellville;6

Braden Oliver, Harding Academy;6

SCORING OFFENSE

SCHOOL GP PTS P/G

Pulaski Academy;10;568;56.8

Shiloh Christian;10;509;50.9

Harding Academy;10;501;50.1

LR Christian;10;495;49.5

Bryant;10;462;46.2

Camden HG;10;456;45.6

Clinton;10;451;45.1

Newport;10;449;44.9

Hoxie;10;445;44.5

Prescott;10;443;44.3

SCORING DEFENSE

SCHOOL GP PTS P/G

Foreman;10;70;7.0

Rison;10;75;7.5

Ozark;10;77;7.7

Valley View;10;92;9.2

Bryant;10;93;9.3

Shiloh Christian;10;108;10.8

Harrison;10;109;10.9

Gurdon;10;115;11.5

Mena;10;128;12.8

Dardanelle;10;133;13.3

Glen Rose;10;133;13.3

Sports on 11/15/2019