RUSHING

NAME, SCHOOL;ATT.;YDS;YPC;TD

Connor Baker, Pocahontas;283;2,211;7.8;41

Darryl Kattich, Cedarville;271;2,125;7.8;19

Josh Shepherd, Rogers;193;2,024;10.5;17

Dede Johnson, Searcy;246;1,974;8.0;21

Jaylen Hopson, Prescott;130;1,880;14.5;30

Cam Anderson, Marion;313;1,862;5.9;24

Jayvean Dyer-Jones, LR Christian;235;1,756;7.5;20

Da'Shawn Chairs, Elkins;202;1,621;8.0;30

Jalen Dupree, Malvern;229;1,607;7.0;18

Drew Vega, Dardanelle;204;1,540;7.5;20

Josh Ficklin, Bentonville;211;1,524;7.2;23

Landen Haas, Southside Batesville;183;1,524;8.3;20

Joe Himon, Pulaski Academy;134;1,511;11.3;27

Deray Williams, Magnolia;167;1,496;9.0;23

Randon Ray, Booneville;158;1,458;9.2;31

Jaishon Davis, Arkadelphia;185;1,453;7.9;30

Tevin Hughes, Lake Hamilton;199;1,420;7.1;22

Koby Bradley, Nettleton;179;1,401;7.8;21

Andrew Miller, Harding Academy;158;1,367;8.7;26

Sundquist Church, FS Northside;195;1,346;6.9;13

Boogie Carr, Conway;218;1,343;6.2;8

James Jointer, LR Parkview;185;1,309;7.1;16

Tyrance Marks, Foreman;101;1,300;6.8;10

Hunter Alexander, Bigelow;116;1,281;11.0;24

Tyrique Jones, Crossett;128;1,248;9.8;19

Ty Massey, FS Northside;181;1,237;6.8;17

Eli Craig, Rogers Heritage;182;1,236;6.8;15

Tyler Williams, CAC;200;1,233;6.2;18

Keithlin Brown, Bigelow;98;1,227;12.5;20

Justin Crutchmer, Lake Hamilton;122;1,223;10.0;14

Torrance Moore, North Little Rock;188;1,211;6.4;9

Tre Hopkins, Nashville;182;1,206;6.6;12

Cade Forrester, Hoxie;145;1,178;8.1;14

Hunter Talley, Siloam Springs;185;1,162;6.3;20

Kendrick Carey, Magnolia;64;1,152;18.0;15

Will Litton, Quitman;139;1,148;8.3;18

Shadarioius Plummer, El Dorado;130;1,109;8.5;19

Daryl Searcy, Joe T. Robinson;130;1,078;8.3;15

Jayden Fricks, Ashdown;163;1,075;6.6;13

Chris Gannaway, Bryant;151;1,051;6.9;13

Hayden Partain, Cedarville;177;1,045;5.9;9

Ammorrion Dempsey, Hope;97;1,035;10.7;12

Cooper Wilcox, Greenbrier;130;1,004;7.9;18

Landon Wright, Ozark;117;1,003;8.6;15

Eli Masingale, Ozark;97;1,002;10.3;14

Eli Wisdom, Shiloh Christian;98;958;9.8;17

PASSING

NAME, SCHOOL;COMP.;ATT.;YDS;TD

Charlie Fiser, Pulaski Academy;312;511;4,596;53

Bladen Fike, Fayetteville;249;388;3,620;41

Sharmon Rester, El Dorado;168;265;3,428;41

Austin Myers, Vilonia;232;332;3,291;45

Stran Smith, Benton;192;299;3,072;32

Rykar Acebo, Jonesboro;209;311;3,058;37

Martavius Thomas, Camden Fairview;166;247;3,046;32

Donovan Whitten, Arkadelphia;186;282;3,044;39

Hunter Houston, Greenwood;225;331;2,992;26

Jordan Mills, HS Lakeside;161;270;2,892;31

Luke Buchanan, Springdale Har-Ber;205;335;2,853;22

David Sorg, FS Southside;262;438;2,849;26

Jack Cleveland, Joe T. Robinson;135;193;2,558;29

Eli Wisdom, Shiloh Christian;154;245;2,551;34

Donovyn Omolo, Conway;196;326;2,520;26

Kade Smith, Harding Academy;188;270;2,488;23

Cooper Wilcox, Greenbrier;137;233;2,436;28

Carston Poole, Prescott;115;166;2,386;28

Zach Berkemeyer, Atkins;181;317;2,281;24

Mike Sharp, Rivercrest;189;277;2,251;25

Logan Plumlee, Harrison;149;259;2,242;25

Hunter Talley, Siloam Springs;160;301;2,225;17

Achillies Ringo, Mills;148;221;2,212;17

Joe Trusty, Alma;163;265;2,202;18

Noah Goodshield, Rogers;137;218;2,183;28

Jake Casey, Bentonville West;171;288;2,168;18

Grant Freeman, Cabot;127;248;2,148;26

Carson Burnett, Bryant;129;199;2,127;27

Malachi Gober, North Little Rock;170;314;2,042;25

Jaylon White, LR Parkview;125;186;2,035;19

Walker White, LR Christian;131;239;2,030;23

Ian Smith, Bismarck;138;247;2,021;21

Ethan Gunter, Nashville;165;291;2,002;13

RECEIVING

NAME, SCHOOL;REC;YDS;TD

Isaiah Sategna, Fayetteville;93;1,750;16

Conner Stacy, Alma;86;1,313;7

Braden Jay, Cabot;66;1,297;13

Cam Harris, Benton;60;1,285;15

Jaylin McKinney, Pulaski Academy;69;1,245;13

Peyton Hester, Hackett;65;1,227;21

Kavon Pointer, Jonesboro;76;1,202;17

Kannon Bartlett, Vilonia;57;1,190;16

Brandon Copeland, Camden Fairview;66;1,169;14

Peyton McKee, Springdale Har-Ber;92;1,156;8

Malachi Henry, Van Buren;60;1,152;14

Jackie Washington, El Dorado;52;1,140;15

Devin Roberts, Atkins;73;1,046;13

Chase Cross, HS Lakeside;42;1,032;9

Reid Miles, Searcy;46;1,031;13

Eli Cooper, LR Christian;51;1,023;12

Kamron Bibby, El Dorado;39;1,006;9

Aiden Kennon, Greenwood;60;988;7

Jamison Hinsley, Vilonia;70;948;12

Manny Smith, Conway;57;942;12

Brendan Lashley, Siloam Springs;64;918;7

Ty Durham, Bentonville West;55;901;8

Carter Bray, Melbourne;58;889;11

Mytorian Singleton, Bryant;50;889;6

Isaiah Jones, Nashville;65;866;5

Alex Loy, Arkadelphia;43;859;14

Jalen Blackburn, Fayetteville;62;854;9

Luke Brewer, Greenwood;65;850;8

Jackson Fox, Harding Academy;49;850;10

Joe Himon, Pulaski Academy;76;844;11

Michael Rainer, Rivercrest;62;844;11

Kayden Glenn, Hoxie;29;836;13

Deandra Burns, El Dorado;39;827;10

Braylon Bailey, Arkadelphia;44;826;8

Dylan Block, Harrison;47;818;12

Bo Bates, Bismarck;39;813;10

L.J. Robins, Greenwood;68;790;6

TACKLES

NAME, SCHOOL;TOT

Jason Patrick, Prescott;175

Will Litton, Quitman;155

Zimri Anderson, Searcy;153

Zach Medlin, Fort Smith Southside;146

Ashtyn Williams, LR Christian;146

Peyton Hester, Hackett;137

Preston Davis, LR Christian;137

Cain Simmons, Benton;135

Jace Benesch, Hoxie;130

Drake Boatright, Dardanelle;129

Travion Dickens, Prescott;129

Ross Haney, Springdale Har-Ber;129

Beau Wright, Benton;126

Braden Oliver, Searcy;123

Blake Brown, Nettleton;122

Kaden Henley, Shiloh Christian;121

Jaden Wells, Valley View;121

Drake Boatright, Dardanelle;117

Jace Baker, Cedarville;115

Keenan Sneed, Heber Springs;115

Tidorian Thompson, Prescott;115

Drake Riley, Hector;112

Denzel Watkins, Crossett;112

Blake Brown, Nettleton;111

Ethan Cash, Vilonia;110

Holt Chappell, LR Christian;110

Kyler Archer, Ozark;107

Eddie Collins, Dollarway;102

Malachi Cramer, Springdale Har-Ber;102

Ransom Merechaka, Charleston;101

INTERCEPTIONS

NAME, SCHOOL;TOT

Seth Brooks, Hoxie;7

Josh Cady, Pulaski Academy;7

Jackson Mullen, Baptist Prep;7

Landon Garrett, Camden Harmony Grove;7

Braden Efird, Bismarck;7

Tony Weeks, Bismarck;6

Jadin Collinet, Benton;6

Blake Hegwood, Pine Bluff;6

Devren Brown, Hot Springs;6

Kayden Glenn, Hoxie;6

Ryan McGaha, Harding Academy;6

Sikan Akpanudo, Harding Academy;5

Ra'shawn Bell, Prescott;5

Savion Hall, Southside Batesville;5

Kevin Heflin, Hector;5

Miguel Graham, Bryant;5

Eithan Milam, Quitman;5

Steven Weston, White Hall;5

Wyatt Hester, Hackett;5

Dylan McCormick, Ozark;5

Caleb Peters, Mena;5

Dakota Wilfong, Dardanelle;4

Seth Harper, Dardanelle;4

Courtney Crutchfield, Pine Bluff;4

Tyler Woolbright, Mansfield;4

Ammorrion Dempsey, Hope;4

Clay Burks, Rivercrest;4

Zay Wilson, Hot Springs;4

Dayton Sanders, Paragould;4

Dylan Barlow, Van Buren;4

Zach Holte, Greenland;4

Braylon Johnson, White Hall;4

Dyelon Caradine, Malvern;4

Jaxon Taylor, Fayetteville;4

Briveon Sample, Dollarway;4

Anton Pierce, Mills;4

Jace Benesch, Hoxie;4

Randon Ray, Booneville;4

Sam Sanders, Little Rock Catholic;4

Sam Bell, Gurdon;4

Jacaylon Zachery, Prescott;4

SCORING OFFENSE

SCHOOL;GP;PTS;P/G

Pulaski Academy;13;697;53.6

El Dorado;12;573;47.8

McGehee;13;599;46.1

Prescott;13;586;45.8

Shiloh Christian;13;590;45.4

Arkadelphia;13;562;43.2

Joe T. Robinson;13;556;42.8

Stuttgart;13;556;42.8

Booneville;14;589;42.1

Greenbrier;13;545;41.9

Harding Academy;13;534;41.1

Conway;12;490;40.8

Greenwood;12;489;40.8

Vilonia;11;448;40.7

Bryant;12;487;40.6

Clarendon;11;443;40.3

Camden Fairview;12;480;40.0

SCORING DEFENSE

SCHOOL;GP;PTS;P/G

Hoxie;11;94;8.5

Osceola;10;102;10.2

White Hall;13;157;12.1

Shiloh Christian;13;159;12.2

Wynne;12;148;12.3

McGehee;13;162;12.5

Bigelow;12;153;12.8

Des Arc;13;167;12.8

Nettleton;12;154;12.8

Bryant;12;155;12.9

Prescott;13;171;13.2

Clarendon;11;147;13.4

Booneville;14;193;13.8

Harding Academy;13;165;13.8

Charleston;11;161;14.6

Valley View;11;169;15.3

