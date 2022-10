WHHS principals thank parents for attending event

The principals of White Hall High School, Nathan Sullivan, Skip Carr and Angie Looney, thank these parents/guardians who attended the Parent Teacher Conferences on Sept. 27:

Josa Acosta, Amy Allen, Tameque Armour, Brandon Asarisi, Tim Atkinson, Taniya Austin, Stacy Bates, Miranda Battles, Christy Bayird, Karen Bonds, Amy Booker, Barbara Boyce, Allison Brown, Bonny Bryant, Shaunika Buffert, Patricia Burton, Kathy Byrd.

Cynthia Camp, Tesha Canales, Sherry Caskey, Karres Center, Angela Childs, Tamy Cobb, Kelly Coldiron, DeWonna Collier, LaKesha Collins, Christina Courtney, Matt and Jan Cushing, Brandon and Sharjuana Cutter, Carla Davis, Hope Davis, Teresa DeLuca, MaKeshia Dickerson, Traci Dorn, Samantha Dutil, Shelia Early, Kira Earnest, Ashley Fair, Jessica Findley, Harold Fooster, Tanesha Ford, Anthony Gabriel, Felisha Gaines, Debra Gentry, Manpreet Ghotra, Rebecca Gorman, Dominique Grayden, Ashley Gumm, Sabrina Gwin.

Martha Handel, Anessa Haney, Amanda Hawkins, Alenteonis Hence, David Henning, Christy Henslee, Stephanie Hobbs, LaKesha Hodges, Andrea Holloway, Melanie Hutchinson, Tiffany Jackson, Lyn James, Nedra James, Veronica James, Rebecca Jasik, Jessica Johnson, Fariha Kaleem, Jasmine King, Aretha Lacefield, Lynn Lord, Florence Love, Jamie McCombs, Charles McGhee, Crystal McKinley, Shawani Milton, Hector Miranda, Beverly Montgomery, Sindy Monzon, Amanda Moore, Amy Morara, Lisa Morris, Brandon Murphy, Brenda Nelson, Tia Okolo, LaTanya Paige-Harris, Pamela Parker, Morkey Patterson, Jessica Persons, Shelley Peyton, Kelli Pham, Latoya Phillips, Tiffrany Powell, Christopher and Katherine Pye.

Hailey Rawlinson, Justin and Kimberly Reinking, Dawn Render, Wendy Rester, Richard Richardson, Stephanie Robinson, Christa Rongey, Tabitha Ryals, Ginny Shaw, Fataneh Shirazi, Catherine Smart, Shelia Smith, Laura Songer, Altina Stewart, Sara Stewart,

Rachel Stone, Marcus Storey, Nathan Sullivan, Rebecca Taber, Wendy Talbot, Arika Tarlton, Amanda Thomas, Andrea Walker, Lori Walker, Donna White, Stephanie White, Clara Wiley, Misty Williams, LaQuita Wilson, Kevin and Angela Wood and Heather Yuratich.