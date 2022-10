Northwest Arkansas divorces

The following divorces granted were recorded Sept. 22-28 in Benton and Washington County clerks' offices.

BENTON COUNTY

21-1248. Ka Xiong v. Panee Heryawapor

21-1678. Anthony Spenn v. Lilian Spenn

22-66. Rylie McCarty v. Blade McCarty

22-240. Sandra Maxedon v. Bradley Maxedon

22-647. David Ford v. Misty Ford

22-861. Jose Vega v. Ana Vega

22-1056. Nicolette Driller v. Joshua Driller

22-1104. Daniela Salinas v. Kevin Lopez Torres

22-1137. David Clark v. Serina Clark

22-1138. Samantha Dinnis v. Michael Tedesco

22-1160. Leia Mackey v. Gareeno Mackey

22-1265. Alexandra Harris v. Charles Harris

22-1289. Charity Dezurik v. Erik Dezurik

22-1323. Cynthia Blakeslee v. Kerry Blakeslee

22-1339. William Trentham v. Holly Trentham

22-1345. Nikki Mai v. Tong Mai

22-1366. Jimmy Dorey v. Jacqueline Dorey

22-1377. Annette McGowan v. Robert McGowan

WASHINGTON COUNTY

21-475. Chrystal McPherson v. Aaron McPherson

21-1018. Veronica Orr v. Matthew Orr

22-99. Arturo Lopez v. Erika Sanchez Campos

22-374. Ash Domer v. William Domer

22-570. Elizabeth Quinn v. David Cunningham

22-602. Megan Walsh v. Colin Walsh

22-627. Kara Scott v. John Scott

22-755. Cody McGill v. Tasha McGill

22-798. Joseph Davis v. Kathryn McCullough

22-850. Imbri Jenkins v. Nathan Lesmann

22-890. Thomas Mulvaney v. Emily Mulvaney

22-1051. David McKenna v. Dawn McKenna

22-1093. Bryan Myers v. Christine Myers

22-1162. Airity Hesington v. Adrean Hesington

22-1163. Catherine Mullinax v. Michael Mullinax

22-1171. Brandon Pham v. Katiya Pham

22-1203. Meegan Bright v. John Bright

22-1265. Jacob Pease v. Katie Pease

22-1266. Lindsey Stavely v. Mark Stavely

22-1270. Curtis Simpson v. Brittany Simpson

22-1346. Sarah Bull v. Jesse Pierce

22-1382. Christopher Jones v. Traci Jones