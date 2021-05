NASCAR Gander Outdoors Truck Toyota Tundra 225 Results

NASCAR Gander Outdoors Truck Series

Toyota Tundra 225 results

At Circuits of the Americas

Austin, Texas

Lap length: 3.41 miles

(Start position in parentheses)

(5) Todd Gilliland, Ford, 41 laps (2) Kaz Grala, Chevrolet, 41 (1) Tyler Ankrum, Chevrolet, 41 (23) Grant Enfinger, Chevrolet, 41 (3) Sheldon Creed, Chevrolet, 41 (21) Sam Mayer, Chevrolet, 41 (17) Carson Hocevar, Chevrolet, 41 (15) Zane Smith, Chevrolet, 41 (9) Austin Hill, Toyota, 41 (11) Ben Rhodes, Toyota, 41 (26) Paul Menard, Toyota, 41 (6) John H. Nemechek, Toyota, 41 (13) Parker Kligerman, Chevrolet, 41 (28) Hailie Deegan, Ford, 41 (4) Matt Crafton, Toyota, 41 (29) Austin Wayne Self, Chevrolet, 41 (16) Stewart Friesen, Toyota, 41 (8) Parker Chase, Toyota, 41 (24) Camden Murphy, Toyota, 41 (12) Ryan Truex, Chevrolet, 41 (19) Derek Kraus, Toyota, 41 (27) Johnny Sauter, Toyota, 41 (32) Lawless Alan, Toyota, 41 (22) Timmy Hill, Chevrolet, 41 (30) Tate Fogleman, Chevrolet, 41 (14) Bayley Currey, Chevrolet, 41 (31) Chase Purdy, Chevrolet, 41 (33) Jack Wood, Chevrolet, 41 (25) Michele Abbate, Toyota, 41 (34) Cory Roper, Ford, 41 (36) Tanner Gray, Ford, 40 (18) Timothy Peters, Chevrolet, 40 (20) Chandler Smith, Toyota, 39 (35) Roger Reuse, Chevrolet, 38 (10) Christian Eckes, Toyota, suspension, 36 (7) Cameron Lawrence, Chevrolet, 34

Race Statistics

Average Speed of Race Winner 70.793 mph.

Time of Race 1 hour, 58 minutes, 30 seconds.

Margin of Victory 7.941 seconds.

Caution Flags 2 for 2 laps.

Lead Changes 8 among 6 drivers.

Lap Leaders T.Ankrum 0; K.Grala 1-11; T.Gilliland 12-13; S.Creed 14-23; B.Rhodes 24-26; M.Crafton 27; S.Creed 28-31; T.Ankrum 32-35; T.Gilliland 36-41

Wins J.Nemechek, 2; B.Rhodes, 2; S.Creed, 1; T.Gilliland, 1.

Top 16 in Points 1. J.Nemechek, 396; 2. B.Rhodes, 365; 3. S.Creed, 327; 4. A.Hill, 303; 5. T.Gilliland, 288; 6. M.Crafton, 285; 7. G.Enfinger, 266; 8. Z.Smith, 259; 9. S.Friesen, 257; 10. C.Hocevar, 225; 11. J.Sauter, 215; 12. A.Self, 199; 13. C.Smith, 180; 14. T.Ankrum, 178; 15. H.Deegan, 154; 16. R.Lessard, 150.