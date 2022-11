ASU women vs. Mo.-Kansas City

Arkansas State women vs. Missouri-Kansas City

WHEN 11 a.m.

WHERE First National Bank Arena, Jonesboro

RECORDS ASU 2-3; UMKC 2-3

SERIES ASU leads 5-3

TV None

RADIO KNEA-FM, 95.3, in Jonesboro

INTERNET None

PROBABLE STARTING LINEUPS

ASU

POS. NAME, HT, YR.;PPG;RPG

G Keya Patton, 5-7, Sr.;12.0;7.0

F Anna Griffin, 6-1, So.;9.6;11.0

G Izzy Higginbottom, 5-7, Sr.;13.4;3.6

G Mailyn Wilkerson, 5-6, So.;11.0;3.0

C Melodie Kapinga, 6-3, Sr.;8.8;7.0

COACH Destinee Rogers (10-13 in second season at ASU and overall)

Missouri-Kansas City

POS. NAME, HT, YR.;PPG;RPG

F E'Lease Stafford, 6-0, Sr.;18.4;5.2

F Jocelyn Ewell, 6-2, Jr.;8.0;5.4

G Sanaa' St. Andre, 5-8, Jr.;16.2;2.6

F Dani Winslow, 6-1, Jr.;4.2;15.0

G Zaire Harrell, 5-8, Fr.;1.4;1.2

COACH Dionnah Jackson-Durrett (2-3 in first season at Missouri-Kansas City and overall)

TEAM COMPARISON

ASU;;UMKC

67.6;Points for;73.0

66.8;Points against;75.2

+2.6;Rebound margin;+5.6

-0.8;Turnover margin;+0.6

39.1;FG pct.;41.4

26.1;3-pt. pct.;29.7

72.7;FT pct.;67.9

CHALK TALK The most recent meeting between this programs came on Nov. 21, 1997. ... Missouri-Kansas City's mascot is the Roos, a nickname chosen by the school's debate team in the 1930s after the Kansas City Zoo acquired two baby kangaroos ... Mailyn Wilkerson is shooting 14 of 33 on three-pointers to lead the Red Wolves.

-- Mitchell Gladstone