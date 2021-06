Henderson names students to its Dean's List, honor roll

Henderson State University at Arkadelphia named students to its Dean's List and honor roll for the spring 2021 semester, including area students.

To be named to the Dean's List, a student must have achieved a 4.0 grade-point average for the entire semester. To make the honor roll, a student must have received at least a 3.5 grade-point average for the semester.

Southeast Arkansas students include:

• DeWitt -- Dean's List undergrad: Emily G. Golden.

• Fordyce -- Dean's List undergrad: Zade M. Edwards, Klayton R. White; Honors list undergrad: Ketric Sledge.

• Kingsland -- Honors list undergrad: Abbie D. Childress, Jonathan L. Spencer, Abby M. Trammell.

• Leola -- Honors list undergrad: Karis E. Sullivant.

• McGehee -- Dean's List undergrad: Brianna J. Everett.

• Monticello -- Dean's List undergrad: Kennedi M. Christian, Ally J. Hughes; Honors list undergrad: Morgan L. Cassels, A'Dejah C. Williams.

• Pine Bluff -- Dean's List grad: Emily J. Blanton, Jada O. Jones; Dean's List undergrad: Madison B. Rushing; Honors list grad: Janice M. Jones; Honors list undergrad: Donovan K. Lee.

• Poyen -- Honors list undergrad: Alexandra X. Carter.

• Prattsville -- Dean's List grad: Heather A. Arnold; Dean's List undergrad: Bethany C. Paxton; Honors list undergrad: Caitlyn L. Burke.

• Redfield -- Honors list undergrad: Anna E. Helms.

• Rison -- Dean's List grad: Blakelee A. Hyatt; Honors list undergrad: Caitlyn R. Courtney.

• Sheridan -- Dean's List grad: Lindsay N. Rich, Kristen H. Turner; Dean's List undergrad: Courtney M. Allen, Kelly A. Foret, Aidan S. Lucas; Honors list grad: Harlee A. Pennington; Honors list undergrad: Clark W. Denney, Cassidy G. Henry, Katelyn P. Hobson, Katelyn M. Kester, Madison A. McElroy, Cason D. McGarrah, Jacob T. Palmer, Brady N. Quick, Lauren G. Whitehead.

• Sparkman -- Dean's List undergrad: Lunden A. Cotton, Taylor L. Nix; Honors list grad: Sarah N. McMullen.

• Star City -- Honors list undergrad: Garret A. Walls.

• Stuttgart -- Dean's List grad: Alexis D. Wilson; Honors list undergrad: Bennett G. Wilson.

• White Hall -- Dean's List undergrad: Caleb T. Anderson; Honors list undergrad: Bailey E. Harris.

• Wilmar -- Dean's List undergrad: Christine K. Bostian.