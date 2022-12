LIVE MUSIC IN ARKANSAS: Sad Daddy will welcome new year in Little Rock

Sad Daddy, made up of Joe Sundell on banjo; Rebecca Patek on fiddle; Brian Martin on guitar; and Melissa Carper on acoustic bass, perform Friday at Whittington Place in Hot Springs but travel back to Little Rock for a New Year’s Eve show at White Water Tavern. (Special to the Democrat-Gazette)

■ ■ ■ TODAY ■ ■ ■ LITTLE ROCK ◼️ Sullivan's Steakhouse, 17707 Chenal Parkway; (501) 817-3971; sullivanssteakhouse.com 6-9 p.m.: The Ken Wiley Trio ◼️ Willy D's, 322 President Clinton Ave.; (501) 244-9550; willydspianobar.com 8 p.m.: Matteo Ellis, Pamela Hopkins, Johnny Fritts BENTON ◼️ Valhalla, 226 W. South St.; (501) 316-4082; valhallabenton.com 6-9 p.m.: Leta Joyner CABOT ◼️ Jay's Sandbar, 7607 John Harden Drive; (501) 690-0919 7 p.m.: Steve Boyster EUREKA SPRINGS ◼️ Gravel Bar at Wanderoo Lodge, 216 W. Van Buren; (479) 363-6755; wanderoolodge.com 5 p.m.: Los Roscoes HOT SPRINGS ◼️ Jose's Mexican Grill & Cantina, 5361 Central Ave.; (501) 525-9797; josesmexicangrill.com 6-9 p.m.: Jacob Flores TEXARKANA ◼️ Fat Jack's Oyster and Sports Bar, 3324 State Line Ave.; (870) 774-5225 8 p.m.: Chance Rains ■ ■ ■ FRIDAY ■ ■ ■ LITTLE ROCK ◼️ Fassler Hall, 311 E. Capitol Ave.; (501) 246-4757 7 p.m.: Christine DeMeo ◼️ JJ's Grill, 12111 W. Markham St.; (501) 414-0848; jjsgrill.com 8:30-11:30 p.m.: Sycamore ◼️ Midtown Billiards, 1316 Main St.; (501) 372-9990 1:30 a.m.: GMG Band II ◼️ Rev Room, 300 President Clinton Ave.; (501) 398-1323; revroom.com 9:30 p.m.: Tragikly White ($20 advance, $25 day of show) ◼️ South on Main, 1304 Main St.; (501) 244-9660; southonmain.com 8-10 p.m.: Jason Lee Hale & The Personal Space Invaders ◼️ Stickyz Rock 'n' Roll Chicken Shack, 107 River Market Ave.; (501) 372-7707; stickyz.com 8-11:45 p.m.: Mojo Depot ($6-$36) ◼️ Sullivan's Steakhouse 6-9 p.m.: Ed Smith Trio ◼️ White Water Tavern, 2500 W. Seventh St.; (501) 375-8400; whitewatertavern.com 8:30 p.m.: Joshua Asante, Blcvck Spvde, Yuni Wa ($10) [RELATED: Hear Asante's new album at White Water] ◼️ Willy D's 8 p.m.: Matteo Ellis, David Rasico, Pamela Hopkins, Johnny Fritts NORTH LITTLE ROCK ◼️ Four Quarter Bar, 415 Main St.; (501) 313-4704; fourquarterbar.com 9 p.m.: Moon Mane, Hummin Bird, Symptoms, Lipstick Stains CONWAY ◼️ JJ's Grill, 1010 Main St.; (501) 336-0100; jjsgrill.com 8:30-11:30 p.m.: Maximum Overdrive ◼️ Kings Live Music, 1020 Front St.; (501) 205-8512; kingslivemusic.com 8-11:30 p.m.: R@andom ($5) ◼️ TC's Midtown Grill, 1611 E. Oak St., Suite 19; (501) 205-0576 9 p.m.-1 a.m.: Huckleberry Jam, Jon Bailey, Big Shane Thornton EUREKA SPRINGS ◼️ Gravel Bar at Wanderoo Lodge 7 p.m.: Buddy Shute & Mark McGee FAYETTEVILLE ◼️ George's Majestic Lounge, 519 W. Dickson St.; (479) 527-6618; georgesmajesticlounge.com 6 p.m.: Leah & The Mojo Dr's ($8) 9:30 p.m.: Arkansauce, with Mighty Pines ($20-$70) HOT SPRINGS ◼️ The Big Chill, 910 Higdon Ferry Road; (501) 624-5185; chillhotsprings.com 9 p.m.: John Calvin Brewer Band ◼️ Pop's Lounge at Oaklawn Racing Casino Resort, 2705 Central Ave.; (501) 363-4784; oaklawn.com 9 p.m.-1 a.m.: Parker Francis Band ◼️ Splash Wine Bar, 325 Ouachita Ave; (501) 701-4544; splashwinebar.com 7:30-11 p.m.: Amber Violet ◼️ Whittington Place, 301 Whittington Place; (512) 699-2331; whittingtonplace.com 7-9 p.m.: Sad Daddy ($15 advance, $20 day of show) HOT SPRINGS VILLAGE ◼️ The Beehive, 220 Minorca Road; (501) 777-8176; beehivehsv.com 7-9 p.m.: Nate Turner MAGNOLIA ◼️ Mulekick, 2158 N. Jackson; (870) 562-2800; mulekickmag.com 7-10 p.m.: Blackstrap ■ ■ ■ SATURDAY ■ ■ ■ LITTLE ROCK ◼️ Cannibal and Craft, 307 President Clinton Ave.; (501) 414-8870; cannibalandcraftlr.com 8:30 p.m.: SYNRG, DJ Dooley ◼️ Charlee's Good Time Drinkery, 500 President Clinton Ave., Suite 105; (501) 747-1246 9 p.m.: Jeff Coleman and The Feeders ◼️ Dugan's Pub, 401 E. Third St.; (501) 244-0542 9 p.m.: Secondhand Cannons ◼️ The Hall, 721 W. Ninth St.; (501) 406-1364; littlerockhall.com 10:30 p.m.: Mustache the Band ($20-$40) ◼️ Hibernia Irish Tavern, 9700 N. Rodney Parham Road; (501) 246-4340; hiberniairishtavern.com 9 p.m.: The Arkadelics 10:30 p.m.: The Gene Reid Band ◼️ JJ's Grill 8 p.m.: DJ Swift720 ◼️ River Bottom Winery, 13810 Combee Lane (Roland); (501) 519-5666; bobrookfarms.com 3-5 p.m.: Nick Flora ◼️ South on Main 4-6 p.m.: Rodney Block Collective 7 p.m.: Rodney Block Collective ($75) ◼️ Stickyz Rock 'n' Roll Chicken Shack 9:30-11:45 p.m. The Big Dam Horns ($20-$150) ◼️ Sullivan's Steakhouse 6-9 p.m.: The Ken Wiley Trio ◼️ White Water Tavern 9 p.m.: Sad Daddy ($20) ◼️ Willy D's 8 p.m.: Matteo Ellis, David Rasico, Pamela Hopkins, Johnny Fritts NORTH LITTLE ROCK ◼️ Cregeen's Irish Pub, 301 Main St.; (501) 972-9200 9:30 p.m.-12:30 a.m.: The Steve Crump Band ◼️ Four Quarter Bar 9:30 p.m.: Rachel Ammons' No Man Band ($15 advance/$20 day of show) ◼️ Simmons Bank Arena, 1 Simmons Bank Arena Drive; (501) 340-5660 8 p.m.: Parker McCollum, with Flatland Cavalry, William Beckmann ($19-$99) SHERWOOD ◼️ Area 51, 6511 Warden Road; (501) 835-5510 8 p.m.-1 a.m.: Munkythumb, Crossing Acheron, Klaun VI ($5) ◼️ Moose Lodge, 4000 E. Kiehl Ave.; (501) 835-1200 8 p.m.-12:15 a.m.: Boots Bailey & The Boys ($10) BEARDEN ◼️ Uncle Ken's Shack, 194 Ouachita Road 273; (870) 687-2071 8 p.m.: Vintage Band BENTON ◼️ Access Control Devices, 403 N. Main St.; (800) 990-2234 8 p.m.-12 a.m.: Zac Dunlap Band CABOT ◼️ Censored Monkey, 7619 John Harden Drive; (501) 241-0921 9 p.m.: Stagefright CALICO ROCK ◼️ Juniper's Back Door, 131 Main St.; (870) 916-2220 8 p.m.-12 a.m.: David Blankenship & Chuck Hughes CONWAY ◼️ JJ's Grill 8:30-11:30 p.m.: Jack Fancy ◼️ Kings Live Music 9 p.m.: Hayefield ($5) DARDANELLE ◼️ Front Street Grill, 115 S. Front St.; (479) 229-4458 5 p.m.: Dirty Lindsey, The Ryan Harmon Band EUREKA SPRINGS ◼️ 1886 Crescent Hotel & Spa, 75 Prospect Ave.; (855) 725-5720 10 p.m.: Annie and the Fur Trappers ($50 per person or $85 per couple) ◼️ Gravel Bar at Wanderoo Lodge 7 p.m.: Skye Pollard & Family Holler FAIRFIELD BAY ◼️ Fairfield Bay Conference & Visitor Center, 110 Lost Creek Parkway; (501) 884-4202 8 p.m.: Midnight Express ($50) FAYETTEVILLE ◼️ George's Majestic Lounge 6 p.m.: Full House ($15-$150) 9:30 p.m.: Arkansauce, with Sicard Hollow ($20-$70) HOT SPRINGS ◼️ Arlington Resort Hotel & Spa, 239 Central Ave.; (501) 623-7771; arlingtonhotel.com 7:30 p.m.-12:30 a.m.: Stardust Big Band – Crystal Ballroom 8:30 p.m.-1 a.m.: Just Sayin' – Conference Center ◼️ The Big Chill 9 p.m.: John Calvin Brewer Band ◼️ The Blitzed Pig Bar and Grill, 4330 Central Ave., Suite A; (501) 525-1616 7-11 p.m.: Bree Rose & Noah Donoho ◼️ Boogies Bar & Grill, 1010 E. Grand Ave.; (501) 624-5455 6 p.m.-5 a.m.: Brass Tacks ◼️ Central Cabaret & Nightclub, 1008 Central Theater; (501) 627-4075; centraltheatrehs.com 7 p.m.: Foul Play Cabaret, Mendican Inca Starr, Fonky Donky, Vienna Sue Sage ($35-$300) ◼️ J&S Italian Villa, 4332 Central Ave.; (501) 525-1121 5 p.m.: Gavin Harper 8 p.m.-12:30 a.m.: The Fraze ◼️ Event Center at Oaklawn 5, 7 and 9 p.m.: Jacob Flores NYE dinner parties ($85) ◼️ Hotel Lobby at Oaklawn 4-8 p.m.: ASO String Quartet 9 p.m.-1 a.m.: Roots to Branches ◼️ Pop's Lounge at Oaklawn 4 p.m.-8 p.m.: Cliff & Susan Band 9 p.m.-2 a.m.: Parker Francis Band ◼️ Racing Grandstand at Oaklawn Noon-5 p.m.: Gravel Yard Bluegrass Band ◼️ South Haven Tavern, 5590 Central Ave.; (501) 520-0446 8 p.m.: McCuin ◼️ Vapors Live, 315 Park Ave.; (501) 463-4463 8 p.m.-1 a.m.: Livin' the Dream ($40) HOT SPRINGS VILLAGE ◼️ The Beehive 7 p.m.-12:30 a.m.: Bad Habit MAGNOLIA ◼️ Mulekick 8 p.m.-12 a.m.: Brody McKinney MORRILTON ◼️ Whistle Stop Bar and Grill, 100 W. Broadway St. (U.S. 64); (501) 215-4976 6 p.m.: Mama Tryde MOUNTAIN HOME ◼️ Ramada by Wyndham, 1127 U.S. 62E; (870) 277-1790 6-10 p.m.: "Ring It in Early" – David K as Roy O, Buddy H and Jerry Lee MOUNTAIN VIEW ◼️ Blue Stone Event Center, 906 E. Main St.; (870) 214-9346 6:30-11:30 p.m.: Beau Renfro & Open Range ($20) TEXARKANA ◼️ Hopkins Icehouse, 301 E. Third St.; (903) 280-7553; hopkinsiceouse.com 7:30 p.m.-2 a.m.: fuchsiallama, QwillA, Siege, RX-Evil, DOOEE VAN BUREN ◼️ Downtown Historic District, Main Street; (800) 332-5889 7 p.m.: Gabrielle Mooney, Willin N Able ■ ■ ■ SUNDAY ■ ■ ■ LITTLE ROCK ◼️ Hibernia Irish Tavern 2:30 p.m.: Traditional Irish session ◼️ River Bottom Winery 3 p.m.: Trey Stevens HOT SPRINGS ◼️ Arlington Resort Hotel & Spa 11 a.m.-1 p.m.: Jacob Flores ◼️ Event Center at Oaklawn 7 p.m.: Purple Reign — Prince tribute ($25-$70) ◼️ Pop's Lounge at Oaklawn 4-8 p.m.: Cliff & Susan Band 9 p.m.-12 a.m.: Dino D & The D Train ◼️ Racing Grandstand at Oaklawn 12-5 p.m.: Gravel Yard Bluegrass Band ◼️ Quetzal Authentic Mexican Cuisine, 1105 Albert Pike Road; (501) 881-4049 5:30-8:30 p.m.: Jacob Flores ■ ■ ■ MONDAY ■ ■ ■ EUREKA SPRINGS ◼️ Gravel Bar at Wanderoo Lodge 6 p.m.: Sprungbilly ■ ■ ■ TUESDAY ■ ■ ■ LITTLE ROCK ◼️ Willy D's 8 p.m.: Matteo Ellis, Matt Sammons ■ ■ ■ WEDNESDAY ■ ■ ■ FAYETTEVILLE ◼️ George's Majestic Lounge 7 p.m.: Mystic Rhythm Musical Celebration of Life ($10) ◼️ Morano's, 2179 Martin Luther King Blvd.; (479) 935-4800 6-9 p.m.: Brick Fields To be included in Live Music listings, please submit your venue's information before midnight on Monday to: arlivemusicscene@gmail.com

ADVERTISEMENT

Sponsor Content