Real estate transactions

HCB, LLLP., to Davus/Gilmore Realty, LLC., L67R, Campbell, $2,950,000.

Shelter Mutual Insurance Company to Technology Drive, LLC L9, Corporate Hill Phase IV, $2,800,000.

AARAV Development, LLC., to Saxion Enterprises, LLC., 315 E. Sixth St., Little Rock. Ls10-12 B41, Original City Of Little Rock. $2,700,000.

Splash Maumelle EOL, LLC., to Stiefvater Orchards, LP Lot C-1B, Maumelle Town Center, $1,829,268.

Bristol Manor Townhomes, LLC., to Trapp Real Estate Florida, LLC; LAC Holdings, LLC., 101 Ellis Drive, Little Rock. L1, Bristol Replat- Santa Fe Park, $1,292,000.

Ranch Properties, Inc to Smooth Opportunities, LLC., Tract H, The Ranch, $1,216,800.

Kreth Investments, LLC to Rodney Parham Building Company, LLC., L1-G, Pleasant Valley Place Commercial, $866,666.

Ruozhou Fan; Yaran Wen to William A. Parker, 67 Falstone Drive, Little Rock. L28 B136, Chenal Valley, $789,000.

Ronnie Darrel Russell; Julie Ann Russell to Bo McNeill; Jamie McNeill, 121 Falata Circle, Little Rock. Lot D-12 B13, Chenal Valley, $753,500.

Crata L. Castleberry; David L. McCullough to Caroline S. Miles; Joseph Blake Byrd, 5336 N. Grandview St., Little Rock. Ls27-28, Grandview, $750,000.

OU812, LLC., to Meadows Edge Properties, LLC.; The Pink Pearl, LLC., 4815 N. Cedar, North Little Rock. Lots A1, A2, A3, A4, A5, A6 & A7, Parkridge Annex Replat; L49 B64, Park Hill NLR, $725,000.

Jonathan Hopkins; Nicole Hopkins to Christopher Waltz; Sarah Ligon, L15 B15, Pleasant Valley, $700,000.

Byron McKimmey; Marilyn McKimmey to Michael Lee Wilson; Carole Jeanean Wilson, 238 Skyline Drive, North Little Rock. Ls7RA, 7RB & 7RC B107, Park Hill NLR Replat; Pt NW NE 26-2N-12W, $700,000.

Don A. Tilton; Don A. Tilton Revocable Trust to Eric Stringham, 23 Rubra Court, Little Rock. Lot A-11 B13, Chenal Valley, $639,900.

Brian Scott Gower; Kimberly A. Gower to Sylvester Jackson, III; Ashia Jackson, 3118 Woodsgate Drive, Little Rock. L1 B9, Woodlands Edge, $590,000.

Edie R. Ervin to Susanna Moore Moldoveanu; Tudor Moldoveanu, 161 Pleasant Valley Drive, Little Rock. L22 B33, Pleasant Valley, $559,000.

Caroline Scotta Miles; Caroline Scotta Miles Revocable Trust to Jordan Lare Beard; Lara E. Beard, 19 Glenleigh Drive, Little Rock. L28, Robinwood Valley Phase I, $551,500.

Kellie Dawn Wall; Stephen Wall to Andrew Martin; Holly A. Martin, 9920 Panther Mountain Road, North Little Rock. L19, Panther Mountain Estates, $550,000.

M. Ellibee; Susan Ball; Ellibee/Ball Living Trust to Christian Kardas; Susannah Kardas, 1224 N. Polk St., Little Rock. Ls1-2 B3, Hollenberg, $501,000.

Phyllis A. Storthz to Jerry E. Hall; Monica C Hall; The Hall Family Revocable Trust, Pt SE SW 20-2N-14W, $500,000.

Christopher M. Wewers; Debra L. Wewers to Richard Vu; Thi K Lee, 820 Wildcreek Circle, Little Rock. L15 B8, Wildwood Place, $496,000.

Ashton Turpin to Randy Cleland; Laura Cleland, 14212 Orleans Drive, Little Rock. L339, St Charles, $475,000.

James Dolenga to John Ivicevic, 3017 Parkway Drive, North Little Rock. L2R-B, Scott's Replat- James Bona, $464,000.

Daniel C Sabatelli, III; Sarah Sabatelli to Caroline Crocker, 112 Midland St., Little Rock. L16 B13, Midland Hills, $450,000.

Jock Cobb; Jo Cobb to Mark Schlesinger; Scott Schlesinger, 1 Chenal Woods Drive, Condo 111, Little Rock. Unit 111 Bldg 100, Chenal Woods HPR, $450,000.

Reid Robinson; Estate Of Mary Kay Robinson to Rhonda Harrington, Apt 2, Westriver Townhouses, HPR Replat- Cedar Hill Terrace, $450,000.

Somers Avenue Church Of Christ, Inc to Copper And Kind, LLC., 51101 McClanahan Drive, North Little Rock. L11 B4, Somers Commercial Park, $440,000.

Anna H. Coleman to Claire Vines, 6925 Rockwood Road, Little Rock. L259, Kingwood Place, $435,000.

Tammy Lea Anderson Parker to Rodney Parham Building Company, LLC L1-G, Pleasant Valley Place Commercial, $433,333.

Candice Yvonne Akins; Jason E. Akins to Richard S. Cooper; Janene Martin; Richard Cooper And Janene Martin Joint Revocable Trust, 50 Clervaux Drive, Little Rock. L1 B71, Chenal Valley, $420,000.

Kevin Driver Builder, LLC., to Geoffrey S. Gough; Jennifer Lynn Gough, 24 Fletcher Ridge Circle, Little Rock. L12 B2, Fletcher Valley, $415,900.

David Welsh; Rebecca Welsh to Jeremy Oglesby; Kristin Oglesby, 122 Seminole Lane, Maumelle. L33, Osage Terrace Phase I-C, $401,500.

Charles William Kinslow, III; Dona Horne Kinslow; Charles And Dona Kinslow Joint Revocable Trust to Jack C. Whitley; Sandra G Whitley, L32 B20, Chenal Valley, $401,000.

Tommie Kelly; Tommie K. Lee to James Ples Spradley; Patricia Susan Spradley, 513 N. Cedar St., Little Rock. L13 B2, Pulaski Heights, $400,000.

Jordan Lare Beard; Lara E Beard to Shores-Johnson Family Trust, L495, Kingwood Place, $377,000.

Jennifer Booth; Carolyn J. Tedder Living Trust to FILU, LLC., L12 B74, Chenal Valley, $372,500.

Ann Carol Dunn; Ann Carol Dunn Irrevocable Trust; Ollie Orr (dec'd); Ollie Jean Orr Irrevocable Trust to Tran To; Tam Nguyen, L239, The Country Club Of Arkansas, $372,000.

Robert Samuel Stout; Bradley Todd Stout; Zachary Tyler Seaton; Bernadette Stout; Leigha Renee Stout to Victor Manuel Pulido; Pulido Trust, Pt NE NW 26-4N-11W, $365,000.

Andrew Martin; Holly A. Martin to Ted Trygve Meditz; Moana Michiko, Joyce Meditz, 112 Bayonne Cove, Maumelle. L810R, The Country Club Of Arkansas, $365,000.

Old South Investment Properties, LLC, to Couch Holdings, LLC, 2221 Wentwood Valley Drive, Apts. 14, 31, 33 & 50, Little Rock. Units 14, 31, 44 & 50, Wentwood Valley Townhomes, HPR, $365,000.

Gwen D. Williams to Shirkant/Shrikant Tamhane, 1219 Loyola Drive, Little Rock. L267, St Charles, $350,000.

Deere Construction, LLC., to Brandi K Gause; Andrew L. Gause, Jr., 9872 Oak Forest Lane, Sherwood. L36, Millers Glen Phase 6, $340,000.

Gene Daily; The Daily Living Tryst to Kevin Grace, 134 Fountainbleau Drive, Maumelle. L682R, The Country Club Of Arkansas, $340,000.

Prestige Homes & More, LLC., to Shanetta Monique Stewart; Ezra McClinton, Jr., 12 Ponca St., Sherwood. L453, Indianhead Lake Estates Section C, $335,900.

Deere Construction, LLC., to Roger Peskar; Debra Peskar, L33, Millers Glen Phase 6, $312,000.

John W Joyner; Rebekah T. Joyner to Jeff A. Maher, 6 Spring Drive, Maumelle. L139, Edgewater Phase II $312,000 3/21/22

William Dan Sessoms; Nancy H. Sessoms; Sessoms Living Trust; William Sessoms to Jeremy Adam Clements; Sarah J. Clements, 4525 Dawson Drive, North Little Rock. L11 B4, Lakewood Northeast, $310,500.

Benjamin Williams; Emily Williams to McKenzie L Raub, 2312 N. McKinley St., Little Rock. L63, Westover Hills, $310,000.

Courtney Jin Fraval; Pierre Maurice Fraval to Angela Marie Ruggiero, 2003 Cherrybend Drive, Little Rock. L4 B6, Cherry Creek, $300,000.

Daniel Glenn McElderry, II; Natasha Jo McElderry; McElderry Living Trust; Jonathan D. Lodge to Irwin Cantrell Properties, LLC Ls9-12, Week's- Original City Of Little Rock, $300,000.

Jacob Wesley Baden to Landon H. Turner, 3118 Hazy Ridge Court, Little Rock. L154, Echo Valley 2nd, $300,000.

Geoffrey Steven Gough; Jennifer Lynn Gough to Brittany Straw, 34 Hanna Loop, Maumelle. L12, Canahan Village $298,000.

Jerry D. Stephens; Wanda J. Stephens to James Lawrence Molzen; Kerri Elizabeth Molzen, 6 Poinsette Cove, Maumelle. L240, Edgewater Phase II, $291,000.

Douglas S. Minton; Eva M. Minton to James Vail Trevathan, L908, St Charles, $285,000.

Frances Nadine Garrett; Vicki Lynn Henley; Frances Nadine Garrett Living Trust to Site Development Services, Inc., 15422 Hartford St., Little Rock. L254, Capitol Lake Estates Phase 1B, $285,000.

Caleb Eckart; Leah Eckart to Series A Of The Oak Bay Winlock, LLC., L12 B5, Stonehill Phase IV, $284,900.

Griffin Sloves to Nicholas Ian McIntosh; Le Cao McIntosh; The McIntosh Family Trust, 1805 Sanford Drive, Little Rock. L30, Sanford Phase 1 & 2, $282,000.

Warren William Martin; Steve Thomas Scoggins to Emily Jane Beaty, 2119 Scott St., Little Rock. L5 B418, DuVal/DuVall, $275,000.

City Of North Little Rock to Shoreline At Rockwater, LLC., Pt SW 34-2N-12W, $270,000.

Jerome McDaniel; Jermome Bernard McDaniel; Whitney Nicole McDaniel to Lekenya Robinson, 1218 Windsor Court, Jacksonville. L13, Jamestown Phase 2, $265,000.

Randall Blake Beamon; Kristy Michelle Beamon to Alma Brown; Tabitha Henderson, 2 Ouachita Cove, Maumelle. L180, Edgewater Phase II, $262,000.

MK Rentals, LLC to Christin Hayes; Michael David Hayes, 12202 Pleasant Forest Drive, Little Rock. L33, Pleasant Forest Phase I, $255,000.

Frank M. Stivers; Rosie M. Stivers to Jacob Persson; Chelsea Persson, 6407 Swagerty Drive, Jacksonville. Pt N/2 NE 4-3N-11W (Ls70-71, Lake Farm Annex Unrecorded), $255,000.

John B. Wayne; Gwendolyn W. Wyane (dec'd) to Barry E. Wood; Susan B Wood, L101, Pebble Beach Woods $249,000.

Michael S. Leggett; Victoria H. Leggett to Mark Bennett; Patti Bennett, L462, Pleasantree 1st, $245,126.

Abaco International Group, LLC., to BSFR III Owner I, LLC., 15 Brickton Place, Little Rock. L15 & L11 B1, Brickton, $245,000.

Deanna M. Sullivan to Jess W. Patterson; Candis Patterson, L15 B34, Indian Hills, $245,000.

Norma Gayle Orell to Colleen Vincent Cline, L81 B1, Woodruff Creek, $240,000.

Waterview Estates Phase III, LLC., to Eric Searls, Pt W/2 NW SE 4-2N-14W, $240,000.

Quitney Felps to Brandon Bullock; Tiffany Bullock, 47 Thornhill Drive, Sherwood. L11 B4, Oakbrooke Phase II, $235,000.

Trent Allen Carter to Rachael Johnson, 108 Vienne Place, Maumelle. L1414, Montmartre- The Country Club Of Arkansas, PRD Phase 21A, $235,000.

Brockinton-Herring Properties, LLC., to Jessica Herring, 816 Hall Drive, Little Rock. L17, Hall Plaza, $235,000.

Earlynn Welsh; Lynn Welsh to Marlin Green; Lisa Ann Green, 129 Davis St., North Little Rock. Tract/Plot A, Davis Tract No.2, $234,000.

Joshua M. Shaudys; Summer Shaudys to Matthew Manges, 219 Rosetta St., Little Rock. L15 B3, CS Stifft, $230,000.

Brett N. Smith; Jacqueline J. Smith to Catherine Trower; Linwood R. Trower, 5209 Stratford Road, North Little Rock. L17 B27, Lakewood, $228,000.

Danny Naegle; Donna Naegle to Abraham Vierthaler, 805 N. Coolidge St., Little Rock. L8 B17, Success, $225,000.

Pauline Michael to HBH Builders, Inc., 6808 Hawthorne Road, Little Rock. L26 B1, Hollywood, $225,000.

Michael W Pinkerton to Justin Tipton; Kimberly Tipton, 2501 Grist Mill Road, Little Rock. L341, Ludington Heights, $224,900.

Whitney Christine Hicks; Bryan Reifeiss to Grace Realty, LLC., Ls5-6 B2, CR Schaer; Ls43-44, Parkdale, $220,000.

Monique Yarnell; Pinnacle Revocable Trust to Neal Lynn Wimberley, 2805 Foxcroft Road, Unit 601, Little Rock. Unit 601, Foxcroft Square HPR, $215,000.

Michael D. Hayes; Christin Hayues to Corey R. Curran, 1801 Shumate Drive, Little Rock. L37, Marlowe Manor Phase I, $212,000.

Colleen K. Carr; Joseph Bailey to Douglas Edward Beck; Vanessa Darlene Beck, 211 Turkey Trot Court, Jacksonville. L86, Northlake Phase II, $203,500.

Kevin Miller to Bradley Goodhart; Cassie Goodhart, 5906 Karen Drive, North Little Rock. L12, Lone Pine, $200,000.

Melissa A Duncan; Brian Duncan to John Bozarth; Mary Bozarth, 1104 Country Club Road, Sherwood. L2 B2, Queensbrook, $197,900.

Rausch Coleman Homes Little Rock, LLC to Earl Green, 35 Laney Loop, Little Rock. L6, Stagecoach Meadows, $195,965.

Rausch Coleman Homes Little Rock, LLC to Kelsey Walker, 16 Big Bend Drive, Little Rock. L107 B1, The Parks At Mann Road, $193,900.

Rhonda R. Poe; Walter H. Poe to Chappell Landscape Design, LLC., 8519 Ferndale Cutoff, Little Rock. Pt SE NW 17-2N-14W, $189,000.

Linda Kay Sneed; Sneed Family Irrevocable Trust to Barton L. Gregory, Pt W/2 NE & Pt NW SE 19-4N-10W, $189,000.

Rausch Coleman Homes Little Rock, LLC., to ESA Homes, Inc., L28, Stagecoach Meadows, $187,390.

Anthony Bucolo; Ellen Bucolo to Ryan Morrow; Rachel Morrow, 207 Vigne Lane, Little Rock. L26 B83, Chenal Valley, $185,000.

Potlatch Deltic Real Estate, LLC to Christopher B. Ewing; Sheryl M Ewing, L52 B113, Chenal Valley- Orle Neighborhood Phase 2, $183,000.

Jennifer R. Rochlitz; Blaine Rochlitz to Xavier McGill; Stephanie McGill, 113 Silverbrook Drive, Sherwood. L7 B4, Sherwood North, $182,000.

David C. Hesselbein; Charles H. Hesselbein to Madeline Laverne Neubauer, 105 N. Monroe St., Little Rock. L15 B5, Elmhurst, $181,000.

Rausch Coleman Homes Little Rock, LLC., to Calvi, LLC., L110 B1, The Parks At Mann Road, $180,775.

Kaith A. Cremeens to SFR3-060, LLC., 3 Pleasant Place Circle, Little Rock. L24, Hall Plaza, $180,000.

Rausch Coleman Homes Little Rock, LLC., to Anil B. Gupta; Ashwini A. Gupta; Gupta Family Trust, L204 B2, The Parks At Mann Road, $179,340.

Rausch Coleman Homes Little Rock, LLC., to Janis Mezel, 22 Big Bend Drive, Little Rock. L209 B2, The Parks At Mann Road, $179,140.

Brandon Bullock; Tiffany N Bullock to Jesse James Alvarado, 2917 Jadestone Drive, Sherwood. L103, Sandalwood Phase II, $175,000.

Lauren R Voegele; Lauren R. Hicks; Jacob T. Voegele to Rudolph Valle; Billie J Valle, 2810 General Samuels Road, Jacksonville. L6, Woodland Hills Phase I, $175,000.

PDA Realty Advisors, LLC., to Charlene J Johnson, 1201 Florida Ave., Little Rock. L5 B4, Success, $175,000.

GLL Properties, LLC., to VBKH, LLC., L3 B7, Boulevard Terrace Annex No.1; L7 B3, Hyde Park; L3 B6, Boulevard Terrace Annex No.1, $175,000.

James A. Penney, Jr.; Barbara L. Penney; James Penney And Barbara Penney Revocable Trust to Chad Stewart, 1205 West 52nd St., North Little Rock. L2R, Grandview Place Replat, $174,100.

Irene A. Rauber; Irene Adizas Rauber to Sherry L. Southern; Amanda L Ochs, Pt NE SE 1-4N-11W, $170,000.

Andy C. Smith; Tracy S Smith to Christian Bergeaux, 1204 Lee Mac Drive, Jacksonville. L2, Lemac, $168,000.

PotlatchDeltic Real Estate, LLC., to Srikanth Kothakanti; Priyanka Kothakanti, L23 B113, Chenal Valley- Orle Neighborhood Phase 2, $168,000.

Bart T Land; Andrea Land to Mikayla Land; Heath Land, 4422 Arlington Drive, North Little Rock. L7 B19, Lakewood, $166,000.

Kyle M. Moore to Aubrey M Huggins, 402 May Ave., Sherwood. L2 B4, Ridglea, $165,000.

Hunt Property Management, LLC., to Todd M Venable; Melanie Venable, 5032 Lakeview Road, North Little Rock. L28 B208, Park Hill NLR, $160,000.

Matthew Chastain to Garrison Chase Gravett, 8 Mohave St., Sherwood. L198, Indianhead Lake Estates Section B Replat 2, $159,000.

Elanor L. Loyd; The Elanor L. Loyd Revocable Trust to Carlos A. Hernandez; Griselda Hernandez, 115 Seneca Place, Jacksonville. L14 B4, Northwood Acres, $158,000.

Lakeview West, LLC to Jacob Riley McLemore; Randi Lauren Ferguson, Tract D, Lakeview West Unrecorded, $150,000.

Gene Daily; Daily Living Trust to Marian G Daily, 132 Orleans Drive, Maumelle. L740RRR, The Country Club Of Arkansas, $150,000.

Karen A. Hughes; Karen Hughes 2014 Management Trust to Steven J. Hughes, Apt. 50, Kingsbridge Townhomes HPR 5, $150,000.

Lakeview West, LLC to Brock Ferguson, Inc L13, Lakeview West, $150,000.

Lakeview West, LLC to Brock Ferguson, Inc L14, Lakeview West, $150,000.

Gerardo Guzman; Andrea Guzman to AR Filter Properties, LLC., 3805 MacArthur Drive, North Little Rock. Pt SW NW 22-2N-12W, $150,000.