LOCAL GOLF

Maumelle Classic

• Friday's first-round results of the Maumelle Classic, held at Maumelle Country Club.

Round 1 of 3

OPEN DIVISION

Stephen Stanton;67

William McDonald;68

Matthew Smith;69

Jackson McCommon;70

Tyler Reynolds;70

Jay Pabin;70

Adam Mote;70

Peyton Johnson;71

Benjamin Davis;71

Logan Stephens;72

Karsten Paciotti;72

Connor Adams;72

Samuel Tandy;72

Connor Harrington;72

David Woodliff;73

Ryan Spurlock;73

Ryan Bell;73

Chris Smith;73

Denver Davis;73

Davis Byrd;74

Devyn Pappas;74

Andrew Fakult;74

Clayton Harbour;74

Joshuaa Robards;74

Palmer McSpadden;74

Nate Alberius;74

Bruce Johnston;75

Josh McNulty;75

Carson Garner;75

Tomas Mariscotti;75

Scotty Jolly;76

Kip Patterson;76

Drake McKinney;76

Mark Dolven;76

Jared Hewitt;76

Thomas DePriest;76

Stafford Gray;76

George Scanlon;76

Luke Hanson;77

Luke Jackson;77

Josh Alberius;77

Cade Riggan;77

Simon McBride;78

Bruno Mariscotti;78

Jeffrey Topp;79

Curren Bounds;80

Damin Strydom;80

Tanner Kirby;80

Andy Hennen;81

Landon Hendrix;81

Christian Woods;81

Ryan Turner;83

Chance Matthews;84

Tucker Cramm;85

MID-AMATEUR DIVISION

Lane Stafford;73

Stephen Brining;78

David Avery;78

Kyle Thompson;78

Rivers Bryant;79

Brandon Ragsdale;82

David Parkinson;83

Trey Schaap;85

Wesley Modica;87

SENIOR DIVISION

Wayne Fredrick;64

Mark Graham;64

Todd Martin;69

David Apperson;71

Bryon Shumate;71

Bob Baker;71

Mark Chambers;72

Scot Rhea;73

Terry Kirby;73

John Tetens;73

Lyle Middleton;73

Scott Sills;74

Rod Baronet;74

Brad Frederiksen;74

Bob Hartmann;75

Dick Simpson;76

Bev Hargraves;76

Todd Adair;77

Bryan Pfeiffer;77

David Madden;78

Bill Burkhalter;79

Todd Krauser;86

SUPER-SENIOR DIVISION

Bob Brooks;69

Cal Campbell;70

Robert Montgomery;71

Craig Reynolds;71

Jeff Pilcher;73

Greg Connell;73

Ron Bruton;74

Ken Moore;74

Mike Cormack;75

Mike Pickens;76

Keith Browning;78

Don Rodgers;80

Jim Moser;82

Curtis Savoy;83

Mark Woods;87

Joe Coles;88

Jim Melescue;91

MASTERS DIVISION

Don Kuehn;72

Glen Talbert;75

Bill Jett;77

Bill Wrentz;77

Bryon Freeland;82

Roy Matthews;82

Craig Irsch;85

Tom Weathers;89