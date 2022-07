LIVE MUSIC IN ARKANSAS: Sherwood native David Adam Byrnes at South on Main

■ ■ ■ TODAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ First Thursday, Crest Park, 2800 Kavanaugh Blvd.; (501) 960-9777; hillcrestmerchants.net

6-7:15 p.m.: Montessori Childrens' House, Quapaw Brass Quintet

◼️ JJ's Grill, 12111 W. Markham St.; (501) 414-0848; jjsgrill.com

6-8 p.m.: Leta Joyner

◼️ Library Kitchen + Lounge, 313 President Clinton Ave.; (501) 916-9826; thelibrarylr.com

7-10 p.m.: Open mic night with Daniel Bodemann

◼️ Stickyz Rock 'n' Roll Chicken Shack, 107 River Market Ave.; (501) 372-7707; stickyz.com

8 p.m.: Sunny Sweeney, Erin Enderlin ($20 reserved; $17 advance standing room, $20 day of show)

8:30 p.m.: Shipp ($12)

Country music singer/songwriter Sunny Sweeney, along with Arkansas’ own Erin Enderlin, stops in Little Rock for a performance today at Stickyz Rock ’n’ Roll Chicken Shack. (Special to the Democrat-Gazette/Derrek Kupish)

◼️ Vino's, 923 W. Seventh St.; (501) 375-8466; vinosbrewpub.com

7-11 p.m.: Light Unseen

◼️ White Water Tavern, 2500 West Seventh St.; (501) 375-8400; whitewatertavern.com

4-7 p.m.: Annie Ford & Brent LaBeau (free)

8 p.m.: Chris Acker & the Growing Boys, Emily Nenni ($10)

BENTON

◼️ Valhalla, 226 W. South St.; (501) 316-4082; valhallabenton.com

6-9 p.m.: Bailey Rhea

CAMDEN

◼️ Native Dog Brewing, 125 Madison Ave. SE; (870) 231-3451; nativedogbrewing.com

7 p.m.: Roots to Branches

CONWAY

◼️ JJ's Grill, 1010 Main St.; (501) 336-0100; jjsgrill.com

7 p.m.: Nick Flora

EL DORADO

◼️ Mulekick at MAD, 101 E. Locust St.; (870) 444-3008; mulekickatmad.com

7-10 p.m.: Buck Fuffalo, Matt Hartman and Shea Abshire

FORT SMITH

◼️ Levitt AMP, 121 Riverfront Drive; (214) 912-0353

7 p.m.: Gangstagrass

HOT SPRINGS

◼️ Jose's Mexican Grill, 5361 Central Ave.; (501) 525-9797

6-9 p.m.: Jacob Flores

MALVERN

◼️ Malvern-Hot Spring County Library, 202 E. Third St.; (501) 332-5441

1:30 p.m.: Kinder Songs

MOUNTAIN HOME

◼️ Rapp's Barren Brewery, 601 S. Baker St.; (870) 424-7277; rappsbarrenbrewing.com

6-8 p.m.: Sean Harrison

◼️ Wilson Café Patio, 2 N. Jefferson St.; (870) 655-0222; wilsonarkansas.com

6-7:30 p.m.: Bailey Bigger

■ ■ ■ FRIDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Charlee's Good Time Drinkery, 500 President Clinton Ave; (501) 747-1246; charleesgoodtime.com

9 p.m.: Shannon Boshears Band

◼️ Fassler Hall, 311 E. Capitol Ave.; (501) 246-4757; fasslerhall.com

8 p.m.: Jimi Gibbons

◼️ Historic Arkansas Museum "First Ever Hop-Off" and 2nd Friday Art Night, 200 E. Third St.; (501) 324-9351; arkansasheritage.com

5-8 p.m.: Brian Nahlen

◼️ JJ's Grill

8:30-10:30 p.m.: Spa City Legacy Band

◼️ The Library Kitchen & Lounge

8 p.m.-1 a.m.: Heywood King with DJ P Smooth

◼️ Midtown Billiards, 1316 Main St.; (501) 372-9990

1:30 a.m.: Kains Alibi

◼️ South on Main, 1304 Main St.; (501) 244-9660; southonmain.com

8-10 p.m.: David Adam Byrnes $20

◼️ Vino's

7-11 p.m.: Louis Jordan tribute celebration

◼️ White Water Tavern

9 p.m.: Sad Daddy ($12)

NORTH LITTLE ROCK

◼️ Four Quarter Bar, 415 Main St.; (774) 482-0378; fourquarterbar.com

7-11 p.m.: Dogtown Throwdown with Woody & Sunshine (free)

◼️ Ton's Place, 18814 MacArthur Drive; (501) 851-9987

8 p.m.: Aces & 8's

MAUMELLE

◼️ Lucky's Sports Bar & Grill, 1101 Murphy Drive; (501) 271-5142

8 p.m.: GMG Band II

◼️ Tavern Round the Bend, 26611 Arkansas 365; (501) 800-1123

9 p.m-1 a.m.: Atomic Pistons

SHERWOOD

◼️ Area 51, 6511 Warden Road; (501) 835-5510

8:30 p.m.: Kain's Alibi with Model Village

CAMDEN

◼️ Native Dog Brewing

7:30 p.m.: Twenty-Fivers

CONWAY

◼️ JJ's Grill

8:30-10:30 p.m.: Queen Anne's Revenge

◼️ Kings Live Music, 1020 Front St.; (501) 205-8512; kingslivemusic.com

8 p.m.: South of Saturn ($5)

◼️ Skinny J's, 2235 Dave Ward Drive; (501) 358-6586; skinnyjs.com

7-10 p.m.: I-40 Ramblers

◼️ Taylor's Made Cafe, 283 Arkansas 365; (501) 470-3322

8 p.m.-12: THORN

◼️ TC's Midtown Grill, 1611 E. Oak St., Suite 18; (501) 205-0576

9 p.m.-1 a.m.: Stone the Crow

EL DORADO

◼️ Mulekick at MAD

7 p.m.: Christine DeMeo

HOT SPRINGS

◼️ 420eats Food Court, 420 Malvern Ave.; (501) 420-3286

7-9 p.m.: Jay Hancock

◼️ The Big Chill, 910 Higdon Ferry Road; (501) 624-5185

9 p.m.-12: Josh Stewart

◼️ Boondocks Sports Bar and Pool Hall, 1331 Airport Road, Suite G; (501) 881-4856

8-11 p.m.: The East End Band

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn Racing Casino Resort, 2705 Central Ave.; (501) 363-4784; oaklawn.com

9 p.m-1 a.m.: Aaron Owens

HOT SPRINGS VILLAGE

◼️ The Beehive, 220 Minorca Road; (501) 777-8176; beehivehsv.com

7-9 p.m.: Mike Bearden

JONESBORO

◼️ The Forum, 115 E. Monroe St.; (870) 935-2726

7 p.m.: Matt Maverick & The Lone Wolf Band with Tripp ($19-$50)

MAGNOLIA

◼️ Mulekick, 2158 N. Jackson; (870) 562-2800; mulekickmag.com

7-10 p.m.: Shaw Revolver

MORRILTON

◼️ Cedar Lounge Bar and Grill, 1222 E. Broadway St. (U.S. 64); (501) 354-8937; cedar-lounge-morrilton.edan.io

8 p.m. Joseph Louge

MOUNTAIN HOME

◼️ Rapp's Barren Brewery

7-9 p.m.: Kickin Kountry

OZONE

◼️ Burger Barn, 14429 Arkansas 21; (479) 292-1392

6 p.m.: Brick Fields

■ ■ ■ SATURDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Bernice Garden, 1401 Main St.; (501) 410-3938; thebernicegarden.org

10-11 a.m.: Acoustic Music Mornings; musical instruments and chairs welcome.

◼️ Fassler Hall

8 p.m.: Dudecalledrob

◼️ JJ's Grill

8:30-10:30 p.m.: Barrel-House Rhythm Section

◼️ The Library Kitchen + Lounge

9 p.m.- 12 a.m.: Tyler Braden with Huckleberry Jam

◼️ Midtown Billiards

1 a.m.: Psychedelic Velocity

◼️ Rev Room, 300 President Clinton Ave.; (501) 398-1323; revroom.com

7:30 p.m.: Scotty Austin (formerly of Saving Abel), Dark from Day One, Luke Shoemaker, Munkythumb ($20 advance, $25 day of show)

◼️ River Bottom Winery at Bobrook Farms, 13810 Combee Lane, Roland; (501) 519-5666; bobrookfarms.com

4-6 p.m.: Christine DeMeo

◼️ South on Main

8-10 p.m.: Randall Shreve

◼️ Stickyz

8:30 p.m.: Bones Owens ($12)

◼️ White Water Tavern

8 p.m.: Dream Baby Dream (disco cowboy) ($10)

NORTH LITTLE ROCK

◼️ Four Quarter Bar

7-10 p.m.: Dogtown Throwdow with Lagniappe (free)

◼️ Ton's Place

8 p.m.: Red Handed

JACKSONVILLE

◼️ HardRider Bar & Grill, 6613 John Harden Drive; (501) 241-1151

8 p.m.: Jermey Alan Jones

BENTON

◼️ Valhalla

6-9 p.m.: Cory Fontenot, Robby Matthews, Craig Roe

CADDO VALLEY

◼️ Betty's Big Country Dance Hall, 102 Crystal Palace Drive; (870) 403-0373; bettysbigcountrydance.com

8 p.m.: Silverado

CONWAY

◼️ JJ's Grill

8-10 p.m.: Maximum Overdrive

◼️ King's Live Music

8 p.m.: Woody & Sunshine ($5)

◼️ Skinny J's

7 p.m.: Jay Hancock

◼️ TC's Midtown Grill

9 p.m.-1 a.m.: Akeem Kemp Band

EL DORADO

◼️ Mulekick at MAD

7-10 p.m.: Zac Hatton

HOT SPRINGS

◼️ 420eats Food Court

8 p.m.: Bad Habit

◼️ Arlington Resort Hotel & Spa @ Primetime, 239 Central Ave.; (501) 623-7771; arlingtonhotel.com

5:30-8 p.m.: Jacob Flores

◼️ The Big Chill

8:30 p.m.: Amie Bishop & The Slingerz

◼️ Magic Springs Theme and Water Park, 1701 E. Grand Ave. (U.S. 70 East); (501) 624-0100; magicsprings.com

7 p.m. TobyMac, with Crutchfield ($59.99; $39.99 for those under 48" tall and those 55 and over)

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn

9 p.m.-1 a.m.: Aaron Owens

HOT SPRINGS VILLAGE

◼️ The Beehive

7-10 p.m.: Erica Jones and the Brass Tacks

MAGNOLIA

◼️ Mulekick

7-10 p.m.: JT Lee

MALVERN

◼️ Malvern Country Club, 473 Clubhouse Lane; (501) 337-1482

8-11 p.m. Lazy Desperados

MORRILTON

◼️ Cedar Lounge Bar and Grill

8 p.m.: Rusty Roosters

MOUNT IDA

◼️ Montgomery County Courthouse's Front Porch Stage, 105 U.S. 270 East; (870) 867-3521; frontporchstage.org

7 p.m.: Ouachita River Band

MOUNTAIN HOME

◼️ Rapp's Barren Brewery

7-9 p.m.: Batterton & Edwards

■ ■ ■ SUNDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Charlee's Good Time Drinkery

7-10 p.m.: Sunday Jam with Jess Hoggard

◼️ Hibernia Irish Tavern, 9700 N. Rodney Parham Road; (501) 246-4340; hiberniairishtavern.com

2:30 p.m.: Traditional Irish session

◼️ Library Kitchen + Lounge

12-3 p.m.: Jake Peterson Duo

◼️ River Bottom Winery at Bobrook Farms

4 p.m.: Trey Johnson

◼️ Rusty Tractor Vineyards, 10 Rusty Tractor Lane; (501) 916-2294

12-4 p.m.: Sarah Cecil

◼️ South on Main

11:30 a.m.: Charlotte Taylor and Matt Stone

◼️ White Water Tavern

4 p.m.: Blues House Party with the White Water All Stars (free)

HOT SPRINGS

◼️ Arlington Hotel & Spa

11 a.m.-1 p.m.: Jacob Flores

◼️ Malco Theater, 817 Central Ave.; (501) 276-6870

2 p.m.: Logan Jenkins (followed by screening of film "Daughter of the White River")

■ ■ ■ MONDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ JJ's Grill

6-8 p.m.: Seven Hollows

NORTH LITTLE ROCK

◼️ The Joint Theater & Coffeehouse, 301 Main St.; (501) 425-1528; jazzatthejoint.org

7:30 p.m.: Joel Frahm with the Ted Ludwig Trio ($30)

CONWAY

◼️ JJ's Grill

6-8 p.m.: Joslan Solcer

HOT SPRINGS

◼️ Whittington Park, "What's in a Name?"; (800) 772-2489

6:30 p.m.: Hot Springs Concert Band

■ ■ ■ TUESDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ JJ's Grill

6-8 p.m.: K&S

ROGERS

◼️ Walmart Amp, 5079 W. Northgate Road; (479) 571-2762; amptickets.com

7 p.m.: Santana ($45-$165)

■ ■ ■ WEDNESDAY ■ ■ ■

ROGERS

◼️ Walmart Amp

6:46 p.m.: Kirk Franklin, Jonathan McReynolds ($36-$100.50)

■ ■ ■ POSTPONEMENTS ■ ■ ■

◼️ Cliff & Susan's "Porchfest," which was to have been held July 3, was postponed until Aug. 19.

To be included in Live Music listings, please submit your venue's information before midnight on Mondays to: arlivemusicscene@gmail.com